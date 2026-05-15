مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": 78 عاما مرت على النكبة وما تزال مستمرة ضد شعبنا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": 78 عاما مرت على النكبة وما تزال مستمرة ضد شعبنا
صرّح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، اليوم الجمعة، بأن "اليوم تحل الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني، الذي تعرض... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
وأضاف أبو يوسف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النكبة لا تزال مستمرة ضد الشعب الفلسطيني حتى اليوم، حيث يشن الاحتلال حرب الإبادة الشاملة، التي تستهدف بشكل أساسي تصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، الذي يشكل جوهر القضية الفلسطينية، ويستند إلى الحق الطبيعي والتاريخي وإلى قرار الشرعية الدولية رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يؤكد على العودة والتعويض معًا".وأشار عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن "هناك محاولات دؤوبة ومستمرة جرت منذ خمسينيات القرن الماضي لشطب حق العودة عبر مشاريع التوطين، التي أفشلها الشعب الفلسطيني بصموده، بيد أن الاحتلال يحاول اليوم تحقيق هذا الهدف من خلال تصعيد العدوان وضغط المخيمات في الأرض، عبر فرض الحصار والتدمير والقتل في قطاع غزة، واستهداف مخيمات الضفة الغربية مثل جنين وطولكرم وغيرها، وضرب سكانها لمنعهم من العودة إلى بيوتهم ومساكنهم".وشدد أبو يوسف على أن "كل محاولات فرض الوقائع على الأرض، وشطب حق العودة لن تنجح أمام إصرار الفلسطينيين على التمسك بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".ويحيي الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الذكرى الـ78 لـ"نكبة فلسطين"، التي وقعت في 15 مايو/ أيار 1948، والتي تتمثل في تهجير957 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون نسمة، وتدمير 1300 قرية ومدينة، وقتل الآلاف.
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
صرّح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، اليوم الجمعة، بأن "اليوم تحل الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني، الذي تعرض للاقتلاع والتهجير القسري من أرضه عام 1948، على أيدي العصابات الصهيونية، التي ارتكبت المجازر البشعة لطرد الفلسطينيين وإلقائهم في مخيمات الجوع والشتات".
وأضاف أبو يوسف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النكبة لا تزال مستمرة ضد الشعب الفلسطيني حتى اليوم، حيث يشن الاحتلال حرب الإبادة الشاملة، التي تستهدف بشكل أساسي تصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، الذي يشكل جوهر القضية الفلسطينية، ويستند إلى الحق الطبيعي والتاريخي وإلى قرار الشرعية الدولية رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يؤكد على العودة والتعويض معًا".
وأشار عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن "هناك محاولات دؤوبة ومستمرة جرت منذ خمسينيات القرن الماضي لشطب حق العودة عبر مشاريع التوطين، التي أفشلها الشعب الفلسطيني بصموده، بيد أن الاحتلال يحاول اليوم تحقيق هذا الهدف من خلال تصعيد العدوان وضغط المخيمات في الأرض، عبر فرض الحصار والتدمير والقتل في قطاع غزة، واستهداف مخيمات الضفة الغربية مثل جنين وطولكرم وغيرها، وضرب سكانها لمنعهم من العودة إلى بيوتهم ومساكنهم".

وأوضح أن "هذه المحاولات تشمل أيضا مساعي الاحتلال لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية لتقويض حق العودة"، مؤكدًا أن "قادة إسرائيل راهنوا تاريخيًا على أن الكبار يموتون والصغار ينسون، لكن شعبنا في الوطن ومخيمات الشتات وكل بقاع العالم يثبت اليوم أنه أكثر عزمًا وتصميمًا على التمسك بحقوقه".

وشدد أبو يوسف على أن "كل محاولات فرض الوقائع على الأرض، وشطب حق العودة لن تنجح أمام إصرار الفلسطينيين على التمسك بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".
ويحيي الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الذكرى الـ78 لـ"نكبة فلسطين"، التي وقعت في 15 مايو/ أيار 1948، والتي تتمثل في تهجير957 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون نسمة، وتدمير 1300 قرية ومدينة، وقتل الآلاف.
