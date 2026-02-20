https://sarabic.ae/20260220/القوات-الروسية-تنفذ-6-ضربات-ضد-منشآت-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية---الدفاع-الروسية-1110569803.html

القوات الروسية تنفذ 6 ضربات جوية ضد منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية - الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، خلال أسبوع واحد، شنّت غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جماعية على منشآت تابعة للقوات... 20.02.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من 14 إلى 20 فبراير(شباط) من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية، استهدفت خلالها مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق الطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الصواريخ والمدفعية، ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة الهجومية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وتابع: "قامت قوات "دنيبر" الروسية، بتحييد قوى بشرية وتدمير معدات تابعة لألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم الجبلي، وألوية الدفاع الساحلي، وألوية الدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، حسّنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية وضعها التكتيكي. وتمكنّت من تحييد أفراد ومعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني".وتابعت: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية،، تم تحييد وحدات من 4 ألوية ميكانيكية ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوا، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية". وذكرت الوزارة في بيانها: "في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خسر العدو أكثر من 2415 جنديًا، و46 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، و12 مدفعًا، ومركبتين قتاليتين مزودتين بنظام إطلاق صواريخ "غراد"، ومنصة إطلاق صواريخ "فامباير" تشيكية الصنع. كما تم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات إمداد". وأضافت: "خلال الأسبوع الماضي، تم تحييد تشكيلات تابعة لوحدة ميكانيكية، و3 ألوية هجومية محمولة جوا، ولواءين هجوميين، و4 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري".وقالت الوزارة في بيانها: "اتخذت وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، مواقعا وخطوطا أكثر تحصينا، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جوي، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء قوات آزوف الخاصة (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، و4 ألوية من الحرس الوطني، و بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2220 جنديًا، و31 مركبة قتالية مدرعة، و50 مركبة، و4 مدافع ميدانية".وأشارت إلى أنه "إجمالا، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية، فقد العدو أكثر من 1310 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و94 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 5 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 24 مستودعاً للذخيرة والإمدادات".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا لهجوم إرهابي في ستافروبول ويحيد المنفذموسكو حول بيان كييف بشأن الألعاب البارالمبية: محاولة لسحق مبادئ الحركة الأولمبية والأسس الإنسانية

