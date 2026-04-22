https://sarabic.ae/20260422/ترامب-قد-يتم-عقد-جولة-ثانية-من-المفاوضات-مع-إيران-خلال-الساعات-المقبلة--عاجل--1112778348.html

ترامب: قد يتم عقد جولة ثانية من المفاوضات مع إيران خلال الساعات المقبلة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه قد تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الـ36 إلى الـ72 ساعة المقبلة، في ظل... 22.04.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg

وأجاب ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، على سؤال حول إمكانية عقد جولة ثانية من المحادثات مع إيران خلال 36 إلى 72 ساعة القادمة: "هذا ممكن!".وكان ترامب قد أعلن سابقًا تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وتأجيل استئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية، استجابةً لطلب القادة الباكستانيين بمنح طهران فرصة لصياغة مقترحات موحدة لحل النزاع.وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص.ومع ذلك، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية. يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.وقال إيفانوف، خلال كلمته في المنتدى البلدي الروسي الثالث "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.بزشكيان: الحرس الثوري يحبط مؤامرات وأهداف الأعداء

https://sarabic.ae/20260422/إيران-ترد-على-إعلان-ترامب-بتمديد-وقف-إطلاق-النار-1112771434.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

