"برشلونة" يحسم ديربي إسبانيول ويقترب أكثر من لقب الدوري الإسباني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
"برشلونة" يحسم ديربي إسبانيول ويقترب أكثر من لقب الدوري الإسباني
"برشلونة" يحسم ديربي إسبانيول ويقترب أكثر من لقب الدوري الإسباني
سبوتنيك عربي
حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على جاره إسبانيول بنتيجة 4-1، في ديربي كتالونيا الذي أُقيم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
ووسع برشلونة الفارق مع ملاحقه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، إلى 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، مستفيدًا من تعادل الأخير أمام جيرونا بنتيجة 1-1، وفقا لمواقع رياضية. وسجل أهداف برشلونة كل من فيران توريس (10 و25)، ولامين جمال (87)، والبديل ماركوس راشفورد (89)، بينما أحرز بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 56.ويدخل الفريق الكتالوني المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمعنويات مرتفعة، سعيًا لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 0-2 وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر، ليواصل نتائجه السلبية بوصوله إلى 14 مباراة دون فوز، بواقع 9 هزائم و5 تعادلات منذ بداية عام 2026.كما فشل إسبانيول في تحقيق أي انتصار على جاره منذ عام 2009، وللمباراة الـ17 تواليًا في مختلف المسابقات، بعدما تكبد 16 هزيمة مقابل تعادل وحيد.
20:00 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 20:02 GMT 12.04.2026)
حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا على جاره إسبانيول بنتيجة 4-1، في ديربي كتالونيا الذي أُقيم أمس السبت ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب خطوة جديدة من الحفاظ على لقبه.
ووسع برشلونة الفارق مع ملاحقه ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، إلى 9 نقاط قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، مستفيدًا من تعادل الأخير أمام جيرونا بنتيجة 1-1، وفقا لمواقع رياضية.
وسجل أهداف برشلونة كل من فيران توريس (10 و25)، ولامين جمال (87)، والبديل ماركوس راشفورد (89)، بينما أحرز بول لوزانو هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 56.
ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الترتيب، محققًا انتصاره السابع تواليًا في "لا ليغا"، كما واصل نتائجه المثالية على أرضه بتحقيق 16 فوزًا في 16 مباراة، ليعزز حظوظه في التتويج باللقب للمرة الـ29 في تاريخه.
ويدخل الفريق الكتالوني المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمعنويات مرتفعة، سعيًا لتعويض خسارته ذهابًا بنتيجة 0-2 وانتزاع بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.
في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 38 نقطة في المركز العاشر، ليواصل نتائجه السلبية بوصوله إلى 14 مباراة دون فوز، بواقع 9 هزائم و5 تعادلات منذ بداية عام 2026.
كما فشل إسبانيول في تحقيق أي انتصار على جاره منذ عام 2009، وللمباراة الـ17 تواليًا في مختلف المسابقات، بعدما تكبد 16 هزيمة مقابل تعادل وحيد.
