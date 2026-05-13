منتخب العراق يكشف حقيقة منع لاعبيه من تأشيرات الدخول لأمريكا في المونديال
كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، حقيقة رفض السلطات الأمريكية منح تأشيرات لبعض لاعبي المنتخب المشارك في كأس العالم 2026. 13.05.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الاتحاد العراقي أن جميع أفراد الوفد حصلوا على الموافقات الرسمية لدخول الولايات المتحدة.وكانت تقارير محلية ودولية أشارت إلى أن المنتخب العراقي يواجه أزمة قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026، بسبب مزاعم رفض منح تأشيرات دخول لعدد من اللاعبين.وكان من بين هؤلاء اللاعبين العراقيين وهم خمسة، إبراهيم بايش ومهند علي وزيد تحسين وحيدر عبد الكريم وعلي الحمادي، وذلك دون توضيح الأسباب.وأضاف أن المنتخب سيتوجه إلى إسبانيا في 22 مايو/أيار الجاري، عقب الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض المعسكر التحضيري بقيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد.ويشار إلى أن المنتخب العراقي قد حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2026 بعد غياب 40 عاما، عقب فوزه على بوليفيا بنتيجة 2-1 في الملحق العالمي.وبهذا التأهل، ينضم العراق إلى سبعة منتخبات عربية أخرى تأهلت إلى البطولة، هي الأردن والمغرب ومصر وتونس والسعودية وقطر والجزائر، في سابقة تاريخية تعكس زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.ويخوض العراق منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة، إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج.
