4 دول عربية ترفع أسعار الوقود لأعلى مستوياتها... كيف تؤثر الحرب على أهم مفاصل النقل؟
سبوتنيك عربي
تشهد أسواق الطاقة في المنطقة العربية ضغوطا متصاعدة، مع توقعات بارتفاع أسعار الوقود في كل من الإمارات وقطر والأردن وفلسطين، بالتزامن مع صعود أسعار النفط عالميا... 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T07:15+0000
اقتصاد
العالم العربي
https://sarabic.ae/20260328/خبير-روسيا-المنتج-الأول-للنفط-والغاز-والمساهم-الأكبر-في-سوق-الطاقة-بآسيا-1112035121.html
https://sarabic.ae/20260325/مبادرة-موانئ-السعودية-ما-أهميتها-وأهدافها-وهل-نجحت-في-تجاوز-أزمة-مضيق-هرمز-1111925818.html
2026
الأخبار
تشهد أسواق الطاقة في المنطقة العربية ضغوطا متصاعدة، مع توقعات بارتفاع أسعار الوقود في كل من الإمارات وقطر والأردن وفلسطين، بالتزامن مع صعود أسعار النفط عالميا إلى مستويات قياسية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وبحسب تقديرات حديثة، ستعلن هذه الدول أسعار الوقود الجديدة في اليوم الأخير من شهر مارس/آذار، على أن يبدأ تطبيقها مطلع أبريل/نيسان المقبل، وسط توقعات بزيادات متزامنة تعكس ارتفاع تكاليف الإمدادات والشحن والتكرير.
قفزة كبيرة في أسعار النفط العالمية
سجل خام برنت ارتفاعا حادا من نحو 72.48 دولارا للبرميل قبل تصاعد التوترات، إلى 112.57 دولارا للبرميل مؤخرا، بزيادة تتجاوز 40 دولارا، ما انعكس مباشرة على أسعار المشتقات النفطية عالميا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".
كما ارتفعت أسعار البنزين عالميا إلى ما بين 1,214 و1,334 دولارا للطن، والديزل إلى نحو 1,484 دولارا للطن، في حين وصل الكيروسين إلى 1,621 دولارا للطن، ما يعكس موجة صعود واسعة في مختلف المنتجات النفطية.
الإمارات وقطر... زيادات واضحة مع التسعير المرتبط بالسوق
في الإمارات، بلغت أسعار شهر مارس نحو:
بنزين 98: نحو 0.70 دولار/لتر
بنزين 95: نحو 0.67 دولار/لتر
بنزين 91: نحو 0.65 دولار/لتر
الديزل: نحو 0.73 دولار/لتر
ومن المتوقع تسجيل زيادات جديدة في أبريل، نظرا لارتباط التسعير بالسوق العالمية.
الديزل: نحو 0.56 دولار/لتر
بنزين 95: نحو 0.52 دولار/لتر
بنزين 91: نحو 0.51 دولار/لتر
مع توقع استمرار الاتجاه التصاعدي خلال الفترة المقبلة.
الأردن وفلسطين... ضغوط على المستهلكين
بنزين 90: نحو 1.16 دولار/لتر
بنزين 95: نحو 1.48 دولار/لتر
الديزل: نحو 0.92 دولار/لتر
أما في فلسطين، فقد وصلت إلى:
بنزين 95: نحو 2.19 دولار/لتر
بنزين 98: نحو 2.50 دولار/لتر
الديزل: نحو 1.91 دولار/لتر
وتعكس هذه المستويات تأثر الأسواق المحلية بارتفاع تكاليف الاستيراد وسعر صرف العملات.
تداعيات على النقل والشحن البحري
من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على قطاعات النقل في عدد من الدول، سواء عبر ارتفاع كلفة الوقود للمركبات أو زيادة أسعار خدمات النقل العام والخاص.
كما يمتد التأثير إلى قطاع الشحن البحري، حيث أدت التوترات في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، ما يزيد الأعباء على سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على أسعار السلع.
اتجاه تصاعدي مرشح للاستمرار
تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي، ما يضع الحكومات أمام تحدي تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ومواكبة الأسعار العالمية.