مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": 78 عاما مرت على النكبة وما تزال مستمرة ضد شعبنا
صرّح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، اليوم الجمعة، بأن "اليوم تحل الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني، الذي تعرض... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
صرّح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف، اليوم الجمعة، بأن "اليوم تحل الذكرى الـ78 لنكبة الشعب الفلسطيني، الذي تعرض للاقتلاع والتهجير القسري من أرضه عام 1948، على أيدي العصابات الصهيونية، التي ارتكبت المجازر البشعة لطرد الفلسطينيين وإلقائهم في مخيمات الجوع والشتات".
وأضاف أبو يوسف، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "النكبة
لا تزال مستمرة ضد الشعب الفلسطيني حتى اليوم، حيث يشن الاحتلال حرب الإبادة الشاملة، التي تستهدف بشكل أساسي تصفية الحقوق الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، الذي يشكل جوهر القضية الفلسطينية، ويستند إلى الحق الطبيعي والتاريخي وإلى قرار الشرعية الدولية رقم 194 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يؤكد على العودة والتعويض معًا".
وأشار عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية إلى أن "هناك محاولات دؤوبة ومستمرة جرت منذ خمسينيات القرن الماضي لشطب حق العودة عبر مشاريع التوطين، التي أفشلها الشعب الفلسطيني
بصموده، بيد أن الاحتلال يحاول اليوم تحقيق هذا الهدف من خلال تصعيد العدوان وضغط المخيمات في الأرض، عبر فرض الحصار والتدمير والقتل في قطاع غزة، واستهداف مخيمات الضفة الغربية مثل جنين وطولكرم وغيرها، وضرب سكانها لمنعهم من العودة إلى بيوتهم ومساكنهم".
وأوضح أن "هذه المحاولات تشمل أيضا مساعي الاحتلال لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية لتقويض حق العودة"، مؤكدًا أن "قادة إسرائيل راهنوا تاريخيًا على أن الكبار يموتون والصغار ينسون، لكن شعبنا في الوطن ومخيمات الشتات وكل بقاع العالم يثبت اليوم أنه أكثر عزمًا وتصميمًا على التمسك بحقوقه".
وشدد أبو يوسف على أن "كل محاولات فرض الوقائع على الأرض، وشطب حق العودة لن تنجح أمام إصرار الفلسطينيين على التمسك بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة وعاصمتها القدس".
ويحيي الفلسطينيون، اليوم الجمعة، الذكرى الـ78 لـ"نكبة فلسطين"، التي وقعت في 15 مايو/ أيار 1948، والتي تتمثل في تهجير957 ألف فلسطيني من أصل 1.4 مليون نسمة، وتدمير 1300 قرية ومدينة، وقتل الآلاف.