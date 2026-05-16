موسكو: التقدم في العلاقات الروسية الأمريكية يسير ببطء وصعوبة
سبوتنيك عربي
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، بأن التقدم في العلاقات الروسية الأمريكية يسير ببطء وصعوبة. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
وأدلى ريابكوف بتصريحات للصحفيين، قال خلالها: "يناقش الوزير ( سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) بحكم منصبيهما، القضايا الكبرى والمهمة والمحورية. ويعتمد تواتر مناقشاتهما، من بين أمور أخرى، على مدى تقدمنا، التقدم بطيء وصعب".وأضاف ريابكوف: "هناك توازن بين الأمرين، لا أعتقد أن هناك حاجة للبحث عن معانٍ خفية في حقيقة أن التواصل يتم بوتيرة معينة، لا تزال هناك فرصة لتبادل الإشارات. المهم هو أن تتحرك الأمور إلى الأمام، وهذه هي المشكلة".وكشف ريابكوف، أن موسكو لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة بين لافروف وروبيو في المستقبل القريب، لافتا إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول موعد انعقاد هذه الاتصالات.وقال ريابكوف للصحفيين: "يحدد الوزير ( سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) جدول أعمالهما بناءً على الاحتياجات فقط، وعندما تبرز الحاجة، نجري حوارًا، أقرّ بأنه ستكون هناك اتصالات جديدة في الفترة المقبلة، لكن لا يوجد حاليًا أي اتفاق بشأن موعدها".وأضاف ريابكوف: "في الوقت الحالي، ظهر تكوينٌ يتضمن قنوات متعددة للحوار. هذه هي التقنية، وهذا هو الإعداد، ولكن الجانب الجوهري قيد الدراسة على أي حال".
وأدلى ريابكوف بتصريحات للصحفيين، قال خلالها: "يناقش الوزير ( سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) بحكم منصبيهما، القضايا الكبرى والمهمة والمحورية. ويعتمد تواتر مناقشاتهما، من بين أمور أخرى، على مدى تقدمنا، التقدم بطيء وصعب".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى وجود علاقة عكسية أيضًا، موضحا أن "التقدم ناتج عن التواصل".
وأضاف ريابكوف: "هناك توازن بين الأمرين، لا أعتقد أن هناك حاجة للبحث عن معانٍ خفية في حقيقة أن التواصل يتم بوتيرة معينة، لا تزال هناك فرصة لتبادل الإشارات. المهم هو أن تتحرك الأمور إلى الأمام، وهذه هي المشكلة".
وكشف ريابكوف، أن موسكو لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة بين لافروف وروبيو في المستقبل القريب، لافتا إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول موعد انعقاد هذه الاتصالات.
وقال ريابكوف للصحفيين: "يحدد الوزير ( سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) جدول أعمالهما بناءً على الاحتياجات فقط، وعندما تبرز الحاجة، نجري حوارًا، أقرّ بأنه ستكون هناك اتصالات جديدة في الفترة المقبلة، لكن لا يوجد حاليًا أي اتفاق بشأن موعدها".
وأوضح أن الاتصالات مع الأمريكيين على أعلى المستويات، وعلى مستوى الإدارة، مكثفة للغاية ومستمرة.
وأضاف ريابكوف: "في الوقت الحالي، ظهر تكوينٌ يتضمن قنوات متعددة للحوار. هذه هي التقنية، وهذا هو الإعداد، ولكن الجانب الجوهري قيد الدراسة على أي حال".