بث مباشر
مقتل 8 جنود باكستانيين في هجوم على نقطة حدودية
قتل ما لا يقل عن 8 جنود باكستانيين وأصيب 35 آخرون، إثر هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أفاد به مسؤولان أمنيان،... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
مقتل 8 جنود باكستانيين في هجوم على نقطة حدودية

09:57 GMT 15.05.2026
قتل ما لا يقل عن 8 جنود باكستانيين وأصيب 35 آخرون، إثر هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أفاد به مسؤولان أمنيان، اليوم الجمعة.
ووفق المسؤولين، بدأ الهجوم مساء أمس الخميس، باستخدام طائرة مسيّرة رباعية المراوح لاستهداف المعسكر الأمني، قبل أن تقتحم سيارة مفخخة الموقع وتتسبب في انفجار ضخم أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنشأة، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية.
وأضافا أن مسلحين اقتحموا المعسكر عقب الانفجار وفتحوا النار بشكل عشوائي على القوات الموجودة داخله، مشيرين إلى أن الموقع يعد من المنشآت الرئيسية المستخدمة للتصدي للهجمات العابرة للحدود.
وأظهرت صور من موقع الهجوم في منطقة باجور الجبلية المتاخمة لأفغانستان دمارًا واسعًا بالمبنى، حيث تحولت أجزاء كبيرة منه إلى أنقاض، فيما التهمت النيران بقية المنشأة.
وأكد المسؤولان أن قوات الأمن ردت على الفور وتمكنت من قتل جميع المهاجمين، في حين لم يصدر الجيش الباكستاني تعليقًا رسميًا بشأن الهجوم حتى الآن.
وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان وزعته على وسائل الإعلام.
ويأتي الهجوم بعد سلسلة اعتداءات شهدتها باكستان خلال الأيام الأخيرة وأسفرت عن مقتل نحو 30 شخصًا، في تصعيد يهدد بتجدد التوتر مع أفغانستان، التي تتهمها إسلام آباد بإيواء جماعات مسلحة، وهو ما تنفيه حكومة طالبان في كابول.
ونفذت باكستان، في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها "تابعة لحركة طالبان الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار ويكتيا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
واندلعت اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
