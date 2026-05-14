الأردن و5 دول خليجية تدين تصريحات إيرانية بشأن مضيق هرمز وتدعو الأمم المتحدة للتحرك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260514/الأردن-و5-دول-خليجية-تدين-تصريحات-إيرانية-بشأن-مضيق-هرمز-وتدعو-الأمم-المتحدة-للتحرك-1113404845.html
الأردن و5 دول خليجية تدين تصريحات إيرانية بشأن مضيق هرمز وتدعو الأمم المتحدة للتحرك
الأردن و5 دول خليجية تدين تصريحات إيرانية بشأن مضيق هرمز وتدعو الأمم المتحدة للتحرك
سبوتنيك عربي
قدمت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن، خطابًا مشتركًا إلى الأمم المتحدة، دعت فيه إلى إدانة التصريحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بفرض ما... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T10:10+0000
2026-05-14T10:10+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الخليج
أخبار الأردن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318161_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_4e1cbac93ca92c72ac557b7a1fb66ea1.jpg
ووجّهت الدول الست، رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الصيني الدائم فو كونغ، أعربت فيها عن رفضها القاطع لما اعتبرته "ادعاءات" إيرانية، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ "موقف واضح" إزاء تلك التصريحات، التي تمس أمن الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.وأكدت الرسالة أن "هذه التصريحات تأتي في إطار تصعيد مستمر يستهدف دول المنطقة ومصالحها الحيوية، وتمثل امتدادًا لنهج يقوم على التهديد والضغط السياسي، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويخالف مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية".وشددت الدول الموقّعة على أن "مضيق هرمز يُعد ممرًا مائيًا دوليًا حيويًا لحركة التجارة والطاقة العالمية، ولا يحق لأي طرف منفرد، بغض النظر عن موقعه الجغرافي، فرض إدارة أحادية أو تغيير قواعد الملاحة فيه"، محذّرة من أن "استخدام المضيق كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين".واختتمت الدول بيانها بالتأكيد على أن "ترتيباتها الأمنية والدفاعية تمثل خيارات سيادية مشروعة وفق ميثاق الأمم المتحدة"، رافضة أي مبررات لهذه الأفعال تحت ذريعة "الإدارة الأمنية" للممرات البحرية.وأعلنت إيران، الثلاثاء الماضي، أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.وقالت مصادر مطّلعة لوكالة "فارس" الإيرانية: "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه من دون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".وأوضحت مصادر الوكالة أن "المقترح الأمريكي الأخير يشمل بنودًا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن، حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260514/عراقجي-لا-حل-عسكري-لأي-قضية-تخص-إيران-والإيرانيون-لن-يخضعوا-أبدا-لأي-ضغط-أو-تهديد-1113403145.html
https://sarabic.ae/20260514/روبيو-نسعى-لحث-الصين-للضغط-على-إيران-بشأن-مضيق-هرمز-1113402948.html
https://sarabic.ae/20260513/مجلس-الأمن-الروسي-موسكو-ملتزمة-بالتعاون-الوثيق-مع-إيران-لإيجاد-حلول-للأزمة-1113388466.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0b/1113318161_56:0:1261:904_1920x0_80_0_0_fac7180c7ceee1fdd263e1cb6219a84f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , أخبار الأردن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الخليج , أخبار الأردن, العالم

الأردن و5 دول خليجية تدين تصريحات إيرانية بشأن مضيق هرمز وتدعو الأمم المتحدة للتحرك

10:10 GMT 14.05.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، مسندم، عمان، 6 مايو/ أيار 2026
سفن في مضيق هرمز، مسندم، عمان، 6 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
قدمت كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن، خطابًا مشتركًا إلى الأمم المتحدة، دعت فيه إلى إدانة التصريحات الإيرانية الأخيرة المتعلقة بفرض ما وصفته طهران بـ"إدارة أو قواعد قانونية" جديدة لمضيق هرمز.
ووجّهت الدول الست، رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الصيني الدائم فو كونغ، أعربت فيها عن رفضها القاطع لما اعتبرته "ادعاءات" إيرانية، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ "موقف واضح" إزاء تلك التصريحات، التي تمس أمن الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وأكدت الرسالة أن "هذه التصريحات تأتي في إطار تصعيد مستمر يستهدف دول المنطقة ومصالحها الحيوية، وتمثل امتدادًا لنهج يقوم على التهديد والضغط السياسي، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويخالف مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
عراقجي: لا حلا عسكريا لأي قضية تخص إيران.. والإيرانيون لن يخضعوا أبدا لأي ضغط أو تهديد
09:18 GMT
وشددت الدول الموقّعة على أن "مضيق هرمز يُعد ممرًا مائيًا دوليًا حيويًا لحركة التجارة والطاقة العالمية، ولا يحق لأي طرف منفرد، بغض النظر عن موقعه الجغرافي، فرض إدارة أحادية أو تغيير قواعد الملاحة فيه"، محذّرة من أن "استخدام المضيق كأداة ضغط سياسي أو اقتصادي من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين".

كما أدانت الرسالة ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني"، الذي استهدف ناقلة نفط إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" أثناء عبورها المضيق، معتبرة ذلك "تصعيدًا خطيرًا يمسّ أمن الملاحة البحرية".

واختتمت الدول بيانها بالتأكيد على أن "ترتيباتها الأمنية والدفاعية تمثل خيارات سيادية مشروعة وفق ميثاق الأمم المتحدة"، رافضة أي مبررات لهذه الأفعال تحت ذريعة "الإدارة الأمنية" للممرات البحرية.
وأعلنت إيران، الثلاثاء الماضي، أنها ترفض الدخول في جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، "دون استيفاء 5 شروط لبناء الحد الأدنى من ضمانات الثقة"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
روبيو: نسعى لحث الصين للضغط على إيران بشأن مضيق هرمز
09:05 GMT
وقالت مصادر مطّلعة لوكالة "فارس" الإيرانية: "هذه الشروط محددة فقط في إطار بناء حد أدنى من الثقة للعودة إلى عملية المفاوضات، وتعتقد طهران أنه من دون تحقيق هذه الشروط عمليًا، لن يكون من الممكن الدخول في مفاوضات جديدة".
وأضافت المصادر: "إيران أكدت لباكستان أن استمرار الحصار البحري بعد وقف إطلاق النار يعزز موقفها بأن المفاوضات مع الولايات المتحدة غير موثوقة".
وأوضحت مصادر الوكالة أن "المقترح الأمريكي الأخير يشمل بنودًا أحادية الجانب ومصممة لخدمة مصالح واشنطن، حيث تسعى من خلاله لتحقيق الأهداف التي لم تتحقق في الحرب".
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2026
مجلس الأمن الروسي: موسكو ملتزمة بالتعاون الوثيق مع إيران لإيجاد حلول للأزمة
أمس, 18:56 GMT

وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون تحقيق اختراق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على المواني الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.

وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала