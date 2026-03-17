https://sarabic.ae/20260317/-بيسكوف-يوضح-أسباب-مواجهة-كوبا-للصعوبات-الاقتصادية-1111580516.html
بيسكوف يوضح أسباب مواجهة كوبا للصعوبات الاقتصادية
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كوبا تواجه صعوبات اقتصادية شديدة بسبب الحصار الخانق. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار المناخ في العالم
كوبا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104270/82/1042708289_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_4ab0f4b9e2caf37b7af4f54f2b94f63f.jpg
كوبا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104270/82/1042708289_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_23e45afeb0a5681a4cbe31a60883601e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كوبا تواجه صعوبات اقتصادية شديدة بسبب الحصار الخانق.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقّع في 29 يناير/كانون الثاني، أمرا تنفيذيا يجيز فرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المصدرة إلى كوبا، كما أعلن حالة الطوارئ بسبب ما اعتبره تهديدا كوبيا للأمن القومي الأمريكي.
وزعمت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق اقتصاد الدولة الكاريبية وجعل الظروف المعيشية لا تطاق لسكانها.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على أسئلة حول تقييم الكرملين لتصريحات الرئيس ترامب، وما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لكوبا:
كوبا دولة مستقلة ذات سيادة تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب الحصار الخانق المفروض على البلاد.
وفي وقت سابق وخلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعمه القوي للشعب الكوبي في الدفاع عن سيادته الوطنية وحقه في اختيار مساره التنموي.