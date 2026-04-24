باحث في الشأن الدولي: "طريق الشمال" بديلا استراتيجيا وتجاريا يختصر الوقت ويقلص المسافات

عربي
ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260424/باحث-في-الشأن-الدولي-طريق-الشمال-بديلا-استراتيجيا-وتجاريا-يختصر-الوقت-ويقلص-المسافات-1112846459.html
باحث في الشأن الدولي: "طريق الشمال" بديلا استراتيجيا وتجاريا يختصر الوقت ويقلص المسافات
سبوتنيك عربي
بيّن الباحث في الشأن الدولي من رام الله، الدكتور عوض سليمية، أن "طريق الشمال، في حال تم تفعيله يتميز بقدرته على اختصار المسافات وبالتالي تقليص المدة الزمنية". 24.04.2026, سبوتنيك عربي
تبادل تجاري
مضيق هرمز
روسيا
الصين
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111513005_0:0:1578:889_1920x0_80_0_0_9b74fc0e0429cd3402b55f10e146d157.jpg
وقال سليمية في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا الطريق، تجاري دولي قديم، يجري إحياؤه الآن بفعل الجهود الروسية لمواجهة أزمات التوريد الممكن ان تنتج عن الصراع القائم في مضيق هرمز". وتعليقا على تصريح وزير المال الأندونيسي لإنشاء نظام لتحصيل رسوم من السفر العابرة في المضيق ومن بعدها التراجع عنه، لفت إلى أنه "بغض النظر سواء كان التصريح جاد، أم أنه تعبير عن حالة من الغضب، يمكن تصنيفه على أنه مؤشر على مدى تآكل القانون الدولي وقوانين قرية الملاحة العالمية بسبب سياسات الولايات المتحدة القائمة على أمريكا أولا، وتجاهل القانون الدولي".وتابع سليمية: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، هذا يعني أن كل سفينة نقل ستقوم بدفع الجمارك ربما كل 100 متر بسبب التنقل من الممرات إلى المياه الإقليمية لكل دولة ثم المياه الدولية، وهذا يعني ارتفاعا بالأسعار وربما تتوقف حتى حركة الشحن والتبادل التجاري بين الدول التي ستلجأ إلى تكتلات إقليمية من خلال الممرات البرية".وختم سليمية حديثه بالقول: "ثلث تجارة الأسمدة العالمية تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي هنا التهديد أصبح يطال سلة الغذاء العالمي لأنه بحسب تقرير الأمم المتحدة، 45 مليون إنسان أصبحوا مهددين للانضمام إلى سلة الجوع العالمية".
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111513005_0:0:1408:1056_1920x0_80_0_0_680afb9d9637d033bce82712a67396ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تبادل تجاري, مضيق هرمز, روسيا, الصين, تقارير سبوتنيك, حصري
تبادل تجاري, مضيق هرمز, روسيا, الصين, تقارير سبوتنيك, حصري

13:20 GMT 24.04.2026
© REUTERS Stringerناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
حصري
بيّن الباحث في الشأن الدولي من رام الله، الدكتور عوض سليمية، أن "طريق الشمال، في حال تم تفعيله يتميز بقدرته على اختصار المسافات وبالتالي تقليص المدة الزمنية".
وقال سليمية في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "هذا الطريق، تجاري دولي قديم، يجري إحياؤه الآن بفعل الجهود الروسية لمواجهة أزمات التوريد الممكن ان تنتج عن الصراع القائم في مضيق هرمز".

وأضاف: "روسيا والصين تتحدثان عن ممر تجاري بديل واستراتيجي في حال تعطل الإمدادات وسلاسل التوريد عبر الممرات المائية، بينما تتحدث أوروبا عن تصعيد وعسكرة لهذا الممر الذي وفي حال تم تفعليه سيكون خطا موازيا أو مساندا إذا ما تعطلت امدادات الخطوط الجنوبية لأوروبا".

وتعليقا على تصريح وزير المال الأندونيسي لإنشاء نظام لتحصيل رسوم من السفر العابرة في المضيق ومن بعدها التراجع عنه، لفت إلى أنه "بغض النظر سواء كان التصريح جاد، أم أنه تعبير عن حالة من الغضب، يمكن تصنيفه على أنه مؤشر على مدى تآكل القانون الدولي وقوانين قرية الملاحة العالمية بسبب سياسات الولايات المتحدة القائمة على أمريكا أولا، وتجاهل القانون الدولي".
وتابع سليمية: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، هذا يعني أن كل سفينة نقل ستقوم بدفع الجمارك ربما كل 100 متر بسبب التنقل من الممرات إلى المياه الإقليمية لكل دولة ثم المياه الدولية، وهذا يعني ارتفاعا بالأسعار وربما تتوقف حتى حركة الشحن والتبادل التجاري بين الدول التي ستلجأ إلى تكتلات إقليمية من خلال الممرات البرية".
وبحسب سليمية، "المطلوب من الأمم المتحدة والدول الفاعلة أن تفعّل قوتها وتعيد إحياء القانون الدولي وبعكس ذلك، العالم سيسوده الفوضى".
وختم سليمية حديثه بالقول: "ثلث تجارة الأسمدة العالمية تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي هنا التهديد أصبح يطال سلة الغذاء العالمي لأنه بحسب تقرير الأمم المتحدة، 45 مليون إنسان أصبحوا مهددين للانضمام إلى سلة الجوع العالمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала