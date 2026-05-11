طبيبة مختصة بالأورام: تأخر الكشف المبكر يفاقم السرطان في ليبيا.. وسرطان القولون يتصدر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين : الصراع حول إيران يضع روسيا في موقف حرج ، يوم دام جنوب لبنان وعون يطالب بضغط أوروبي
17:00 GMT
60 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
30 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قصة فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة بالرأس الأخضر ويؤرق العالم
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الزواج المختلط بين العرب والروس..رحلة الحب عبر الثقافات
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260511/خبيرة-طبية-تأخر-الكشف-المبكر-يفاقم-السرطان-في-ليبيا-وسرطان-القولون-يتصدر-1113319927.html
طبيبة مختصة بالأورام: تأخر الكشف المبكر يفاقم السرطان في ليبيا.. وسرطان القولون يتصدر
طبيبة مختصة بالأورام: تأخر الكشف المبكر يفاقم السرطان في ليبيا.. وسرطان القولون يتصدر
سبوتنيك عربي
يشهد ملف السرطان في ليبيا تزايدا في الاهتمام الطبي والمجتمعي، في ظل تحذيرات متصاعدة من تأخر الكشف المبكر وارتفاع معدلات اكتشاف المرض في مراحل متقدمة، خاصة... 11.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-11T08:32+0000
2026-05-11T09:03+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
العالم العربي
السرطان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103819/11/1038191102_566:0:2278:963_1920x0_80_0_0_405bd7cb6ef724ad8c595df64a414cfb.jpg
وبين تحديات التوعية وضعف برامج الوقاية، تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة البحث والعلاج وتعزيز السياسات الصحية لمواجهة هذا التحدي المتنامي. وفي هذا الحوار، كشفت رئيسة مركز أبحاث الأورام، الدكتورة فايزة الحامدي، لـ"سبوتنيك"، عن واقع مرض السرطان في ليبيا، وأبرز أسبابه، والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، إلى جانب أهم التوصيات للحد من انتشار المرض وتحسين فرص العلاج، وعن أبرز العوامل المرتبطة بانتشار مرض السرطان في ليبيا، مؤكدة أن التحدي لا يكمن في ارتفاع معدلات الإصابة بقدر ما يرتبط بضعف منظومة الكشف المبكر والتوعية الصحية.وأوضحت الحامدي أن "توثيق مرض السرطان في ليبيا بدأ منذ مطلع التسعينيات، مشيرة إلى أن دراسة شاملة أُجريت عام 2020 على نحو 6677 مريضا ضمن سجل الأورام المحلي، أظهرت أن نسب الإصابة في ليبيا لا تختلف كثيرا عن المعدلات العالمية، ما يعكس أن المرض يمثّل تحديا عالميا وليس محليا فقط".وأضافت أن "سرطان القولون يتصدّر قائمة الأورام لدى الرجال في ليبيا، وهو ثالث أكثر أنواع السرطان انتشارًا عالميًا، وثاني سبب رئيسي للوفاة بين أمراض السرطان"، مؤكدة أن "خطورته تكمن في اكتشافه المتأخر، في حين أن نسب الشفاء منه تكون مرتفعة جدا عند اكتشافه مبكرا".وشددت الحامدي على أن "السرطان يرتبط بعدة عوامل، من بينها التلوث البيئي وتلوث المياه الجوفية والإشعاعات والملوثات الميكروبية، إلى جانب نمط الحياة غير الصحي، مثل قلة النشاط البدني والاعتماد على الوجبات السريعة واللحوم الحمراء". كما لفتت إلى أن "ضعف برامج الوقاية وعدم تفعيل دور طبيب الأسرة يسهمان في تفاقم المشكلة".وأشارت إلى أن "بعض الدراسات الحديثة تُظهر انخفاض العمر المتوقع للإصابة بسرطان القولون ليبدأ من سن 35 عاما، بدلا من 55 عاما، وهو ما يعكس تغيرًا مقلقًا في أنماط المرض"، مرجعة ذلك إلى "التحولات في النظام الغذائي ونمط الحياة".وأكدت أن "الفحص المبكر، خاصة لسرطان القولون، يمكن أن يقي بنسبة تتجاوز 90%، ما يجعله أحد أهم أدوات السيطرة على المرض، إلا أن حملات التوعية لا تزال تعاني من قصور واضح، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الوطنية في هذا الاتجاه".وأضافت أن "تطوير المنظومة يتطلب مراجعة التشريعات واللوائح، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ما يضمن تمويل الأبحاث وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتقدمة، فضلًا عن تبادل الخبرات في استخدام التقنيات الحديثة".وبيّنت أن "المركز لا يزال حديث النشأة، ويواجه تحديات تتعلق بنقص التمويل والدعم المؤسسي، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا جادا لضمان انطلاقته بشكل فعّال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام".وأكدت الحامدي على "تقديم عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة إدراج تخصصات الأورام ضمن برامج الدراسات العليا في الجامعات الليبية وفق المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات البحثية مع المؤسسات العالمية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وصولًا إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضى السرطان في ليبيا".
https://sarabic.ae/20251209/علماء-روس-يكتشفون-مادة-بحرية-واعدة-لمواجهة-أخطر-أنواع-سرطان-الثدي-1107976381.html
https://sarabic.ae/20251002/طبيب-روسي-يبدد-3-خرافات-حول-تشخيص-سرطان-الثدي-1105540447.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103819/11/1038191102_780:0:2064:963_1920x0_80_0_0_8590406aba53ae341a8bf43e84c12c6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي, السرطان
أخبار ليبيا اليوم, حصري, العالم العربي, السرطان

طبيبة مختصة بالأورام: تأخر الكشف المبكر يفاقم السرطان في ليبيا.. وسرطان القولون يتصدر

08:32 GMT 11.05.2026 (تم التحديث: 09:03 GMT 11.05.2026)
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cellخلايا سرطانية
خلايا سرطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Destroyer of furries / Cancer cell
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
حصري
يشهد ملف السرطان في ليبيا تزايدا في الاهتمام الطبي والمجتمعي، في ظل تحذيرات متصاعدة من تأخر الكشف المبكر وارتفاع معدلات اكتشاف المرض في مراحل متقدمة، خاصة سرطان القولون الذي بات يتصدر قائمة الإصابات لدى الرجال.
وبين تحديات التوعية وضعف برامج الوقاية، تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة البحث والعلاج وتعزيز السياسات الصحية لمواجهة هذا التحدي المتنامي.
وفي هذا الحوار، كشفت رئيسة مركز أبحاث الأورام، الدكتورة فايزة الحامدي، لـ"سبوتنيك"، عن واقع مرض السرطان في ليبيا، وأبرز أسبابه، والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، إلى جانب أهم التوصيات للحد من انتشار المرض وتحسين فرص العلاج، وعن أبرز العوامل المرتبطة بانتشار مرض السرطان في ليبيا، مؤكدة أن التحدي لا يكمن في ارتفاع معدلات الإصابة بقدر ما يرتبط بضعف منظومة الكشف المبكر والتوعية الصحية.
وأوضحت الحامدي أن "توثيق مرض السرطان في ليبيا بدأ منذ مطلع التسعينيات، مشيرة إلى أن دراسة شاملة أُجريت عام 2020 على نحو 6677 مريضا ضمن سجل الأورام المحلي، أظهرت أن نسب الإصابة في ليبيا لا تختلف كثيرا عن المعدلات العالمية، ما يعكس أن المرض يمثّل تحديا عالميا وليس محليا فقط".

وبيّنت أن "الإشكالية الحقيقية تبدأ من تأخر التشخيص، في ظل غياب برامج المسح المبكر وضعف الوعي المجتمعي، ووفقا للدراسة، فقد بلغت نسبة الإصابات بين الذكور 43.6% مقابل 56.3% لدى الإناث، فيما يعد سرطان الدم (اللوكيميا) الأكثر انتشارًا بين الأطفال، بينما تسجل الفئة العمرية فوق 55 عامًا النسبة الأعلى من الإصابات".

