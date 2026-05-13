https://sarabic.ae/20260513/منتخب-العراق-يكشف-حقيقة-منع-لاعبيه-من-تأشيرات-الدخول-لأمريكا-في-المونديال-1113387158.html

منتخب العراق يكشف حقيقة منع لاعبيه من تأشيرات الدخول لأمريكا في المونديال

منتخب العراق يكشف حقيقة منع لاعبيه من تأشيرات الدخول لأمريكا في المونديال

سبوتنيك عربي

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حقيقة رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب المشارك في كأس العالم 2026. 13.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-13T17:55+0000

2026-05-13T17:55+0000

2026-05-13T17:55+0000

مجتمع

العراق

الأخبار

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103080/62/1030806281_0:53:1601:953_1920x0_80_0_0_51065f383afdd5b24f7b93190e50bdf3.jpg

ونقلت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الاتحاد العراقي أن جميع أفراد الوفد حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة.وكانت تقارير محلية ودولية أشارت إلى أن المنتخب العراقي يواجه أزمة قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026، بسبب مزاعم رفض منح تأشيرات دخول لعدد من اللاعبين.وكان من بين هؤلاء اللاعبين العراقيين وهم خمسة، إبراهيم بايش ومهند علي وزيد تحسين وحيدر عبد الكريم وعلي الحمادي، وذلك دون توضيح الأسباب.وأضاف أن المنتخب سيتوجه إلى إسبانيا في 22 مايو/أيار الجاري، عقب الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض المعسكر التحضيري بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.ويشار إلى أن المنتخب العراقي قد حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب 40 عاما، عقب فوزه على بوليفيا بنتيجة 2-1 في الملحق العالمي.وبهذا التأهل، ينضم العراق إلى سبعة منتخبات عربية أخرى تأهلت إلى البطولة، هي الأردن والمغرب ومصر وتونس والسعودية وقطر والجزائر، في سابقة تاريخية تعكس زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.ويخوض العراق منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.

https://sarabic.ae/20251118/بعد-فوزه-على-نظيره-الإماراتي-المنتخب-العراقي-يبلغ-الملحق-العالمي-المؤهل-إلى-كأس-2026-1107262153.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, الأخبار, رياضة