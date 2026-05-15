وزراء خارجية "بريكس" يطالبون إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

طالب وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، اليوم الجمعة، إسرائيل بسحب قواتها من جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المواقع الخمسة التي لا تزال تتمركز فيها جنوبي...

وجاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الوزاري للمجموعة المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث دعا الوزراء إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة اللبنانية، وإنهاء وجودها العسكري في الأراضي اللبنانية بشكل كامل. يأتي ذلك في وقت اختتمت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعات اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي تعقد برعاية أمريكية وسط مساعٍ لبحث ملفات أمنية وسياسية بين الجانبين.وتأتي هذه الجولة، وهي الثالثة من نوعها، رغم استمرار وقف إطلاق النار المعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، بوساطة أمريكية، ما يضع علامات استفهام حول مدى صمود المسار التفاوضي في ظل التوتر الميداني المتصاعد.وتشرف الولايات المتحدة على هذه الجولة عبر مفاوضات تمتد ليومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بهدف "الدفع" نحو اتفاق أوسع يتعلق بالسلام والأمن بين الطرفين، استكمالًا لجولات سابقة عقدت في أبريل الماضي.

