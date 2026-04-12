https://sarabic.ae/20260412/برشلونة-يحسم-ديربي-إسبانيول-ويقترب-أكثر-من-لقب-الدوري-الإسباني-1112512838.html
"برشلونة" يحسم ديربي إسبانيول ويقترب أكثر من لقب الدوري الإسباني
سبوتنيك عربي
حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على جاره إسبانيول بنتيجة 4-1، في ديربي كتالونيا الذي أُقيم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T20:02+0000
رياضة
أخبار إسبانيا
نادي برشلونة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099085147_41:0:821:439_1920x0_80_0_0_4efdccec704ae02ba9ebf35b8836769d.jpg
أخبار إسبانيا
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099085147_138:0:723:439_1920x0_80_0_0_4903ae96052a96536b0879c73311e2f3.jpg
20:00 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 20:02 GMT 12.04.2026)
حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على جاره إسبانيول بنتيجة 4-1، في ديربي كتالونيا الذي أُقيم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب خطوة جديدة من الحفاظ على لقبه.
ووسع برشلونة الفارق مع ملاحقه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، إلى 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة
، مستفيدًا من تعادل الأخير أمام جيرونا بنتيجة 1-1، وفقا لمواقع رياضية.
وسجل أهداف برشلونة
كل من فيران توريس (10 و25)، ولامين جمال (87)، والبديل ماركوس راشفورد (89)، بينما أحرز بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 56.
ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، محققًا انتصاره السابع تواليًا في "لا ليغا"، كما واصل نتائجه المثالية على أرضه بتحقيق 16 فوزًا في 16 مباراة، ليعزز حظوظه في التتويج باللقب للمرة الـ29 في تاريخه.
ويدخل الفريق الكتالوني
المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمعنويات مرتفعة، سعيًا لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 0-2 وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.
في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر، ليواصل نتائجه السلبية بوصوله إلى 14 مباراة دون فوز، بواقع 9 هزائم و5 تعادلات منذ بداية عام 2026.
كما فشل إسبانيول في تحقيق أي انتصار على جاره منذ عام 2009، وللمباراة الـ17 تواليًا في مختلف المسابقات، بعدما تكبد 16 هزيمة مقابل تعادل وحيد.