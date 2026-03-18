الصحة العالمية تصف الهجمات على المراكز الطبية في الشرق الأوسط بأنها "غير مقبولة"
وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، الهجمات التي وقعت على البنية التحتية الطبية في الشرق الأوسط بأنها "مأساوية وغير مقبولة".
الصحة العالمية تصف الهجمات على المراكز الطبية في الشرق الأوسط بأنها "غير مقبولة"

11:01 GMT 18.03.2026 (تم التحديث: 12:52 GMT 18.03.2026)
وصفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، الهجمات التي وقعت على البنية التحتية الطبية في الشرق الأوسط بأنها "مأساوية وغير مقبولة".
وقالت مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حنان بلخي، إن "العاملين في مجال الصحة يجب أن يتمتعوا بالحماية بموجب القانون الدولي في جميع الأوقات".
كما سلطت بلخي الضوء على الوضع المتردي بشكل خاص في نظام الرعاية الصحية في لبنان، والذي كان يعاني بالفعل من ضغوط شديدة قبل الضربات الإسرائيلية، ويكافح للتعامل مع العدد الكبير من النازحين.
الكرملين: ندين بشدة الأعمال التي تهدف إلى اغتيال ممثلي القيادة الإيرانية
10:20 GMT
وأضافت: "نحن نتحدث عن الحصول على الغذاء الطازج والمياه النظيفة، والاضطرابات في الرعاية الصحية، كل هذا سيكون له عواقب وخيمة على الشعب اللبناني"، بحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن بلخي التي أجرت مقابلة معها.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
ومن جهته، استأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.
