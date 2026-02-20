القوات الروسية تنفذ 6 ضربات جوية ضد منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية - الدفاع الروسية

عربي
وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من 14 إلى 20 فبراير(شباط) من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية، استهدفت خلالها مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق الطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الصواريخ والمدفعية، ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة الهجومية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وتابع: "قامت قوات "دنيبر" الروسية، بتحييد قوى بشرية وتدمير معدات تابعة لألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم الجبلي، وألوية الدفاع الساحلي، وألوية الدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، حسّنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية وضعها التكتيكي. وتمكنّت من تحييد أفراد ومعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني".وتابعت: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية،، تم تحييد وحدات من 4 ألوية ميكانيكية ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوا، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية". وذكرت الوزارة في بيانها: "في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خسر العدو أكثر من 2415 جنديًا، و46 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، و12 مدفعًا، ومركبتين قتاليتين مزودتين بنظام إطلاق صواريخ "غراد"، ومنصة إطلاق صواريخ "فامباير" تشيكية الصنع. كما تم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات إمداد". وأضافت: "خلال الأسبوع الماضي، تم تحييد تشكيلات تابعة لوحدة ميكانيكية، و3 ألوية هجومية محمولة جوا، ولواءين هجوميين، و4 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري".وقالت الوزارة في بيانها: "اتخذت وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، مواقعا وخطوطا أكثر تحصينا، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جوي، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء قوات آزوف الخاصة (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، و4 ألوية من الحرس الوطني، و بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2220 جنديًا، و31 مركبة قتالية مدرعة، و50 مركبة، و4 مدافع ميدانية".وأشارت إلى أنه "إجمالا، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية، فقد العدو أكثر من 1310 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و94 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 5 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 24 مستودعاً للذخيرة والإمدادات".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا لهجوم إرهابي في ستافروبول ويحيد المنفذموسكو حول بيان كييف بشأن الألعاب البارالمبية: محاولة لسحق مبادئ الحركة الأولمبية والأسس الإنسانية
https://sarabic.ae/20260220/القوات-الروسية-تدمر-149-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1110558554.html
https://sarabic.ae/20260218/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-خاركوفكا-وكرينيتشنوي-في-مقاطعتي-زابوروجيه-وسومي--وزارة-الدفاع--1110479833.html
https://sarabic.ae/20260215/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تسفيتكوفويه-التابعة-لمقاطعة-زابوروجيه--وزارة-الدفاع-1110380041.html
https://sarabic.ae/20260213/القوات-الروسية-تنفذ-7-ضربات-جماعية-على-مرافق-طاقة-يستخدمها-الجيش-الأوكراني--وزارة-الدفاع-1110322494.html
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية، خلال أسبوع واحد، شنّت غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جماعية على منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة: "في الفترة من 14 إلى 20 فبراير(شباط) من هذا العام، وردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية غارة جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية، استهدفت خلالها مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية، ومرافق الطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الصواريخ والمدفعية، ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة الهجومية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 230 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و83 مركبة و7 محطات حرب إلكترونية، و9 مستودعات للذخيرة والمعدات، في منطقة سيطرة قوات "دنيبر" الروسية، خلال أسبوع واحد".
وتابع: "قامت قوات "دنيبر" الروسية، بتحييد قوى بشرية وتدمير معدات تابعة لألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم الجبلي، وألوية الدفاع الساحلي، وألوية الدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 149 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
04:34 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، حسّنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية وضعها التكتيكي. وتمكنّت من تحييد أفراد ومعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء محمول جواً تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني".
وأضافت: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1115 جنديًا، و19 مركبة قتالية مدرعة، و111 مركبة، و10 قطع مدفعية ميدانية، بينما دمّر 23 مستودعًا للذخيرة".
وتابعت: "خلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية،، تم تحييد وحدات من 4 ألوية ميكانيكية ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوا، ولواء هجوم جبلي، ولواء هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني، تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأكدت أن "القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 1015 جنديا و26 مركبة قتالية مدرعة، 8 منها من صنع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما تم تدمير 84 مركبة، و9 قطع مدفعية، و4 محطات حرب إلكترونية، و19 مستودعاً للذخيرة والوقود والإمدادات".
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تحرر بلدتي خاركوفكا وكرينيتشنوي في مقاطعتي زابوروجيه وسومي- وزارة الدفاع
18 فبراير, 09:15 GMT
وذكرت الوزارة في بيانها: "في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خسر العدو أكثر من 2415 جنديًا، و46 مركبة قتالية مدرعة، و80 مركبة، و12 مدفعًا، ومركبتين قتاليتين مزودتين بنظام إطلاق صواريخ "غراد"، ومنصة إطلاق صواريخ "فامباير" تشيكية الصنع. كما تم تدمير 5 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات إمداد".
وأكدت أن "وحدات مجموعة "الشرق" توغلت في عمق دفاعات العدو وحررت بلدتي تسفيتكوفوي وكرينيتشنوي في مقاطعة زابوروجيه".
وأضافت: "خلال الأسبوع الماضي، تم تحييد تشكيلات تابعة لوحدة ميكانيكية، و3 ألوية هجومية محمولة جوا، ولواءين هجوميين، و4 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري".
مدفع هاوتزر الروسي يستهدف نقاط تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة تسفيتكوفويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
15 فبراير, 09:18 GMT
وقالت الوزارة في بيانها: "اتخذت وحدات مجموعة قوات "المركز" الروسية، مواقعا وخطوطا أكثر تحصينا، وتمكنّت من دحر أفراد ومعدات 4 ألوية ميكانيكية، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوًا، ولواء هجوم جوي، و3 أفواج هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء قوات آزوف الخاصة (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، و4 ألوية من الحرس الوطني، و بلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 2220 جنديًا، و31 مركبة قتالية مدرعة، و50 مركبة، و4 مدافع ميدانية".
وذكر البيان أنه "خلال الأسبوع، ونتيجة لعمليات هجومية نشطة نفذتها وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية، تم السيطرة على بلدتي بوكروفكا وخاركوفكا في مقاطعة سومي. كما تم دحر تشكيلات عسكرية تضم 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، وفوجين هجوميين، ومركزًا لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي".
وأشارت إلى أنه "إجمالا، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" الروسية، فقد العدو أكثر من 1310 جنديا، و4 مركبات قتالية مدرعة، و94 مركبة، و12 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 5 محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 24 مستودعاً للذخيرة والإمدادات".

وأضافت: "دمرت الطائرات الهجومية المسيّرة الروسية، منصة إطلاق صواريخ "هيمارس" متعددة الإطلاق، أمريكية الصنع".

عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 7 ضربات جماعية على مرافق للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني- وزارة الدفاع
13 فبراير, 09:18 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا لهجوم إرهابي في ستافروبول ويحيد المنفذ
موسكو حول بيان كييف بشأن الألعاب البارالمبية: محاولة لسحق مبادئ الحركة الأولمبية والأسس الإنسانية
