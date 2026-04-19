"حماس" تعلن عن إجراء مباحثات في القاهرة لاستكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية أنها أجرت، الأسبوع الماضي في القاهرة، سلسلة لقاءات ومشاورات مع الوسطاء وعدد من الفصائل الفلسطينية، بهدف استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق الخاص بقطاع غزة.
وذكرت الحركة، في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه الحوارات ركزت على استكمال تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بمعظم تعهداتها، واستمرت في خرق بنود الاتفاق بشكل يومي.
وأضافت "حماس" أنها تعاملت بإيجابية مع النقاشات التي جرت، مؤكدة حرصها على مواصلة التواصل والتنسيق مع الوسطاء، من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول يستند إلى المبادرات المطروحة، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل، وبدء عملية إعادة الإعمار.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.