وأضافت أن "سرطان القولون يتصدّر قائمة الأورام لدى الرجال في ليبيا، وهو ثالث أكثر أنواع السرطان انتشارًا عالميًا، وثاني سبب رئيسي للوفاة بين أمراض السرطان"، مؤكدة أن "خطورته تكمن في اكتشافه المتأخر، في حين أن نسب الشفاء منه تكون مرتفعة جدا عند اكتشافه مبكرا".
مختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
مجتمع
علماء روس يكتشفون مادة بحرية واعدة لمواجهة أخطر أنواع سرطان الثدي
9 ديسمبر 2025, 12:55 GMT
وشددت الحامدي على أن "السرطان يرتبط بعدة عوامل، من بينها التلوث البيئي وتلوث المياه الجوفية والإشعاعات والملوثات الميكروبية، إلى جانب نمط الحياة غير الصحي، مثل قلة النشاط البدني والاعتماد على الوجبات السريعة واللحوم الحمراء".
كما لفتت إلى أن "ضعف برامج الوقاية وعدم تفعيل دور طبيب الأسرة يسهمان في تفاقم المشكلة".
وأشارت إلى أن "بعض الدراسات الحديثة تُظهر انخفاض العمر المتوقع للإصابة بسرطان القولون ليبدأ من سن 35 عاما، بدلا من 55 عاما، وهو ما يعكس تغيرًا مقلقًا في أنماط المرض"، مرجعة ذلك إلى "التحولات في النظام الغذائي ونمط الحياة".
وأكدت أن "الفحص المبكر، خاصة لسرطان القولون، يمكن أن يقي بنسبة تتجاوز 90%، ما يجعله أحد أهم أدوات السيطرة على المرض، إلا أن حملات التوعية لا تزال تعاني من قصور واضح، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود الوطنية في هذا الاتجاه".

وفيما يتعلق بدور مركز أبحاث الأورام، أوضحت الدكتورة فايزة الحامدي أن "المركز يعمل على وضع خطط استراتيجية لمكافحة المرض، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة في ظل غياب الدعم المالي الكافي والسياسات الداعمة، مشدّدة على الحاجة إلى كوادر متخصصة وشراكات دولية لتطوير البحث العلمي ونقل الخبرات".

وأضافت أن "تطوير المنظومة يتطلب مراجعة التشريعات واللوائح، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، ما يضمن تمويل الأبحاث وتعزيز التعاون مع المراكز العالمية المتقدمة، فضلًا عن تبادل الخبرات في استخدام التقنيات الحديثة".
مجتمع
طبيب روسي يبدد 3 خرافات حول تشخيص سرطان الثدي
2 أكتوبر 2025, 13:00 GMT
وبيّنت أن "المركز لا يزال حديث النشأة، ويواجه تحديات تتعلق بنقص التمويل والدعم المؤسسي، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا جادا لضمان انطلاقته بشكل فعّال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى الأورام".

وفي سياق الدراسات المحلية، أشارت إلى "وجود أبحاث لم تُنشر بعد، أظهرت نتائج قريبة من المعدلات العالمية، من بينها دراسة أُجريت في مركز بنغازي الطبي حول سرطان القولون، كشفت عن ارتفاع نسب الإصابة بين الرجال مقارنة بالنساء، إضافة إلى تفاوت جغرافي في معدلات الإصابة، إذ سجلت المنطقة الغربية أعلى نسب، مقابل أدنى نسب في الجنوب، وهو ما يُعزى إلى اختلاف أنماط الحياة".

وأكدت الحامدي على "تقديم عدد من التوصيات، أبرزها ضرورة إدراج تخصصات الأورام ضمن برامج الدراسات العليا في الجامعات الليبية وفق المعايير الدولية، وتعزيز الشراكات البحثية مع المؤسسات العالمية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وصولًا إلى تحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضى السرطان في ليبيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала