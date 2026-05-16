موسكو: التقدم في العلاقات الروسية الأمريكية يسير ببطء وصعوبة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260516/موسكو-التقدم-في-العلاقات-الروسية-الأمريكية-يسير-ببطء-وصعوبة-1113465717.html
موسكو: التقدم في العلاقات الروسية الأمريكية يسير ببطء وصعوبة
سبوتنيك عربي
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، بأن التقدم في العلاقات الروسية الأمريكية يسير ببطء وصعوبة. 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T09:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأدلى ريابكوف بتصريحات للصحفيين، قال خلالها: "يناقش الوزير ( سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) بحكم منصبيهما، القضايا الكبرى والمهمة والمحورية. ويعتمد تواتر مناقشاتهما، من بين أمور أخرى، على مدى تقدمنا، التقدم بطيء وصعب".وأضاف ريابكوف: "هناك توازن بين الأمرين، لا أعتقد أن هناك حاجة للبحث عن معانٍ خفية في حقيقة أن التواصل يتم بوتيرة معينة، لا تزال هناك فرصة لتبادل الإشارات. المهم هو أن تتحرك الأمور إلى الأمام، وهذه هي المشكلة".وكشف ريابكوف، أن موسكو لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة بين لافروف وروبيو في المستقبل القريب، لافتا إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول موعد انعقاد هذه الاتصالات.وقال ريابكوف للصحفيين: "يحدد الوزير ( سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) جدول أعمالهما بناءً على الاحتياجات فقط، وعندما تبرز الحاجة، نجري حوارًا، أقرّ بأنه ستكون هناك اتصالات جديدة في الفترة المقبلة، لكن لا يوجد حاليًا أي اتفاق بشأن موعدها".وأضاف ريابكوف: "في الوقت الحالي، ظهر تكوينٌ يتضمن قنوات متعددة للحوار. هذه هي التقنية، وهذا هو الإعداد، ولكن الجانب الجوهري قيد الدراسة على أي حال".
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، بأن التقدم في العلاقات الروسية الأمريكية يسير ببطء وصعوبة.
وأدلى ريابكوف بتصريحات للصحفيين، قال خلالها: "يناقش الوزير ( سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) بحكم منصبيهما، القضايا الكبرى والمهمة والمحورية. ويعتمد تواتر مناقشاتهما، من بين أمور أخرى، على مدى تقدمنا، التقدم بطيء وصعب".
وفي الوقت نفسه، أشار إلى وجود علاقة عكسية أيضًا، موضحا أن "التقدم ناتج عن التواصل".
وأضاف ريابكوف: "هناك توازن بين الأمرين، لا أعتقد أن هناك حاجة للبحث عن معانٍ خفية في حقيقة أن التواصل يتم بوتيرة معينة، لا تزال هناك فرصة لتبادل الإشارات. المهم هو أن تتحرك الأمور إلى الأمام، وهذه هي المشكلة".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روبيو: واشنطن تعتقد أن الجهود المبذولة لحل النزاع الأوكراني "قد تعثرت"
8 مايو, 12:51 GMT
وكشف ريابكوف، أن موسكو لا تستبعد إجراء اتصالات جديدة بين لافروف وروبيو في المستقبل القريب، لافتا إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول موعد انعقاد هذه الاتصالات.
وقال ريابكوف للصحفيين: "يحدد الوزير ( سيرغي لافروف) ووزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) جدول أعمالهما بناءً على الاحتياجات فقط، وعندما تبرز الحاجة، نجري حوارًا، أقرّ بأنه ستكون هناك اتصالات جديدة في الفترة المقبلة، لكن لا يوجد حاليًا أي اتفاق بشأن موعدها".
وأوضح أن الاتصالات مع الأمريكيين على أعلى المستويات، وعلى مستوى الإدارة، مكثفة للغاية ومستمرة.
وأضاف ريابكوف: "في الوقت الحالي، ظهر تكوينٌ يتضمن قنوات متعددة للحوار. هذه هي التقنية، وهذا هو الإعداد، ولكن الجانب الجوهري قيد الدراسة على أي حال".
