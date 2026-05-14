وزير التعليم العالي في مصر: تعاون روسي مصري يتطور عبر مسارات علمية متعددة ضمن رؤية 2030

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير التعليم العالي في مصر: تعاون روسي مصري يتطور عبر مسارات علمية متعددة ضمن رؤية 2030
سبوتنيك عربي
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن التعاون بين الجامعات الروسية والمصرية يتطور عبر مسارات متعددة تشمل التعليم والبحث... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T12:40+0000
2026-05-14T12:52+0000
روسيا
مصر
تعاون علمي وتكنولوجي
منتدى قازان 2026
حصري
وزير التعليم العالي في مصر: تعاون روسي مصري يتطور عبر مسارات علمية متعددة ضمن رؤية 2030

12:40 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 12:52 GMT 14.05.2026)
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن التعاون بين الجامعات الروسية والمصرية يتطور عبر مسارات متعددة تشمل التعليم والبحث العلمي، موضحًا أن هذا التعاون لا يقتصر على تبادل الخبرات الأكاديمية فحسب، بل يمتد ليشمل مراكز البحوث والمجالات التطبيقية، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤية "مصر 2030".
وقال قنصوة في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش "منتدى قازان روسيا والعالم الإسلامي": "التعاون التعليمي بين الجانبين يتجسد في مستويات عدة، بينها برامج دراسية مشتركة بين الجامعات المصرية والروسية، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يتيح تعزيز الخبرات الأكاديمية وتطوير العملية التعليمية داخل الجامعات".
وأضاف: "هناك تعاون قائم أيضًا في مجال إنشاء فروع لجامعات روسية داخل مصر، مع توقعات بتوسيع هذا النموذج خلال الفترة المقبلة، بحيث يمتد ليشمل أشكالًا جديدة من الشراكات، بينها إمكانية تعاون الجامعات المصرية ذات الفروع الخارجية مع الجامعات الروسية، وهو ما جرى بحثه خلال الزيارات الأخيرة، باعتباره تطورًا نوعيًا في مسار التعاون الأكاديمي".
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، أوضح قنصوة أن "هناك توجهًا لتعزيز التعاون في مجالات البحث التطبيقي والتكنولوجيا المتقدمة عبر الشراكة مع المراكز البحثية الروسية"، مؤكدًا أن "هذا الملف يحظى باهتمام كبير، ويتم العمل على إعداد ترتيبات من شأنها تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال".
كما أشار قنصوة إلى "مشروع محطة الضبعة النووية للطاقة النووية السلمية في مصر"، مؤكدًا أنه "يمثل أنموذجًا مهمًا للتعاون المصري الروسي، حيث بدأ العمل الأكاديمي المرتبط بالمشروع منذ عام 2015، عندما كان يشغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية".
ولفت إلى أن "كلية الهندسة تضم تخصص الهندسة النووية الذي كان له دور أساسي في دعم هذا المشروع على المستوى الوطني بالتعاون مع جهات أكاديمية روسية، من بينها معهد "ميثي" وعدد من المؤسسات التعليمية الروسية الأخرى، بالإضافة إلى تعاون مع جامعة موسكو الحكومية في مجالات الهندسة المدنية وغيرها".
وبحسب قنصوة، يهدف هذا التعاون إلى "إعداد الكوادر المصرية القادرة على تشغيل المشروع بكفاءة عالية، من خلال برامج تدريب وتأهيل مشتركة داخل الجامعات المصرية بالتعاون مع الجانب الروسي، بما يضمن نقل الخبرات وتوطين المعرفة داخل مصر".
وأشاد وزير التعليم العالي المصري بالدور الروسي في دعم هذا التعاون الأكاديمي والعلمي، مؤكدًا "التطلع إلى مزيد من الشراكات المستقبلية في هذا الإطار".
وعن مجال الفضاء، أشار إلى "وجود وكالة الفضاء المصرية حاليًا، بالتوازي مع العمل على إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية التي تستضيفها مصر، ما يعكس مكانة الدولة الإقليمية في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف يمكن أن يشهد تعاونًا أوسع مع وكالة الفضاء الروسية، بما يعزز القدرات العلمية والتقنية في قطاع الفضاء".
كما لفت إلى أن "الطلاب المصريين يدرسون بالفعل في تخصصات مرتبطة بعلوم الفضاء داخل برامج أكاديمية مختلفة"، مؤكدًا "إمكانية توسيع التعاون الأكاديمي في هذا المجال ليشمل برامج تعليمية وبحثية مشتركة".
وختم قنصوة حديثه: "تستقطب الجامعات الروسية أعدادًا كبيرة من الطلاب المصريين"، مؤكدًا "أهمية دعم هؤلاء الطلاب من خلال منح وبرامج تعليمية تتيح لهم اكتساب خبرات علمية متقدمة، مع الحرص على استفادة الدولة المصرية من هذه الكفاءات بعد عودتهم، بما يخدم خطط التنمية واحتياجات الاقتصاد الوطني والتخصصات المطلوبة في سوق العمل".
