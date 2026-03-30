4 دول عربية ترفع أسعار الوقود لأعلى مستوياتها... كيف تؤثر الحرب على أهم مفاصل النقل؟

تشهد أسواق الطاقة في المنطقة العربية ضغوطا متصاعدة، مع توقعات بارتفاع أسعار الوقود في كل من الإمارات وقطر والأردن وفلسطين، بالتزامن مع صعود أسعار النفط عالميا... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

وبحسب تقديرات حديثة، ستعلن هذه الدول أسعار الوقود الجديدة في اليوم الأخير من شهر مارس/آذار، على أن يبدأ تطبيقها مطلع أبريل/نيسان المقبل، وسط توقعات بزيادات متزامنة تعكس ارتفاع تكاليف الإمدادات والشحن والتكرير.قفزة كبيرة في أسعار النفط العالميةسجل خام برنت ارتفاعا حادا من نحو 72.48 دولارا للبرميل قبل تصاعد التوترات، إلى 112.57 دولارا للبرميل مؤخرا، بزيادة تتجاوز 40 دولارا، ما انعكس مباشرة على أسعار المشتقات النفطية عالميا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".الإمارات وقطر... زيادات واضحة مع التسعير المرتبط بالسوقفي الإمارات، بلغت أسعار شهر مارس نحو:ومن المتوقع تسجيل زيادات جديدة في أبريل، نظرا لارتباط التسعير بالسوق العالمية.وفي قطر، سجلت الأسعار:مع توقع استمرار الاتجاه التصاعدي خلال الفترة المقبلة.الأردن وفلسطين... ضغوط على المستهلكينفي الأردن، بلغت الأسعار:أما في فلسطين، فقد وصلت إلى:وتعكس هذه المستويات تأثر الأسواق المحلية بارتفاع تكاليف الاستيراد وسعر صرف العملات.تداعيات على النقل والشحن البحريمن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على قطاعات النقل في عدد من الدول، سواء عبر ارتفاع كلفة الوقود للمركبات أو زيادة أسعار خدمات النقل العام والخاص.كما يمتد التأثير إلى قطاع الشحن البحري، حيث أدت التوترات في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، ما يزيد الأعباء على سلاسل الإمداد العالمية ويؤثر على أسعار السلع.اتجاه تصاعدي مرشح للاستمرارتشير التوقعات إلى استمرار الضغوط على أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب العالمي، ما يضع الحكومات أمام تحدي تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ومواكبة الأسعار العالمية.دولة عربية تتصدر قائمة أكبر 3 دول منتجة للغاز في أفريقيا

