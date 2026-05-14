المغرب وسوريا يعلنان إعادة فتح سفارتيهما واستئناف العلاقات الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، عن قرب إعادة فتح سفارة سوريا في المملكة المغربية، في خطوة وصفها بأنها تعكس عودة العلاقات الدبلوماسية بين...

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إذ أكد بوريطة أن بلاده، بقيادة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ظلت داعمة لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، ولحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في سوريا تمثل مسارا نحو الاستقرار وإنهاء سنوات الأزمة. وأوضح الوزير المغربي أن الرباط تنظر إلى ما تشهده سوريا من تحولات على أنه "مسار استعادة للاستقرار والانفتاح الإقليمي والدولي"، معلنا عن إعادة فتح السفارة المغربية في دمشق خلال يونيو/ حزيران الماضي، وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات تعاون جديدة بين البلدين تشمل لجانًا سياسية وقنصلية مشتركة وتحديث الإطار القانوني للتعاون الثنائي، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية. من جانبه، أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، أن العلاقات السورية - المغربية علاقات تاريخية، مشيدا بالموقف المغربي خلال السنوات الماضية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".وأعلن الشيباني في هذا السياق، افتتاح السفارة السورية في الرباط اليوم الخميس، مع تطلع دمشق لزيارة الوزير المغربي إلى سوريا لافتتاح السفارة المغربية، في خطوة اعتبرها الجانبان تأكيدا على عودة العلاقات الدبلوماسية وبدء مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والتعليمي بين البلدين.

