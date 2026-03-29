https://sarabic.ae/20260329/محافظة-القدس-لـسبوتنيك-منع-بطريرك-اللاتين-من-دخول-القيامة-وحصار-الأقصى-ضمن-مخطط-التهويد-1112079509.html

محافظة القدس لـ"سبوتنيك": منع بطريرك اللاتين من دخول "القيامة" وحصار "الأقصى" ضمن مخطط التهويد

سبوتنيك عربي

قال معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، إن قيام شرطة الاحتلال بمنع بطريرك القدس للاتين من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين، يمثل سابقة خطيرة،... 29.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-29T18:04+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

آخر أخبار القدس الأن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111551729_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_4d7d4cf9bc90337f531c3b8380bfef89.jpg

وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل منذ بداية هذه الحرب وهي تمارس دور السيادة والإدارة الكاملة للمقدسات في مدينة القدس، مشيرا إلى أن ما جرى في المسجد الأقصى من إغلاق ومنع دخول المصلين خلال شهر رمضان المبارك كان مؤشرًا على هذه السياسة، حيث أغلق المسجد في العشر الأواخر ولم تقم فيه صلاة العيد ولا إحياء ليلة القدر.وأضاف أن سلطات الاحتلال تستغل الظروف الإقليمية القائمة والحرب مع إيران من أجل فرض واقع جديد يهدف إلى أخذ دور الأوقاف الأردنية القائمة على إدارة المقدسات في المدينة المقدسة، معربًا عن خشية المقدسيين من استمرار هذه السيطرة والإدارة إلى ما بعد انتهاء الحرب، بحيث تحل شرطة الاحتلال محل الأوقاف في التحكم بفتح وإغلاق المقدسات سواء المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة.وشدد الرفاعي على أن كل ما تدعيه حكومة الاحتلال بشأن السماح بحرية العبادة هو ادعاء باطل وذر للرماد في العيون، والدليل على ذلك استمرار منع سكان الضفة الغربية من دخول القدس ووضع شروط تعجيزية أمام من يسمح لهم بالدخول شملت تحديد أعمار محددة، وفرض بطاقات ممغنطة وتصاريح وبصمة دخول وخروج مع بقاء المنع الأمني قائمًا ضد الغالبية. وأوضح أن الحواجز التي تجاوزت 80 حاجزا على مداخل المدينة تعيق تحرك أبناء القدس والضفة، وتأتي ضمن محاولات تهويد المدينة وإلغاء هويتها العربية الإسلامية والمسيحية التاريخية، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول فرض القدس الموحدة كعاصمة للاحتلال ومحو صبغتها الدينية التي عرفت بها عبر القرون.وأشار الرفاعي إلى أن سياسة الاحتلال تهدف لتحديد وتحجيم عدد المصلين في الأقصى وكنيسة القيامة لاعتبارهما مواقع عادية ونفي الهوية المسيحية والإسلامية التي تتعارض مع المشروع التهويدي، لافتًا إلى أن ما حدث في أحد الشعانين يذكر بما يتعرض له المسيحيون في سبت النور من كل عام.ووجه المستشار رسالة للمجتمع الدولي والأمتين الإسلامية والمسيحية بضرورة التحرك العاجل لأن المقدسات تتعرض لانتهاكات ممنهجة خاصة بعد السابع من أكتوبر، مبينًا أن القرارات الدولية تعترف بأن القدس واقعة تحت الاحتلال ولا سيادة للاحتلال عليها.وأعلنت بطريركية اللاتين في القدس، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية منعت البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس.وقالت البطريركية في بيان على موقعها الرسمي: "منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس اللاتيني، صاحب الغبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، برفقة حارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو إيلبو، الفرنسيسكاني، الحارس الرسمي لكنيسة القيامة، من دخول كنيسة القيامة في القدس، أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".وأضاف البيان: "تم إيقافهما في الطريق، بينما كانا يسيران بشكل فردي ودون أي مظاهر احتفالية أو طقوسية، وأجبرا على العودة، ونتيجة لذلك، ولأول مرة منذ قرون، منع رئيسا الكنيسة من الاحتفال بقداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة".وتابع البيان: "يمثل هذا الحادث سابقة خطيرة، وتجاهلا لمشاعر مليارات البشر حول العالم الذين يتطلعون، خلال هذا الأسبوع، إلى القدس".وجاء في البيان: "إن منع دخول الكاردينال والحارس، اللذين يتحملان أعلى مسؤولية كنسية عن الكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدسة، يُعد إجراءً غير معقول بشكل واضح ومفرطًا للغاية".وحذر البيان من أن هذا القرار "المتسرع والمعيب بجوهره...، يمثل خروجا صارخا عن المبادئ الأساسية للعقلانية وحرية العبادة واحترام الوضع الراهن".وأعربت البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة عن أسفهما العميق للمؤمنين المسيحيين في الأراضي المقدسة وفي جميع أنحاء العالم لمنع الصلاة في أحد أقدس أيام التقويم المسيحي.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

