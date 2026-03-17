ترامب: لولا الولايات المتحدة لكانت أوكرانيا قد هزمت منذ أمد بعيد
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا كانت ستهزم منذ بداية الصراع لولا المساعدة الأمريكية. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T19:44+0000
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن أوكرانيا كانت ستهزم منذ بداية الصراع لولا المساعدة الأمريكية.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "كانت أوكرانيا ستُهزم لولا مشاركتنا في الأمر. بصراحة، كانت أوكرانيا ستُهزم في اليوم الأول".
كما اتهم الرئيس الأمريكي سلفه، الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية مجانا"، مضيفا: "أنا غير راضٍ عن ذلك".
وكان ترامب، كشف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنفاق الأميركي
على دعم أوكرانيا بلغ 400 مليار دولار، مقدما تقديرا جديدا لحجم المساعدات.
وقال ترامب خلال لقائه مع رئيس وزراء إيرلندا ميهول مارتن في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء: "من المرجح أننا أنفقنا بالفعل على مساعدة أوكرانيا 400 مليار دولار. لن ننفق سنتا إضافيا".
ودعا ترامب إلى التحقق من كيفية توزيع الأموال التي خصصتها إدارة جو بايدن لدعم أوكرانيا، مشددا بشكل خاص على ضرورة معرفة مصير المدفوعات النقدية ضمن تلك المساعدات.
وكان ترامب قد قدّم في وقت سابق تقديرات مختلفة لحجم الإنفاق الأميركي على دعم أوكرانيا
، إذ تحدث خلال حملته الانتخابية وفي مطلع عام 2025 عن مبالغ تصل إلى 250 مليار دولار، مقارنا ذلك بمساهمات الدول الأوروبية التي اعتبرها أقل بكثير.