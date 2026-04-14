أول امرأة تدرب فريق رجال تقود مران يونيون برلين بحماس كبير
سبوتنيك عربي
قادت المدربة الألمانية ماري لويز إيتا أول حصة تدريبية لفريق يونيون برلين للرجال، اليوم الثلاثاء، وسط أجواء حماسية ومعنويات مرتفعة، بعد أن أصبحت أول امرأة تتولى... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
قادت المدربة الألمانية ماري لويز إيتا أول حصة تدريبية لفريق يونيون برلين للرجال، اليوم الثلاثاء، وسط أجواء حماسية ومعنويات مرتفعة، بعد أن أصبحت أول امرأة تتولى تدريب فريق رجال في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى.
واستهلت إيتا المران بكلمة مقتضبة للاعبين، قائلة: "هيا معًا يا شباب"، وذلك خلال الحصة التي أُقيمت تحت الأمطار ودون حضور جماهيري، وفقا لمواقع رياضية.
وشهدت التدريبات
حضور ديرك تسينغلر، رئيس نادي يونيون برلين، إلى جانب نحو 40 ممثلًا لوسائل إعلام محلية ودولية.
وتابعت المدربة الألمانية الجزء الأول من المران عن قرب، قبل أن تتولى قيادة الحصة بنفسها، حيث نفذت عددًا من الجمل الفنية، وحرصت على تحفيز اللاعبين بكلمات تشجيعية.
وفي تصريحات عبر مقطع فيديو نشره النادي، أعربت إيتا عن سعادتها بالبداية، قائلة: "الطاقة كانت رائعة والأجواء إيجابية، خاصة بعد يوم الراحة. كان هناك حماس كبير، وأنا سعيدة للغاية بأول حصة تدريبية، لقد كانت انطلاقة جيدة".
وكان يونيون برلين قد أعلن، السبت الماضي، تعيين إيتا مدربة للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، لتقود الفريق في آخر خمس جولات من الدوري الألماني
، خلفًا لشتيفن باومغرت الذي أقيل عقب الخسارة 1-3 أمام هايدنهايم متذيل الترتيب.
ويحتل الفريق المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، بعدما حقق فوزين فقط منذ بداية عام 2026، مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط.