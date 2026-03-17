موسكو: محاولات الاتحاد الأوروبي النأي بنفسه عن الصراع في الشرق الأوسط تحريف للحقائق

17.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-17T18:33+0000

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "في الأيام الأخيرة، حاولت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبعض قادة أوروبا الغربية، تصوير الوضع علنا وكأنهم لا علاقة لهم بما يحدث في الشرق الأوسط، معتبرين أن هذه الحرب ليست حربهم. نحن نرفض بشدة هذا الطرح للمسألة. هذا تزييف صارخ آخر للحقائق ومحاولة لإخلاء مسؤوليتهم عن التصعيد في المنطقة". وقالت: "في الفترة التي سبقت العدوان الأمريكي والإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانت الحكومات الأوروبية هي من عرقلت البحث عن حلول دبلوماسية، وصبت الزيت على النار، وتلاعبت بالجوانب القانونية بهدف تفعيل آلية "الرد السريع" المزعومة، وزادت من حدة التوترات. والآن يتظاهرون بأنهم "على الحياد". هذا لن يجدي نفعًا". وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق". وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.ماكرون: فرنسا لن تشارك أبدا في أي عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمزبعد تهديدات ترامب.. ماذا يعني استهداف جزيرة خرج لصادرات النفط الإيرانية؟

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

