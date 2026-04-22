ترامب: قد يتم عقد جولة ثانية من المفاوضات مع إيران خلال الساعات المقبلة

عربي
الدفاع الروسية تعلن عودة 193 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
إسرائيل تستهدف 10 شخصيات عالمية ضمن قائمة “معاداة السامية والصهيونية
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:34 GMT
25 د
حصاد الأسبوع
خبير: كالينينغراد أرض روسية ولن تستطيع أوروبا أخذها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
من أين تحصل غزة على 72 مليار دولار لإعادة إعمارها؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260422/ترامب-قد-يتم-عقد-جولة-ثانية-من-المفاوضات-مع-إيران-خلال-الساعات-المقبلة--عاجل--1112778348.html
ترامب: قد يتم عقد جولة ثانية من المفاوضات مع إيران خلال الساعات المقبلة
سبوتنيك عربي
2026-04-22T13:36+0000
2026-04-22T13:59+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg
وأجاب ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، على سؤال حول إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران خلال 36 إلى 72 ساعة القادمة: "هذا ممكن!".وكان ترامب قد أعلن سابقًا تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وتأجيل استئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية، استجابةً لطلب القادة الباكستانيين بمنح طهران فرصة لصياغة مقترحات موحدة لحل النزاع.وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية. يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.وقال إيفانوف، خلال كلمته في المنتدى البلدي الروسي الثالث "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.
https://sarabic.ae/20260422/إيران-ترد-على-إعلان-ترامب-بتمديد-وقف-إطلاق-النار-1112771434.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1190:892_1920x0_80_0_0_f20e629577c869d84f06cc7bdc88e4e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران

ترامب: قد يتم عقد جولة ثانية من المفاوضات مع إيران خلال الساعات المقبلة

13:36 GMT 22.04.2026 (تم التحديث: 13:59 GMT 22.04.2026)
© REUTERS Jessica Koscielniakالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
© REUTERS Jessica Koscielniak
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه قد تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الـ36 إلى الـ72 ساعة المقبلة، في ظل الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.
وأجاب ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، على سؤال حول إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران خلال 36 إلى 72 ساعة القادمة: "هذا ممكن!".
وكان ترامب قد أعلن سابقًا تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وتأجيل استئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية، استجابةً لطلب القادة الباكستانيين بمنح طهران فرصة لصياغة مقترحات موحدة لحل النزاع.
كما أكد الرئيس الأمريكي استمرار الحصار البحري المفروض على جميع الموانئ الإيرانية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
إيران ترد على إعلان ترامب تمديد وقف إطلاق النار
10:27 GMT
وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.
وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة، دون ورود أي تقارير عن تجدد الأعمال العسكرية.
ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية. يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أول أمس الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.
وقال إيفانوف، خلال كلمته في المنتدى البلدي الروسي الثالث "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".
وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала