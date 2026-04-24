باحث في الشأن الدولي: "طريق الشمال" بديلا استراتيجيا وتجاريا يختصر الوقت ويقلص المسافات

سبوتنيك عربي

بيّن الباحث في الشأن الدولي من رام الله، الدكتور عوض سليمية، أن "طريق الشمال، في حال تم تفعيله يتميز بقدرته على اختصار المسافات وبالتالي تقليص المدة الزمنية". 24.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال سليمية في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا الطريق، تجاري دولي قديم، يجري إحياؤه الآن بفعل الجهود الروسية لمواجهة أزمات التوريد الممكن ان تنتج عن الصراع القائم في مضيق هرمز". وتعليقا على تصريح وزير المال الأندونيسي لإنشاء نظام لتحصيل رسوم من السفر العابرة في المضيق ومن بعدها التراجع عنه، لفت إلى أنه "بغض النظر سواء كان التصريح جاد، أم أنه تعبير عن حالة من الغضب، يمكن تصنيفه على أنه مؤشر على مدى تآكل القانون الدولي وقوانين قرية الملاحة العالمية بسبب سياسات الولايات المتحدة القائمة على أمريكا أولا، وتجاهل القانون الدولي".وتابع سليمية: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، هذا يعني أن كل سفينة نقل ستقوم بدفع الجمارك ربما كل 100 متر بسبب التنقل من الممرات إلى المياه الإقليمية لكل دولة ثم المياه الدولية، وهذا يعني ارتفاعا بالأسعار وربما تتوقف حتى حركة الشحن والتبادل التجاري بين الدول التي ستلجأ إلى تكتلات إقليمية من خلال الممرات البرية".وختم سليمية حديثه بالقول: "ثلث تجارة الأسمدة العالمية تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي هنا التهديد أصبح يطال سلة الغذاء العالمي لأنه بحسب تقرير الأمم المتحدة، 45 مليون إنسان أصبحوا مهددين للانضمام إلى سلة الجوع العالمية".

https://sarabic.ae/20260204/موسكو-منفتحون-على-التعاون-المتبادل-المنفعة-على-طول-الطريق-البحري-الشمالي-1109965056.html

https://sarabic.ae/20260312/الكرملين-الحل-الدبلوماسي-للوضع-في-إيران-هو-الأفضل-وممر-شمال-جنوب-ما-زال-مطروحا-1111386485.html

