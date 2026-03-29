محافظة القدس لـ"سبوتنيك": منع بطريرك اللاتين من دخول "القيامة" وحصار "الأقصى" ضمن مخطط التهويد

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
محافظة القدس لـ"سبوتنيك": منع بطريرك اللاتين من دخول "القيامة" وحصار "الأقصى" ضمن مخطط التهويد
محافظة القدس لـ"سبوتنيك": منع بطريرك اللاتين من دخول "القيامة" وحصار "الأقصى" ضمن مخطط التهويد
محافظة القدس لـ"سبوتنيك": منع بطريرك اللاتين من دخول "القيامة" وحصار "الأقصى" ضمن مخطط التهويد

18:04 GMT 29.03.2026
قال معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، إن قيام شرطة الاحتلال بمنع بطريرك القدس للاتين من دخول كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين، يمثل سابقة خطيرة، وانتهاكًا صارخًا لحرية العبادة، حيث أدى إلى إلغاء الفعاليات الدينية المقررة.
وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن إسرائيل منذ بداية هذه الحرب وهي تمارس دور السيادة والإدارة الكاملة للمقدسات في مدينة القدس، مشيرا إلى أن ما جرى في المسجد الأقصى من إغلاق ومنع دخول المصلين خلال شهر رمضان المبارك كان مؤشرًا على هذه السياسة، حيث أغلق المسجد في العشر الأواخر ولم تقم فيه صلاة العيد ولا إحياء ليلة القدر.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تستغل الظروف الإقليمية القائمة والحرب مع إيران من أجل فرض واقع جديد يهدف إلى أخذ دور الأوقاف الأردنية القائمة على إدارة المقدسات في المدينة المقدسة، معربًا عن خشية المقدسيين من استمرار هذه السيطرة والإدارة إلى ما بعد انتهاء الحرب، بحيث تحل شرطة الاحتلال محل الأوقاف في التحكم بفتح وإغلاق المقدسات سواء المسجد الأقصى أو كنيسة القيامة.
لأول مرة منذ قرون... إسرائيل تمنع إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس
11:11 GMT
وشدد الرفاعي على أن كل ما تدعيه حكومة الاحتلال بشأن السماح بحرية العبادة هو ادعاء باطل وذر للرماد في العيون، والدليل على ذلك استمرار منع سكان الضفة الغربية من دخول القدس ووضع شروط تعجيزية أمام من يسمح لهم بالدخول شملت تحديد أعمار محددة، وفرض بطاقات ممغنطة وتصاريح وبصمة دخول وخروج مع بقاء المنع الأمني قائمًا ضد الغالبية.
وأوضح أن الحواجز التي تجاوزت 80 حاجزا على مداخل المدينة تعيق تحرك أبناء القدس والضفة، وتأتي ضمن محاولات تهويد المدينة وإلغاء هويتها العربية الإسلامية والمسيحية التاريخية، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول فرض القدس الموحدة كعاصمة للاحتلال ومحو صبغتها الدينية التي عرفت بها عبر القرون.
وأشار الرفاعي إلى أن سياسة الاحتلال تهدف لتحديد وتحجيم عدد المصلين في الأقصى وكنيسة القيامة لاعتبارهما مواقع عادية ونفي الهوية المسيحية والإسلامية التي تتعارض مع المشروع التهويدي، لافتًا إلى أن ما حدث في أحد الشعانين يذكر بما يتعرض له المسيحيون في سبت النور من كل عام.
إغلاق الأقصى وكنيسة القيامة وسط قيود إسرائيلية مشددة على حرية العبادة في القدس
17 مارس, 21:41 GMT
ووجه المستشار رسالة للمجتمع الدولي والأمتين الإسلامية والمسيحية بضرورة التحرك العاجل لأن المقدسات تتعرض لانتهاكات ممنهجة خاصة بعد السابع من أكتوبر، مبينًا أن القرارات الدولية تعترف بأن القدس واقعة تحت الاحتلال ولا سيادة للاحتلال عليها.
وحذر من سحب صلاحيات دائرة الأوقاف ومنع الصلوات في الشوارع ومحيط الأقصى، معتبرًا أن هذه الإجراءات تفتح الباب أمام الجمعيات الاستعمارية لتحقيق مطامعها في المسجد الأقصى، مما يتطلب تحركا دبلوماسيا فلسطينيا وأردنيا وعربيا فوريا لمنع هذه التحركات.
وأعلنت بطريركية اللاتين في القدس، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية منعت البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس.
وقالت البطريركية في بيان على موقعها الرسمي: "منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس اللاتيني، صاحب الغبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، برفقة حارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو إيلبو، الفرنسيسكاني، الحارس الرسمي لكنيسة القيامة، من دخول كنيسة القيامة في القدس، أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".
موسكو تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
24 مارس, 22:39 GMT
وأضاف البيان: "تم إيقافهما في الطريق، بينما كانا يسيران بشكل فردي ودون أي مظاهر احتفالية أو طقوسية، وأجبرا على العودة، ونتيجة لذلك، ولأول مرة منذ قرون، منع رئيسا الكنيسة من الاحتفال بقداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة".
وتابع البيان: "يمثل هذا الحادث سابقة خطيرة، وتجاهلا لمشاعر مليارات البشر حول العالم الذين يتطلعون، خلال هذا الأسبوع، إلى القدس".
وأردف البيان: "لقد تصرف رؤساء الكنائس بمسؤولية كاملة، والتزموا منذ بداية الحرب بجميع القيود المفروضة: فقد أُلغيت التجمعات العامة، ومنع الحضور، ووضعت الترتيبات اللازمة لبث الاحتفالات لمئات الملايين من المؤمنين حول العالم، الذين يتجهون بأنظارهم خلال أيام عيد الفصح هذه إلى القدس وكنيسة القيامة".
وجاء في البيان: "إن منع دخول الكاردينال والحارس، اللذين يتحملان أعلى مسؤولية كنسية عن الكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدسة، يُعد إجراءً غير معقول بشكل واضح ومفرطًا للغاية".
أبو عبيدة: صواريخ إيران في يوم القدس رسالة دعم لفلسطين وتأكيد على مواجهة إسرائيل
13 مارس, 19:35 GMT
وحذر البيان من أن هذا القرار "المتسرع والمعيب بجوهره...، يمثل خروجا صارخا عن المبادئ الأساسية للعقلانية وحرية العبادة واحترام الوضع الراهن".
وأعربت البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة عن أسفهما العميق للمؤمنين المسيحيين في الأراضي المقدسة وفي جميع أنحاء العالم لمنع الصلاة في أحد أقدس أيام التقويم المسيحي.
