بيسكوف يوضح أسباب مواجهة كوبا للصعوبات الاقتصادية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن كوبا تواجه صعوبات اقتصادية شديدة بسبب الحصار الخانق. 17.03.2026, سبوتنيك عربي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقّع في 29 يناير/كانون الثاني، أمرا تنفيذيا يجيز فرض رسوم جمركية على واردات النفط من الدول المصدرة إلى كوبا، كما أعلن حالة الطوارئ بسبب ما اعتبره تهديدا كوبيا للأمن القومي الأمريكي.وزعمت الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تستغل الحصار النفطي لخنق اقتصاد الدولة الكاريبية وجعل الظروف المعيشية لا تطاق لسكانها.وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على أسئلة حول تقييم الكرملين لتصريحات الرئيس ترامب، وما إذا كانت روسيا مستعدة لتقديم المساعدة لكوبا:وفي وقت سابق وخلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعمه القوي للشعب الكوبي في الدفاع عن سيادته الوطنية وحقه في اختيار مساره التنموي.صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تريد أولًا حل المسألة مع إيران، ثم تعتزم التفرغ لكوبا. وأضاف خلال فعالية في البيت الأبيض: "ما يحدث مع كوبا أمر مذهل، ونعتقد أننا نريد أولًا إنهاء هذا الملف (العملية ضد إيران)، لكن الأمر مجرد مسألة وقت".

