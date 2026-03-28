تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
روسيا تدعو باكستان وأفغانستان لخفض التصعيد والعمل معا لمكافحة الإرهاب
روسيا تدعو باكستان وأفغانستان لخفض التصعيد والعمل معا لمكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم السبت، أن بلاده تدعو باكستان وأفغانستان إلى خفض التصعيد والعمل سويًا لحل مشكلة وجود الجماعات... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال كابولوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "بدون شك، توجد بالفعل مشكلة وجود عدد من التنظيمات الإرهابية في أفغانستان. ومع ذلك، في رأينا، ينبغي على كابول وإسلام آباد معالجة هذه المشكلة بشكل مشترك، بالتعاون وليس بالصراع، وقد أعلنا هذا مرارًا على مستويات مختلفة. نحن ندعو الأصدقاء الأفغان والباكستانيين إلى الشراكة في مسار مكافحة الإرهاب. فالإرهاب لا يُهزم بشكل فردي".وامتنع كابولوف عن تقدير مدة استمرار التصعيد الحالي في المواجهة العسكرية بين أفغانستان وباكستان، لكنه أضاف أن "للصراع تاريخه، حيث تتهم إسلام آباد منذ سنوات سلطات أفغانستان بعدم الرغبة في اتخاذ إجراءات عملية لكبح نشاط الجماعات الإرهابية المناهضة لباكستان والمختبئة على الأراضي الأفغانية، خصوصًا حركة طالبان باكستان. وتزعم باكستان أن الضربات الجوية تستهدف قواعد وبنية حركة طالبان باكستان".ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
أخبار روسيا اليوم, روسيا, باكستان, حكومة باكستان, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, باكستان, حكومة باكستان, العالم

روسيا تدعو باكستان وأفغانستان لخفض التصعيد والعمل معا لمكافحة الإرهاب

01:39 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 01:40 GMT 28.03.2026)
أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، اليوم السبت، أن بلاده تدعو باكستان وأفغانستان إلى خفض التصعيد والعمل سويًا لحل مشكلة وجود الجماعات الإرهابية على الأراضي الأفغانية.
وقال كابولوف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "بدون شك، توجد بالفعل مشكلة وجود عدد من التنظيمات الإرهابية في أفغانستان. ومع ذلك، في رأينا، ينبغي على كابول وإسلام آباد معالجة هذه المشكلة بشكل مشترك، بالتعاون وليس بالصراع، وقد أعلنا هذا مرارًا على مستويات مختلفة. نحن ندعو الأصدقاء الأفغان والباكستانيين إلى الشراكة في مسار مكافحة الإرهاب. فالإرهاب لا يُهزم بشكل فردي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2026
لافروف ونظيره الأفغاني يبحثان آفاق تخفيف حدة التوتر بين أفغانستان وباكستان
6 مارس, 15:09 GMT
وامتنع كابولوف عن تقدير مدة استمرار التصعيد الحالي في المواجهة العسكرية بين أفغانستان وباكستان، لكنه أضاف أن "للصراع تاريخه، حيث تتهم إسلام آباد منذ سنوات سلطات أفغانستان بعدم الرغبة في اتخاذ إجراءات عملية لكبح نشاط الجماعات الإرهابية المناهضة لباكستان والمختبئة على الأراضي الأفغانية، خصوصًا حركة طالبان باكستان. وتزعم باكستان أن الضربات الجوية تستهدف قواعد وبنية حركة طالبان باكستان".
ونفذت باكستان في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأفغانية، أن الجيش الباكستاني نفذ غارات جوية في مناطق بكابل وقندهار وپکتیا ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.
واندلعت اشتباكات جديدة على الحدود بين أفغانستان وباكستان، عقب إعلان كابول إطلاق عملية عسكرية، ردًا على غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها في الآونة الأخيرة.
