مانتوروف خلال لقائه بوتين: عقود التصدير الموقعة للمعدات العسكرية الروسية تبلغ رقما قياسيا

وقال مانتوروف: "يمكنني أن أقدم لكم بعض الأرقام: قبل عام 2022، بلغت قيمة المحفظة ذروتها عند 55 مليار دولار، أما اليوم، فقد بلغ الرقم القياسي 70 مليار دولار من العقود الموقعة بالفعل، وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر، لأن المعدات التي تم اختبارها في العمليات العسكرية الخاصة تُسوّق نفسها بنفسها".وذكر مانتوروف: "فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، فقد حققت شركاتنا عمومًا جميع أهداف الدولة في مجال المشتريات الدفاعية".وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أنه"يبلغ إجمالي عدد العاملين في الصناعات الدفاعية 3.8 مليون شخص، مع إضافة 800 ألف عامل خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وما زلنا نشهد زيادة في إنتاجية العمل".وبما يتعلق بنمو قطاع الصناعه الروسية، قال مانتوروف: "اختتمنا عام 2025 بأرقام تقارب 3%، وسنحصل على أرقام أكثر دقة في فبراير بعد استلام الإحصاءات الرسمية".وحول مواصلة توسيع نطاق المشاريع المدنية التي تنفذها شركات الصناعات الدفاعية، قال: "سنواصل توسيع نطاق المشاريع المدنية التي تنفذها شركات الصناعات الدفاعية، لا سيما في ضوء توجيهاتكم بالاستفادة من قاعدة إنتاج الأصول الثابتة التي جرى تحديثها على مدى السنوات لـ 3 الماضية".ونوه إلى أن القطاع الخاص سيساعد روسيا في ظل المنافسة مع الشركات العالمية في مجال الفضاء، موضحا: "كلفتمونا بمهمة الاستفادة القصوى من القطاع الخاص، الذي سيعمل أيضا في هذا المجال (مجال الفضاء)، آمل أن نتمكن بذلك من تسريع وتيرة التقدم والمشاركة في هذه المنافسة الشرسة مع رواد صناعة الفضاء العالميين". وأضاف: "نفذت المؤسسة العام الماضي 17 عملية إطلاق صواريخ فضائية، من بينها إطلاق صاروخ "أنغارا-أ5 " من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وقد أطلق هذا الصاروخ قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض".وقال: "في السابق، لم يكن بالإمكان تنفيذ مثل هذه المهام إلا من قاعدة "بايكونور" الفضائية. لذلك، فهذه هي أول نتيجة مركبّة من نوعها"، موضحا أنه "علاوة على ذلك، فهو صاروخ صديق للبيئة، إذ يعمل بالأكسجين والكيروسين، بينما كان يعمل سابقًا بالهبتيل".وأشار كورتشينكو، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الطائرات المسيرة تلعب اليوم دورًا محوريًا على امتداد خط التماس في تحديد نجاح أو فشل وحدات الهجوم في مختلف الظروف.وأضاف: "تعد ساحة المعركة مكشوفة تمامًا، لا سيما بفضل استخدام أنواع مختلفة من طائراتFPV المسيّرة، التي تلعب دورًا حاسمًا، في تحييد أفراد العدو وأسلحته ومعداته العسكرية، في منطقة تقدر بنحو 20-25 كيلومترًا في كلا الاتجاهين من خط التماس".وقال: "بفضل القرارات التي اتخذت في روسيا، تضاعف عدد الطائرات المسيرة بأنواعها المختلفة التي تزود بها التشكيلات العسكرية الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقد سمح ذلك بتحقيق تفوّق على الخصم، وجعل أي محاولة من الجانب الأوكراني لشن هجمات مضادة ضد القوات الروسية عديمة الجدوى حرفيا.
أعلن دينيس مانتوروف، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الإثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محفظة عقود تصدير المعدات العسكرية الموقعة في روسيا بلغت رقما قياسيا نهاية عام 2025.
وقال مانتوروف: "يمكنني أن أقدم لكم بعض الأرقام: قبل عام 2022، بلغت قيمة المحفظة ذروتها عند 55 مليار دولار، أما اليوم، فقد بلغ الرقم القياسي 70 مليار دولار من العقود الموقعة بالفعل، وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر، لأن المعدات التي تم اختبارها في العمليات العسكرية الخاصة تُسوّق نفسها بنفسها".

