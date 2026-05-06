https://sarabic.ae/20260506/البنزين-يشتعل-في-أمريكاالأسعار-تلامس-الذروة-التاريخية-وسط-الصراع-في-الشرق-الأوسط-1113164028.html

البنزين يشتعل في أمريكا..الأسعار تلامس الذروة التاريخية وسط الصراع في الشرق الأوسط

البنزين يشتعل في أمريكا..الأسعار تلامس الذروة التاريخية وسط الصراع في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا، لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة في الصراع بالشرق الأوسط. 06.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-06T14:15+0000

2026-05-06T14:15+0000

2026-05-06T14:15+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

بنزين

إيران

العالم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/10/1062292088_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b57eb81f2d548f89fa778e034cae4c98.jpg

وبلغ متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص نحو 4.54 دولار للغالون، وفق بيانات رابطة السيارات الأمريكية، وهو أعلى مستوى موسمي منذ عام 2014، وأقل بنحو 50 سنتا فقط من الذروة القياسية المسجلة في يونيو/حزيران 2022.وفي ولاية كاليفورنيا، قفزت الأسعار إلى أكثر من 6 دولارات للغالون، لتسجل أعلى مستوياتها على مستوى البلاد، فيما تشهد ولايات الغرب الأوسط زيادات متسارعة تقترب ببعضها من حاجز 5 دولارات. وتسهم هذه الزيادات في تفاقم معدلات التضخم، وتراجع ثقة المستهلكين، فضلاً عن زيادة الأعباء المعيشية.كما تضع هذه التطورات ضغوطا إضافية على حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي يُتوقع أن يخوض سباق الرئاسة في 2028، بحسب وسائل إعلام غربية.ورغم تسجيل تراجع طفيف في الأسعار خلال أبريل/نيسان الماضي، عقب إعلان وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، فإنها لم تنخفض دون مستوى 4 دولارات للغالون منذ تجاوزه في منتصف مارس/آذار. ومنذ اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 1.50 دولار، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات على إنهاء النزاع.كما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022، في إشارة إلى استمرار الضغوط الصعودية على السوق.

https://sarabic.ae/20260321/فيكو-أوروبا-تخاطر-بـفراغ-محطات-الوقود-في-حال-استمرار-رفض-النفط-الروسي-1111764995.html

https://sarabic.ae/20260403/مفوض-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-على-أوروبا-الاستعداد-لصدمة-طاقة-طويلة-الأمد-1112237940.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, بنزين, إيران, العالم, اقتصاد