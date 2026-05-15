مقتل 8 جنود باكستانيين في هجوم على نقطة حدودية

سبوتنيك عربي

قتل ما لا يقل عن 8 جنود باكستانيين وأصيب 35 آخرون، إثر هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أفاد به مسؤولان أمنيان،... 15.05.2026, سبوتنيك عربي

ووفق المسؤولين، بدأ الهجوم مساء أمس الخميس، باستخدام طائرة مسيّرة رباعية المراوح لاستهداف المعسكر الأمني، قبل أن تقتحم سيارة مفخخة الموقع وتتسبب في انفجار ضخم أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المنشأة، بحسب ماذكرت وسائل إعلام غربية. وأضافا أن مسلحين اقتحموا المعسكر عقب الانفجار وفتحوا النار بشكل عشوائي على القوات الموجودة داخله، مشيرين إلى أن الموقع يعد من المنشآت الرئيسية المستخدمة للتصدي للهجمات العابرة للحدود. وأكد المسؤولان أن قوات الأمن ردت على الفور وتمكنت من قتل جميع المهاجمين، في حين لم يصدر الجيش الباكستاني تعليقًا رسميًا بشأن الهجوم حتى الآن. وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان وزعته على وسائل الإعلام. ونفذت باكستان، في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها "تابعة لحركة طالبان الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار ويكتيا، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.واندلعت اشتباكات على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.

