https://sarabic.ae/20260605/إسرائيل-تعلن-مقتل-مهندس-العبوات-الناسفة-في-حزب-الله-1114084096.html

إسرائيل تعلن مقتل "مهندس" العبوات الناسفة في "حزب الله"

إسرائيل تعلن مقتل "مهندس" العبوات الناسفة في "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل عبد حرب، قائد وحدة الهندسة في "حزب الله" اللبناني، في غارة جوية نفذت الأسبوع الماضي في جنوب لبنان. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T11:38+0000

2026-06-05T11:38+0000

2026-06-05T11:38+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، مساء اليوم الجمعة، أوضح من خلاله أن عبد حرب كان مسؤولا عن إعداد وتفعيل عبوات ناسفة استهدفت القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان. وادعى الجيش أن "حرب كان قائدا بارزا في صفوف حزب الله، ومسؤولا عن عدد كبير من خطط الإرهاب ضد قواتنا منذ حرب لبنان الثانية [2006] وحتى اليوم". وذكر الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه قواته الجوية هاجمت الليلة الماضية ودمرت منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين. وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية. وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة. وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

https://sarabic.ae/20260605/وزيرة-تطالب-بتغيير-الحدود-إعلام-إسرائيل-لم-تصوت-على-قرار-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1114072600.html

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