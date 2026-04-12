"برشلونة" يحسم ديربي إسبانيول ويقترب أكثر من لقب الدوري الإسباني

حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على جاره إسبانيول بنتيجة 4-1، في ديربي كتالونيا الذي أُقيم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب... 12.04.2026, سبوتنيك عربي

ووسع برشلونة الفارق مع ملاحقه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، إلى 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، مستفيدًا من تعادل الأخير أمام جيرونا بنتيجة 1-1، وفقا لمواقع رياضية. وسجل أهداف برشلونة كل من فيران توريس (10 و25)، ولامين جمال (87)، والبديل ماركوس راشفورد (89)، بينما أحرز بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 56.ويدخل الفريق الكتالوني المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمعنويات مرتفعة، سعيًا لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 0-2 وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر، ليواصل نتائجه السلبية بوصوله إلى 14 مباراة دون فوز، بواقع 9 هزائم و5 تعادلات منذ بداية عام 2026.كما فشل إسبانيول في تحقيق أي انتصار على جاره منذ عام 2009، وللمباراة الـ17 تواليًا في مختلف المسابقات، بعدما تكبد 16 هزيمة مقابل تعادل وحيد.

