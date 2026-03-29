https://sarabic.ae/20260329/برشلونة-يقدم-عرضا-صادما-لتمديد-عقد-ليفاندوفسكي-1112074441.html
برشلونة يقدم عرضا صادما لتمديد عقد ليفاندوفسكي
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة تقدمت بعرض مفاجئ إلى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في محاولة للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق لموسم إضافي على ملعب... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T14:14+0000
رياضة
أخبار إسبانيا
بولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/10/1065149844_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ca5f9d09ede938350e5a96aad8a3b401.jpg
ووفقاً لما أوردته صحيفة "سبورت"، فإن العرض المطروح يتضمن تمديد العقد لمدة عام واحد فقط، مع تعديل كبير في بنوده المالية.ويحيط الغموض بمستقبل المهاجم المخضرم، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، في وقت لم تحسم فيه الإدارة الكتالونية قرارها النهائي بشأن التجديد.وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي لتقدير مساهمات ليفاندوفسكي منذ انضمامه في ظروف صعبة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المالية التي يواجهها برشلونة، والتي تفرض تقليص فاتورة الأجور خلال الموسم المقبل. في المقابل، يتزامن العرض مع تلقي اللاعب عروضاً أخرى تتضمن رواتب أعلى، ما يزيد من تعقيد موقفه التعاقدي. وكان اللاعب قد أكد في وقت سابق أن استمراره مع برشلونة يمثل أولوية بالنسبة له، رغم أن إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/10/1065149844_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_1ede589e0595b5123fcae3a61b009405.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي برشلونة تقدمت بعرض مفاجئ إلى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في محاولة للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق لموسم إضافي على ملعب "كامب نو".
ووفقاً لما أوردته صحيفة "سبورت"، فإن العرض المطروح يتضمن تمديد العقد لمدة عام واحد فقط، مع تعديل كبير في بنوده المالية.
ويحيط الغموض بمستقبل المهاجم المخضرم، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، في وقت لم تحسم فيه الإدارة الكتالونية
قرارها النهائي بشأن التجديد.
15 أكتوبر 2025, 12:11 GMT
وأوضحت الصحيفة أن العرض يشمل خفضاً ملحوظاً في الراتب الثابت قد يصل إلى 50%، مقابل إدراج حوافز مالية مرتفعة ترتبط بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعب والمباريات التي يشارك فيها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي لتقدير مساهمات ليفاندوفسكي
منذ انضمامه في ظروف صعبة، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود المالية التي يواجهها برشلونة، والتي تفرض تقليص فاتورة الأجور خلال الموسم المقبل.
في المقابل، يتزامن العرض مع تلقي اللاعب عروضاً أخرى تتضمن رواتب أعلى، ما يزيد من تعقيد موقفه التعاقدي.
وكان اللاعب قد أكد في وقت سابق أن استمراره مع برشلونة
يمثل أولوية بالنسبة له، رغم أن إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا لم تحسم موقفها النهائي حتى الآن.