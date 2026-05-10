قطر تؤكد دعم الوساطة وتحذر من استخدام المضائق كورقة ضغط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
قطر تؤكد دعم الوساطة وتحذر من استخدام المضائق كورقة ضغط
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمات بالطرق السلمية، مشددًا على ضرورة... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، بما يسهم في الحد من التوترات ويمنع عودة التصعيد العسكري.وشدد على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يقبل المساومة، محذرًا من أن أي محاولة لإغلاق أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط من شأنها تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر، إضافة إلى تأثيراتها السلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالميًا واستقرار الأسواق وسلاسل الإمداد.وأكد الجانبان، في ختام الاتصال، أهمية الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعمل على دعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في وقت سابق اليوم، أن سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى حريق محدود على متنها، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات ومواصلة السفينة رحلتها بعد السيطرة على الحريق.وجاء في بيان وزارة الدفاع القطرية: "تعرضت سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، القادمة من أبو ظبي، صباح اليوم الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات".وأكمل البيان: "تابعت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية".وفي وقت لاحق، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض السفينة للاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية للدولة.وجاء في بيان الخارجية القطرية: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات".وتابع البيان: "تعد وزارة الخارجية هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة".وأكد البيان أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، يمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
© AP Photo / Ibraheem Al Omariرئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن، دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمات بالطرق السلمية، مشددًا على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع هذه المساعي لتجنب أي تصعيد جديد في المنطقة.
وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات، بما يسهم في الحد من التوترات ويمنع عودة التصعيد العسكري.
وشدد على أن حرية الملاحة مبدأ أساسي لا يقبل المساومة، محذرًا من أن أي محاولة لإغلاق أو استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط من شأنها تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر، إضافة إلى تأثيراتها السلبية على إمدادات الطاقة والغذاء عالميًا واستقرار الأسواق وسلاسل الإمداد.
وأكد الجانبان، في ختام الاتصال، أهمية الالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعمل على دعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في وقت سابق اليوم، أن سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية القطرية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى حريق محدود على متنها، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات ومواصلة السفينة رحلتها بعد السيطرة على الحريق.
وجاء في بيان وزارة الدفاع القطرية: "تعرضت سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، القادمة من أبو ظبي، صباح اليوم الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات".
وأكمل البيان: "تابعت السفينة رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية".
وفي وقت لاحق، أدانت وزارة الخارجية القطرية تعرض السفينة للاستهداف بطائرة مسيرة في المياه الإقليمية للدولة.
وجاء في بيان الخارجية القطرية: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية للدولة، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبو ظبي، صباح اليوم، لاستهداف بطائرة مسيّرة، مما تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات".
وتابع البيان: "تعد وزارة الخارجية هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية الملاحة وأحكام القانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا من شأنه تهديد أمن وسلامة الممرات البحرية التجارية والإمدادات الحيوية في المنطقة".
وأكد البيان أن استهداف السفن التجارية والمدنية، أيا كانت الجهة المسؤولة عنه، يمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
