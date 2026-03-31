الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط إرهابي أوكراني في ضواحي موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، إحباط هجوم إرهابي في ضواحي موسكو، كان يخطط له مواطن روسي بتكليف من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.
2026-03-31T10:08+0000
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، بأنه تمت تصفية عميل تابع للأجهزة الخاصة الأوكرانية في ضواحي موسكو، كان يشرف على مخابئ تحتوي على مواد متفجرة، وينفذ عمليات إحراق على خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى قيامه بأعمال استطلاع لمنشآت في قطاعي الطاقة والصناعة الدفاعية.وجاء في البيان: "تبيّن أن المشتبه به أجرى بنفسه اتصالا عبر تطبيق "تلغرام" مع ممثل عن الأجهزة الخاصة الأوكرانية، وبناء على تعليمات المشرف عليه، قام بمراقبة وإنشاء مخابئ لوسائل قتالية، وتنفيذ عمليات إحراق لصناديق التحكم على خطوط السكك الحديدية، كما أجرى عمليات استطلاع لمنشآت تابعة لمجمعي الوقود والطاقة والصناعة الدفاعية في ضواحي العاصمة".تأتي هذه العملية في إطار سلسلة من التحركات الأمنية الروسية لإحباط محاولات استهداف البنية التحتية العسكرية، خاصة في الأماكن القريبة من مناطق النزاع، حيث تتهم موسكو أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بتجنيد أشخاص لتنفيذ أعمال تخريبية.
