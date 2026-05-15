وزارة الدفاع الصومالية تعلن مقتل 50 مسلحا جنوب غربي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت القوات المسلحة الصومالية، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية مخططة، الليلة الماضية، في ضواحي مدينة بيدوا، وذلك عقب هجوم مباغت شنّته، صباح أمس، جماعات خارجة...
2026-05-15T12:43+0000
وأسفرت العملية العسكرية عن مقتل 50 عنصرا من الإرهابيين والميليشيات المسلحة الداعمة لهم، إلى جانب تدمير آليات عسكرية ومعدات قتالية كانت تستخدم في التخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف القوات المسلحة والمدنيين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا). وأكدت وزارة الدفاع الصومالية أن الهجوم المباغت شاركت فيه ميليشيات موالية لعبد العزيز لفتاغرين، والتي انضمت بشكل مباشر إلى عناصر حركة الشباب الإرهابية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن الوطني واستقرار مناطق ولاية جنوب غرب الصومال. كما تقدمت الوزارة بالتعازي إلى أسر وذوي الجنود الذين استشهدوا خلال تصديهم للهجوم، مشيدة بتضحياتهم ودورهم في الدفاع عن الوطن. وشددت وزارة الدفاع الصومالية على أنها لن تتهاون مع أي جهة تستخدم السلاح لتحقيق أهداف سياسية أو تسعى إلى زعزعة الأمن، مؤكدة أن كل من يقدّم الدعم للعناصر الإرهابية أو يوفر لها غطاءً سيتعرض لإجراءات قانونية صارمة.ومنذ عام 2022، أطلقت الحكومة الصومالية، بدعم من قوات متحالفة معها، حملة عسكرية تهدف إلى طرد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي من عدد من المناطق وسط البلاد، إلا أن الحركة لا تزال تواصل تنفيذ هجمات واسعة النطاق.ويشهد الصومال منذ سنوات صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب، التي تسعى إلى السيطرة على البلاد الواقعة في منطقة القرن الأفريقي وفرض حكمها وفق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، فيما تواصل الحكومة الصومالية تكثيف عملياتها العسكرية ضد مواقع وتحركات الحركة المتشددة.
