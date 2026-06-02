محللون: التفاهمات الدولية تعزز فرص التسوية في ليبيا والاستقرار مرهون بالتوافق الوطني

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
محللون: التفاهمات الدولية تعزز فرص التسوية في ليبيا والاستقرار مرهون بالتوافق الوطني
سبوتنيك عربي
تشهد الساحة الدولية تحولات متسارعة في طبيعة العلاقات بين الدول الكبرى والقوى الإقليمية، تتراوح بين التنافس والتعاون وفقًا للمصالح والاعتبارات السياسية... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تشهد الساحة الدولية تحولات متسارعة في طبيعة العلاقات بين الدول الكبرى والقوى الإقليمية، تتراوح بين التنافس والتعاون وفقًا للمصالح والاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتنعكس هذه التحولات على عدد من الملفات الدولية، من بينها الملف الليبي الذي ظل لسنوات محل اهتمام وتدخل من أطراف خارجية متعددة.
وبين التقاربات التي تفتح المجال أمام تنسيق أكبر بشأن بعض القضايا، والخلافات التي قد تعرقل جهود التوافق، يبقى المشهد السياسي الليبي مرتبطًا بدرجة ما بمسار التفاعلات الدولية، وما تفرزه من مواقف ومبادرات قد تؤثر على فرص الحل والاستقرار في البلاد.

وفي السياق، يقول المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، في حديث لـ"سبوتنيك": "مسألة الشرعية الدولية أصبحت عاملًا مؤثرًا في استمرارية الحكومات المتعاقبة غربي البلاد منذ توقيع الاتفاق السياسي بالصخيرات عام 2015 وتشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع عام 2016".

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تبدي قلقها من تصاعد المعلومات المضللة وخطاب التحريض
06:50 GMT
06:50 GMT
وأضاف شلوف: "مصطلح "الحكومة المعترف بها دوليًا" برز خلال تلك المرحلة بوصفه عنوانًَا لسلطة تستند إلى دعم المجتمع الدولي أكثر من استنادها إلى الأجسام التشريعية المحلية"، مشيرًا إلى أن "احتكار هذه الحكومة لإيرادات الدولة والنفط جاء في إطار ترتيبات دولية ساهمت في تعزيز بقائها واستمرارها".
وتابع: "هذا الواقع جعل الحفاظ على الدعم الخارجي وتحقيق مصالح القوى الدولية المؤثرة عاملًا أساسيًا في استمرار الحكومات المتعاقبة"، معتبرًا أن "الأمر لم يتغير كثيرًا بعد سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إذ واصلت الحكومة الاعتماد على الاعتراف الدولي كركيزة رئيسية لبقائها السياسي".
وأشار شلوف إلى أن "الكثير من القرارات السياسية والاقتصادية في ليبيا باتت مرتبطة بحجم التوافق أو التباين بين مصالح الدول المنخرطة في الملف الليبي، وهو ما يفسر بحسب قوله تركيز المبعوثين الأمميين على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية الفاعلة قبل الدفع نحو تسويات داخلية بين الفرقاء الليبيين".
المقاربة الثلاثية للأزمة الليبية... ماذا يعني غياب ليبيا عن طاولة المشاورات؟
22 مايو, 15:30 GMT
22 مايو, 15:30 GMT
ولفت إلى أن "مؤتمر برلين شكّل أنموذجًا لهذا التوجه، حيث استهدف أولًا بناء تفاهمات بين القوى الخارجية المؤثرة قبل الانتقال إلى مسارات الحوار الليبي، انطلاقًا من قناعة بأن أي تفاهم داخلي سيظل هشًا ما لم يسبقه توافق دولي داعم له".
ورأى شلوف أن "التحولات الدولية المتسارعة، إلى جانب المتغيرات المرتبطة بأسواق الطاقة العالمية، أعادت إبراز الأهمية الجيوسياسية لليبيا باعتبارها دولة تمتلك مقومات استثمارية مهمة في قطاعي الطاقة التقليدية والمتجددة"، ورأى أن "هذه المعطيات قد تدفع القوى الدولية إلى ممارسة ضغوط متزايدة من أجل تعزيز الاستقرارين الأمني والمالي في البلاد"، مشيرًا إلى أن "الإدارة الأمريكية تسعى حاليًا إلى الدفع في هذا الاتجاه".
وتساءل المحلل السياسي الليبي حول "مدى استمرار ارتباط الاستقرار الليبي بحسابات واعتبارات خارجية"، معتبرًا أن "تحقيق استقرار مستدام يظل مرهونًا بترسيخ شرعية تنبع من التوافق الوطني والمؤسسات المحلية، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على الاعتراف الدولي".
خبراء: ليبيا تكشف فشل أوروبا السياسي... نفوذ بلا تأثير وحلول غائبة
أمس, 15:49 GMT
أمس, 15:49 GMT

خلاف وتقارب

من جانبه، أعرب المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري عن أمله في أن "تنعكس الخلافات والتقاربات الدولية المرتبطة بتطورات المشهد السياسي الليبي بشكل إيجابي على مسار الأزمة، لا أن تتحول إلى عامل إضافي لتعقيدها"، مؤكدًا أن "المطلوب هو توجيه هذه التحركات نحو دعم جهود توحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية المحلية".

ويرى الشاعري في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، باتت أكثر انخراطًا في الملف الليبي"، مشيرًا إلى أن "اهتمام الإدارة الأمريكية ومستشاريها بشؤون الشرق الأوسط يعكس توجهاً نحو متابعة التطورات الليبية بصورة أكبر، وهو ما قد يسهم في دفع المسار السياسي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "أي تفاهمات دولية حقيقية من شأنها تسريع الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، عبر التوافق على تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنجازها، إلى جانب معالجة النقاط الخلافية العالقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة".
تصاعد الجدل حول دور البعثة الأممية في ليبيا... مطالبات بالمغادرة وانتقادات للأداء السياسي والإنساني
18 مايو, 16:52 GMT
18 مايو, 16:52 GMT
وأكد أن "التفاهمات التي شهدتها بعض مواقف القوى الدولية جاءت، إلى حد كبير، نتيجة ضغوط وتحركات أمريكية"، لافتًا إلى أن "أغلبية الدول المنخرطة في الملف الليبي تمتلك مصالح سياسية واقتصادية وأمنية تسعى إلى حمايتها داخل البلاد".
وأوضح الشاعري أن "التنافس الدولي يحمل في طياته جانبين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فإذا كان هدف هذا التنافس دعم الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام السياسي وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وتحقيق مصلحة الشعب الليبي، فإنه قد يسهم في إيجاد حلول للأزمة. أما إذا كان مدفوعًا بحسابات متعارضة ومصالح متضاربة تؤدي إلى تعقيد المشهد، فإنه سيطيل أمد الأزمة ويجعل الوصول إلى تسوية أكثر صعوبة".
كما شدد على أن "المتغيرات والتحولات الدولية الراهنة قد تدفع الأطراف السياسية الليبية إلى الجلوس على طاولة حوار واحدة، من أجل التفاوض والتوصل إلى حل نهائي للأزمة، يشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية"، مؤكدًا أن "الأطراف الليبية لا تملك خيارًا سوى الحوار والتوافق لإنهاء الخلافات القائمة لأن استمرار الصراع لن يفضي إلى حلول حقيقية، بل سيؤدي لمزيد من الخسائر ويعمّق معاناة الليبيين ويؤخر فرص الاستقرار والتنمية".
