الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية لمنشآت الطاقة والنقل الداعمة للقوات الأوكرانية-وزارة الدفاع
بمحركات وأنظمة محلية... روسيا تكشف عن أحدث نسخة من مروحية "أنسات" المطورة في منتدى قازان
عرض جناح شركة "روستيخ" الحكومية في المنتدى نموذجًا لطائرة الهليكوبتر "أنسات أوروس"، التي تتميز بمقصورة فاخرة ومريحة للغاية مصممة لنقل كبار الشخصيات، المروحية، مزودة بمحركات وأنظمة داخلية محلية الصنع.وبفضل زيادة نسبة المواد المركبة، انخفض وزن هيكل المروحية، بينما ستساهم الشفرات الجديدة في خفض الضوضاء وزيادة السرعة القصوى، ومن المخطط زيادة مدى مروحية "أنسات" إلى أكثر من 640 كيلومترًا، ومع إضافة خزان وقود إضافي، سيتمكن المشغلون من الطيران لمسافة تصل إلى 800 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود، ما يعزز جاذبيتها التجارية.يُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في الفترة من 12 إلى 17 مايو/أيار في مواقع مختلفة بمدينة كازان. وتُقام الفعاليات الرئيسية في مركز "قازان إكسبو الدولي" للمعارض والمؤتمرات من 13 إلى 15 مايو/أيار.تُعد مؤسسة "روستيخ" الحكومية أكبر شركة هندسة ميكانيكية في روسيا، إذ تضم أكثر من 800 مؤسسة بحثية وإنتاجية في 60 منطقة بالبلاد. وتُعتبر الشركة موردًا رئيسيًا للأسلحة والمعدات العسكرية والتخصصية ضمن مشتريات الدفاع الحكومية.
مروحية "أنسات" الروسية المطورة البديلة للواردات
شركة "مروحيات قازان"، التابعة لشركة "مروحيات روسيا" والمنضوية تحت مؤسسة "روستيخ" الحكومية، تعرض مروحية "أنسات" البديلة للواردات في المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان".
عرض جناح شركة "روستيخ" الحكومية في المنتدى نموذجًا لطائرة الهليكوبتر "أنسات أوروس"، التي تتميز بمقصورة فاخرة ومريحة للغاية مصممة لنقل كبار الشخصيات، المروحية، مزودة بمحركات وأنظمة داخلية محلية الصنع.

وقال نيكولاي كوليسوف، الرئيس التنفيذي لشركة "مروحيات روسيا": "في سبتمبر/أيلول الماضي، حلّقت النسخة الروسية بالكامل من طائرة "أنسات" لأول مرة، وتجري حاليًا اختباراتها تمهيدًا لاعتمادها. تتميز الطائرة بعدد من الميزات الإضافية، بما في ذلك القدرة على الطيران باستخدام أجهزة الملاحة، حتى في الليل وفي الظروف الجوية السيئة، ونظام طيار آلي رباعي، وثبات اتجاهي مُحسّن. نخطط لبدء إنتاج وتسليم طائرات "أنسات" للعملاء العام المقبل".

وبفضل زيادة نسبة المواد المركبة، انخفض وزن هيكل المروحية، بينما ستساهم الشفرات الجديدة في خفض الضوضاء وزيادة السرعة القصوى، ومن المخطط زيادة مدى مروحية "أنسات" إلى أكثر من 640 كيلومترًا، ومع إضافة خزان وقود إضافي، سيتمكن المشغلون من الطيران لمسافة تصل إلى 800 كيلومتر دون الحاجة للتزود بالوقود، ما يعزز جاذبيتها التجارية.
المنتدى الاقتصادي الدولي الـ17 روسيا والعالم الإسلامي في مدينة قازان
انطلاق فعاليات منتدى قازان الدولي "روسيا والعالم الإسلامي" بمشاركة دولية واسعة
07:42 GMT
يُعقد المنتدى الاقتصادي الدولي السابع عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" في الفترة من 12 إلى 17 مايو/أيار في مواقع مختلفة بمدينة كازان. وتُقام الفعاليات الرئيسية في مركز "قازان إكسبو الدولي" للمعارض والمؤتمرات من 13 إلى 15 مايو/أيار.

تُعدّ شركة "مروحيات روسيا" (التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية) رائدة عالميًا في صناعة المروحيات، وهي الشركة الروسية الوحيدة المتخصصة في تطوير وتصنيع المروحيات. تأسست الشركة القابضة عام 2007، ويقع مقرها الرئيسي في موسكو، وتضم الشركة خمسة مصانع لإنتاج المروحيات، ومركزًا وطنيًا لتصنيعها يجمع خبرات مكتبين للتصميم، ومرافق لتصنيع وصيانة المكونات، ومصانع لإصلاح الطائرات، وشركة خدمات تُقدّم الدعم لما بعد البيع في روسيا وعلى الصعيد الدولي.

تُعد مؤسسة "روستيخ" الحكومية أكبر شركة هندسة ميكانيكية في روسيا، إذ تضم أكثر من 800 مؤسسة بحثية وإنتاجية في 60 منطقة بالبلاد. وتُعتبر الشركة موردًا رئيسيًا للأسلحة والمعدات العسكرية والتخصصية ضمن مشتريات الدفاع الحكومية.
