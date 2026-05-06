البنزين يشتعل في أمريكا..الأسعار تلامس الذروة التاريخية وسط الصراع في الشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تمارس الإرهاب باستهداف المدنيين الروس
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم الناتو بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
البنزين يشتعل في أمريكا..الأسعار تلامس الذروة التاريخية وسط الصراع في الشرق الأوسط
سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا، لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة في الصراع بالشرق الأوسط. 06.05.2026, سبوتنيك عربي
البنزين يشتعل في أمريكا..الأسعار تلامس الذروة التاريخية وسط الصراع في الشرق الأوسط

سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا، لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة في الصراع بالشرق الأوسط.
وبلغ متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص نحو 4.54 دولار للغالون، وفق بيانات رابطة السيارات الأمريكية، وهو أعلى مستوى موسمي منذ عام 2014، وأقل بنحو 50 سنتا فقط من الذروة القياسية المسجلة في يونيو/حزيران 2022.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تجاوزت فيه الأسعار حاجز 4.50 دولار للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2022، ما يزيد من الضغوط على المستهلكين الأمريكيين، خاصة مع استمرار تداعيات الحرب التي أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.
وفي ولاية كاليفورنيا، قفزت الأسعار إلى أكثر من 6 دولارات للغالون، لتسجل أعلى مستوياتها على مستوى البلاد، فيما تشهد ولايات الغرب الأوسط زيادات متسارعة تقترب ببعضها من حاجز 5 دولارات. وتسهم هذه الزيادات في تفاقم معدلات التضخم، وتراجع ثقة المستهلكين، فضلاً عن زيادة الأعباء المعيشية.

سياسيا، تشكل أسعار الوقود المرتفعة تحديا متزايدا، إذ تتعارض مع تعهدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بخفضها، ما قد ينعكس على فرص الحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

كما تضع هذه التطورات ضغوطا إضافية على حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، الذي يُتوقع أن يخوض سباق الرئاسة في 2028، بحسب وسائل إعلام غربية.
ورغم تسجيل تراجع طفيف في الأسعار خلال أبريل/نيسان الماضي، عقب إعلان وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، فإنها لم تنخفض دون مستوى 4 دولارات للغالون منذ تجاوزه في منتصف مارس/آذار. ومنذ اندلاع الحرب، ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من 1.50 دولار، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات على إنهاء النزاع.
في السياق ذاته، تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية إلى أدنى مستوياتها لهذه الفترة من العام منذ 2014، بينما توقع بنك "مورغان ستانلي" استمرار تشدد السوق خلال فصل الصيف، ما قد يدفع الأسعار إلى تسجيل مستويات موسمية قياسية جديدة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022، في إشارة إلى استمرار الضغوط الصعودية على السوق.