وأضاف: "إجمالا، تم اختبار أكثر من ألف قطعة من المعدات العسكرية الجديدة والمطورة على خط المواجهة في عام 2025، كما نخطط لعرض عدد إضافي منها في المستقبل القريب، تحديدا خلال هذا الربع من العام".

وذكر مانتوروف: "فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية، فقد حققت شركاتنا عمومًا جميع أهداف الدولة في مجال المشتريات الدفاعية".
وأشار إلى أنه "يتم التركيز بشكل خاص على الأسلحة والمعدات العسكرية للعمليات العسكرية الخاصة".

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أنه"يبلغ إجمالي عدد العاملين في الصناعات الدفاعية 3.8 مليون شخص، مع إضافة 800 ألف عامل خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وما زلنا نشهد زيادة في إنتاجية العمل".
وبما يتعلق بنمو قطاع الصناعه الروسية، قال مانتوروف: "اختتمنا عام 2025 بأرقام تقارب 3%، وسنحصل على أرقام أكثر دقة في فبراير بعد استلام الإحصاءات الرسمية".
وعن كيفية تحقيق التوازن في خط إنتاج الصناعات الدفاعية سنويا، مع مراعاة نمو إنتاجية العمل، أوضح: "لقد توصلنا، بالتعاون مع وزارات الدفاع والصناعة والتجارة والمالية، إلى المعايير الأساسية، بل وإلى تفاهم بشأن كيفية تحقيق التوازن في خط الإنتاج هذا سنويا".

وحول مواصلة توسيع نطاق المشاريع المدنية التي تنفذها شركات الصناعات الدفاعية، قال: "سنواصل توسيع نطاق المشاريع المدنية التي تنفذها شركات الصناعات الدفاعية، لا سيما في ضوء توجيهاتكم بالاستفادة من قاعدة إنتاج الأصول الثابتة التي جرى تحديثها على مدى السنوات لـ 3 الماضية".
ونوه إلى أن القطاع الخاص سيساعد روسيا في ظل المنافسة مع الشركات العالمية في مجال الفضاء، موضحا: "كلفتمونا بمهمة الاستفادة القصوى من القطاع الخاص، الذي سيعمل أيضا في هذا المجال (مجال الفضاء)، آمل أن نتمكن بذلك من تسريع وتيرة التقدم والمشاركة في هذه المنافسة الشرسة مع رواد صناعة الفضاء العالميين".
وأشار إلى أن "عدد الأقمار الصناعية الروسية ارتفع من 288 إلى 300 قمر بحلول عام 2025".

وأضاف: "نفذت المؤسسة العام الماضي 17 عملية إطلاق صواريخ فضائية، من بينها إطلاق صاروخ "أنغارا-أ5 " من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وقد أطلق هذا الصاروخ قمرا صناعيا لصالح وزارة الدفاع إلى مدار ثابت بالنسبة للأرض".
وقال: "في السابق، لم يكن بالإمكان تنفيذ مثل هذه المهام إلا من قاعدة "بايكونور" الفضائية. لذلك، فهذه هي أول نتيجة مركبّة من نوعها"، موضحا أنه "علاوة على ذلك، فهو صاروخ صديق للبيئة، إذ يعمل بالأكسجين والكيروسين، بينما كان يعمل سابقًا بالهبتيل".
علق ايغور كورتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية، في وقت سابق حول الطائرات المسيّرة والمتطوعين.

وأشار كورتشينكو، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن الطائرات المسيرة تلعب اليوم دورًا محوريًا على امتداد خط التماس في تحديد نجاح أو فشل وحدات الهجوم في مختلف الظروف.
وأضاف: "تعد ساحة المعركة مكشوفة تمامًا، لا سيما بفضل استخدام أنواع مختلفة من طائراتFPV المسيّرة، التي تلعب دورًا حاسمًا، في تحييد أفراد العدو وأسلحته ومعداته العسكرية، في منطقة تقدر بنحو 20-25 كيلومترًا في كلا الاتجاهين من خط التماس".
وقال: "بفضل القرارات التي اتخذت في روسيا، تضاعف عدد الطائرات المسيرة بأنواعها المختلفة التي تزود بها التشكيلات العسكرية الروسية العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقد سمح ذلك بتحقيق تفوّق على الخصم، وجعل أي محاولة من الجانب الأوكراني لشن هجمات مضادة ضد القوات الروسية عديمة الجدوى حرفيا.
