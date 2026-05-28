أمير قطر وترامب يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين...
2026-05-28T20:08+0000
أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،، ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدًا من التوتر والتصعيد.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن أمير قطر شدد خلال الاتصال على "ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد".
وأوضحت الوكالة أن الرئيس ترامب أشاد بجهود قطر الرامية لتقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة، معربًا عن تقديره لدور قطر في دعم وساطة باكستان وتعزيز التواصل بين الأطراف.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليس متأكدًا من إمكانية إبرام أي اتفاق مع إيران إذا لم تنضم السعودية وقطر إلى اتفاقيات "أبراهام" للتطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن دول الشرق الأوسط "مدينة بالانضمام" إلى هذه الاتفاقيات.
وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، أنه "ليس متأكدًا من ضرورة التوصل إلى أي صفقة مع إيران" في حال عدم توقيع الدول المتبقية على الاتفاقيات، معتبرًا أن المسار الحالي "أثبت نجاحه وفعاليته".
وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية
"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات
، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية
بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.