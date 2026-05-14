المغرب وسوريا يعلنان إعادة فتح سفارتيهما واستئناف العلاقات الدبلوماسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
المغرب وسوريا يعلنان إعادة فتح سفارتيهما واستئناف العلاقات الدبلوماسية
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، عن قرب إعادة فتح سفارة سوريا في المملكة المغربية، في خطوة وصفها بأنها تعكس عودة العلاقات الدبلوماسية بين... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، عن قرب إعادة فتح سفارة سوريا في المملكة المغربية، في خطوة وصفها بأنها تعكس عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ودمشق إلى طبيعتها، بعد أكثر من 10 سنوات من التوقف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إذ أكد بوريطة أن بلاده، بقيادة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ظلت داعمة لتطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، ولحماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرا إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في سوريا تمثل مسارا نحو الاستقرار وإنهاء سنوات الأزمة.
وأوضح الوزير المغربي أن الرباط تنظر إلى ما تشهده سوريا من تحولات على أنه "مسار استعادة للاستقرار والانفتاح الإقليمي والدولي"، معلنا عن إعادة فتح السفارة المغربية في دمشق خلال يونيو/ حزيران الماضي، وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات تعاون جديدة بين البلدين تشمل لجانًا سياسية وقنصلية مشتركة وتحديث الإطار القانوني للتعاون الثنائي، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، أن العلاقات السورية - المغربية علاقات تاريخية، مشيدا بالموقف المغربي خلال السنوات الماضية، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
المغرب يعلن رسميا فتح سفارته في سوريا
9 يوليو 2025, 20:35 GMT
وأعلن الشيباني في هذا السياق، افتتاح السفارة السورية في الرباط اليوم الخميس، مع تطلع دمشق لزيارة الوزير المغربي إلى سوريا لافتتاح السفارة المغربية، في خطوة اعتبرها الجانبان تأكيدا على عودة العلاقات الدبلوماسية وبدء مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والتعليمي بين البلدين.
