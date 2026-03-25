تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
"البنتاغون" يرفع الحد الأقصى لعمر المجندين ويخفف شروط المرشحين ذوي السجلات الجنائية
"البنتاغون" يرفع الحد الأقصى لعمر المجندين ويخفف شروط المرشحين ذوي السجلات الجنائية
سبوتنيك عربي
رفعت القوات المسلحة الأمريكية الحد الأقصى لعمر المجندين الجدد في الجيش البري من 35 إلى 42 عامًا، كما سهلت قبول المرشحين الذين لديهم سجلات جنائية تتعلق... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
وتوضح اللائحة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "الحد الأقصى لعمر القبول للخدمة (في القوات البرية) هو 42 عامًا. ويجب ألا يكون المرشح قد أتم 42 عامًا عند وقت القبول". وأضافت اللائحة: "بالنسبة للأشخاص الذين لديهم إدانات واحدة فقط، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا الأحداث تتعلق بحيازة الماريجوانا أو أدوات تعاطي المخدرات، لم يعد الحصول على تصريح إداري ضروريًا".ويأتي رفع الحد الأقصى للعمر ضمن الإصلاحات المستمرة للبنتاغون للتغلب على أزمة التجنيد في عامي 2022-2023، وفقًا للوثيقة نفسها.وبحسب بيانات البنتاغون في سبتمبر/أيلول 2025، يبلغ إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة الأمريكية حوالي 2.1 مليون شخص، منهم 1.3 مليون في الخدمة الفعلية، والباقون في الاحتياط والحرس الوطني. وتبلغ نسبة القوات البرية، أكبر فروع القوات المسلحة الأمريكية، نحو 450 ألف جندي.
"البنتاغون" يرفع الحد الأقصى لعمر المجندين ويخفف شروط المرشحين ذوي السجلات الجنائية

00:06 GMT 25.03.2026 (تم التحديث: 05:06 GMT 25.03.2026)
رفعت القوات المسلحة الأمريكية الحد الأقصى لعمر المجندين الجدد في الجيش البري من 35 إلى 42 عامًا، كما سهلت قبول المرشحين الذين لديهم سجلات جنائية تتعلق بالماريجوانا، وفقًا للائحة المحدثة للجيش.
وتوضح اللائحة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها: "الحد الأقصى لعمر القبول للخدمة (في القوات البرية) هو 42 عامًا. ويجب ألا يكون المرشح قد أتم 42 عامًا عند وقت القبول".
وأضافت اللائحة: "بالنسبة للأشخاص الذين لديهم إدانات واحدة فقط، أو صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا الأحداث تتعلق بحيازة الماريجوانا أو أدوات تعاطي المخدرات، لم يعد الحصول على تصريح إداري ضروريًا".
ويأتي رفع الحد الأقصى للعمر ضمن الإصلاحات المستمرة للبنتاغون للتغلب على أزمة التجنيد في عامي 2022-2023، وفقًا للوثيقة نفسها.
وبحسب بيانات البنتاغون في سبتمبر/أيلول 2025، يبلغ إجمالي عدد أفراد القوات المسلحة الأمريكية حوالي 2.1 مليون شخص، منهم 1.3 مليون في الخدمة الفعلية، والباقون في الاحتياط والحرس الوطني. وتبلغ نسبة القوات البرية، أكبر فروع القوات المسلحة الأمريكية، نحو 450 ألف جندي.
