بوتين يعلن عن خطة توسع أسطول الشاحنات الذاتية القيادة بحلول عام 2030
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أسطول الشاحنات الذاتية القيادة في روسيا سيتجاوز 4000 شاحنة بنهاية عام 2030.
2026-03-31T14:03+0000
وقال خلال افتتاح مرافق مجمّع النقل: "بحلول عام 2028، سيتألف أسطول مركبات نقل البضائع الذاتية القيادة من 992 مركبة، وبحلول نهاية عام 2030، سيتجاوز 4000 شاحنة".وأضاف الرئيس أن ثلاث شركات تعمل حاليًا في هذا المجال في روسيا، ما يضمن منافسة صحية.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شارك بوتين عبر تقنية الفيديو في تدشين شاحنات ذاتية القيادة على الطريق السريع M-12 "فوستوك".وقال، خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، اليوم الثلاثاء : "على الرغم من الصعوبات الموضوعية والقيود المصطنعة المفروضة على بلادنا، تمكنا من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق ديناميكيات مستقرة ومعدلات للتضخم والبطالة يمكن التنبؤ بها".
بوتين يعلن عن خطة توسع أسطول الشاحنات الذاتية القيادة بحلول عام 2030
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن أسطول الشاحنات الذاتية القيادة في روسيا سيتجاوز 4000 شاحنة بنهاية عام 2030.
وقال خلال افتتاح مرافق مجمّع النقل: "بحلول عام 2028، سيتألف أسطول مركبات نقل البضائع الذاتية القيادة من 992 مركبة، وبحلول نهاية عام 2030، سيتجاوز 4000 شاحنة".
وأضاف الرئيس أن ثلاث شركات تعمل حاليًا في هذا المجال في روسيا، ما يضمن منافسة صحية.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شارك بوتين عبر تقنية الفيديو في تدشين شاحنات ذاتية القيادة على الطريق السريع M-12 "فوستوك".
وقال، خلال المؤتمر السنوي للاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، اليوم الثلاثاء : "على الرغم من الصعوبات الموضوعية والقيود المصطنعة المفروضة على بلادنا، تمكنا من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق ديناميكيات مستقرة ومعدلات للتضخم والبطالة يمكن التنبؤ بها".