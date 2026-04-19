https://sarabic.ae/20260419/حماس-تعلن-عن-إجراء-مباحثات-في-القاهرة-لاستكمال-المرحلة-الأولى-من-اتفاق-غزة-1112689033.html

"حماس" تعلن عن إجراء مباحثات في القاهرة لاستكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنها أجرت، الأسبوع الماضي في القاهرة، سلسلة لقاءات ومشاورات مع الوسطاء وعدد من الفصائل الفلسطينية، بهدف استكمال تنفيذ بنود المرحلة... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110414547_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_80b4f7fc5bf3bc6ed1e9a6d3e5fe5faa.jpg

وذكرت الحركة، في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه الحوارات ركزت على استكمال تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بمعظم تعهداتها، واستمرت في خرق بنود الاتفاق بشكل يومي. وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

