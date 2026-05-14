وزير التعليم العالي في مصر: تعاون روسي مصري يتطور عبر مسارات علمية متعددة ضمن رؤية 2030

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور عبد العزيز قنصوة، أن التعاون بين الجامعات الروسية والمصرية يتطور عبر مسارات متعددة تشمل التعليم والبحث... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T12:40+0000

وقال قنصوة في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش "منتدى قازان روسيا والعالم الإسلامي": "التعاون التعليمي بين الجانبين يتجسد في مستويات عدة، بينها برامج دراسية مشتركة بين الجامعات المصرية والروسية، إلى جانب تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بما يتيح تعزيز الخبرات الأكاديمية وتطوير العملية التعليمية داخل الجامعات".وفي ما يتعلق بالبحث العلمي، أوضح قنصوة أن "هناك توجهًا لتعزيز التعاون في مجالات البحث التطبيقي والتكنولوجيا المتقدمة عبر الشراكة مع المراكز البحثية الروسية"، مؤكدًا أن "هذا الملف يحظى باهتمام كبير، ويتم العمل على إعداد ترتيبات من شأنها تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال".ولفت إلى أن "كلية الهندسة تضم تخصص الهندسة النووية الذي كان له دور أساسي في دعم هذا المشروع على المستوى الوطني بالتعاون مع جهات أكاديمية روسية، من بينها معهد "ميثي" وعدد من المؤسسات التعليمية الروسية الأخرى، بالإضافة إلى تعاون مع جامعة موسكو الحكومية في مجالات الهندسة المدنية وغيرها".وبحسب قنصوة، يهدف هذا التعاون إلى "إعداد الكوادر المصرية القادرة على تشغيل المشروع بكفاءة عالية، من خلال برامج تدريب وتأهيل مشتركة داخل الجامعات المصرية بالتعاون مع الجانب الروسي، بما يضمن نقل الخبرات وتوطين المعرفة داخل مصر".وعن مجال الفضاء، أشار إلى "وجود وكالة الفضاء المصرية حاليًا، بالتوازي مع العمل على إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية التي تستضيفها مصر، ما يعكس مكانة الدولة الإقليمية في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن "هذا الملف يمكن أن يشهد تعاونًا أوسع مع وكالة الفضاء الروسية، بما يعزز القدرات العلمية والتقنية في قطاع الفضاء".وختم قنصوة حديثه: "تستقطب الجامعات الروسية أعدادًا كبيرة من الطلاب المصريين"، مؤكدًا "أهمية دعم هؤلاء الطلاب من خلال منح وبرامج تعليمية تتيح لهم اكتساب خبرات علمية متقدمة، مع الحرص على استفادة الدولة المصرية من هذه الكفاءات بعد عودتهم، بما يخدم خطط التنمية واحتياجات الاقتصاد الوطني والتخصصات المطلوبة في سوق العمل".

