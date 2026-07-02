https://sarabic.ae/20260702/ممثل-روسيا-لدى-مجموعة-العشرين-موسكو-لم-ترصد-حتى-الآن-أي-عراقيل-تعيق-عملها-في-المجموعة-1114877678.html
ممثل روسيا لدى "مجموعة العشرين": موسكو لم ترصد حتى الآن أي عراقيل تعيق عملها في المجموعة
ممثل روسيا لدى "مجموعة العشرين": موسكو لم ترصد حتى الآن أي عراقيل تعيق عملها في المجموعة
سبوتنيك عربي
أكد دينيس أغافونوف، ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين"، أن موسكو لم ترصد حتى الآن أي عوائق خطيرة تحول دون مشاركتها وعملها في المجموعة، تحت الرئاسة... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T06:03+0000
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2026-07-02T06:03+0000
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وقال أغافونوف، اليوم الخميس، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول وجود أي مشاكل في عمل روسيا الاتحادية بالمجموعة: "حتى الآن لا توجد أي عوائق جادة أمام عملنا".وبيّن ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين" أن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة "مجموعة العشرين" المقبلة في ميامي، سيتم حسمه مع اقتراب موعد الفعالية الدولية.وأشار إلى أن روسيا مستعدة للانخراط مع الولايات المتحدة بشأن الأولويات الأساسية لرئاسة واشنطن للمجموعة، قائلًا: "سيبدأ العمل الآن على المواضيع الرئيسية التي حددها الجانب الأمريكي كأولويات لرئاسته، وهي النمو الاقتصادي والتجارة والابتكار والطاقة. ونحن على أتم الاستعداد للمضي قدمًا في هذه المجالات".وأضاف ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين": "بشكل عام، كما نرى، يجب أن نشيد بالرئاسة الأمريكية (للمجموعة)، فإن البداية جيدة للغاية، بل أقول مشجعة".وأردف: "تتوافق الأولويات التي حددتها الولايات المتحدة، ضمن "مجموعة العشرين"، إلى حد كبير مع توجهاتنا، ما يتيح فرصة للحوار والبحث عن مقاربات مشتركة"، مشيرًا إلى أن "هذه التوجهات تتعلق بالمقام الأول بالطاقة، لكنها تتناول أيضًا أهمية ضمان النمو الاقتصادي والحلول التكنولوجية الجديدة".وأضاف ممثل روسيا الاتحادية لدى المجموعة: "نحن على اتصال وثيق، إلى حد ما، بما في ذلك من خلال "مجموعة العشرين" على المستوى الثنائي، ما يمنحنا الفرصة لإيجاد أرضية مشتركة".وأشار إلى "أهمية نهج الجانب الأمريكي تجاه قضايا التعاون في مجال الطاقة"، مضيفًا: "يبقى مبدأ الحياد التكنولوجي وأهمية ضمان استقرار الإمدادات من أولويات الجانب الأمريكي، وأصبح من الواضح أن الاعتماد على نوع محدد من توليد الطاقة لا ينبغي أن يتحول إلى غاية بحد ذاته، وهو ما يفتح المجال أمام استخدام مصادر الوقود الأحفوري".وأوضح أغافونوف أن روسيا ستطرح في "مجموعة العشرين" قضايا العقوبات والقيود التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، قائلًا: "إذا نظرنا إلى العقوبات من منظور اقتصادي، فهي قيود وحواجز مثل أي رسوم جمركية أو أي إجراءات تنظيمية غير سوقية أخرى. لذلك، بالطبع، في إطار "مجموعة العشرين"، نلفت الانتباه إلى هذه القضايا".وأضاف أغافونوف: "عندما نتحدث عن المشاكل الاقتصادية وقضايا الطاقة، فإن أوضاعًا مثل أزمة مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من استهلاك النفط العالمي، تُعدّ عاملًا خطيرًا لزعزعة استقرار الأسواق، ومن المستحيل تجاهل هذه المشكلة"، مشيرًا إلى أن هذه المسألة مطروحة على طاولة النقاشات خلال جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين".و أكد ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين"، أن تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي يُقدّر بمبالغ هائلة.وقال أغافونوف، ردًا على سؤال من "سبوتنيك" حول تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي: "هذا تقدير متحفظ. وبمعنى آخر، إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أوسع، وإذا استمر هذا الوضع وتفاقم، فسنتحدث عن تريليونات الدولارات (تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي)، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي يصبح عاملًا مهمًا".وأضاف: "في الواقع، فيما يتعلق بالوضع في الاقتصاد العالمي، فإنه يمر بلا شك بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي... هناك تغيير جيوسياسي شامل يحدث. أولًا، هناك انتقال في التركيز وتحول في مراكز النمو الاقتصادي نحو دول الجنوب العالمي. ثانيًا، غياب القواعد العامة المقبولة التي يحترمها الجميع"، مؤكدًا أن هناك انتهاكات واسعة النطاق لهذه القواعد، حتى من قبل واضعيها.وأكد أغافونوف أن روسيا تعتبر "مجموعة العشرين" أداة وآلية مهمة للحوار ومنتدى رائدًا للتعاون الاقتصادي الدولي، مشيرًا إلى أن "مجموعة العشرين"، تعتبر إلى حدٍّ ما، "نموذجًا فريدا، ومن أهمّ مزاياها تشكيلتها المتوازنة، كما أن هذه المجموعة صمدت رغم التحديات الجسيمة، وهي قادرة أيضًا على توحيد دول من مناطق مختلفة ذات نماذج ورؤى اقتصادية متباينة"، مبيّنًا أن "التوازن وتمثيل مختلف الدول هما من نقاط قوة "مجموعة العشرين".وحول مشاركة روسيا الاتحادية في قمة "مجموعة العشرين"، بيّن أغافونوف أنه "في جميع الأحوال، ومهما كان القرار الذي سيتم اتخاذه، فإن روسيا ستمثل بمستوى رفيع يليق بمكانتها في هذا الحدث".وبعد ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، لم يُتخذ بعد، وأن صيغة مشاركة موسكو ستُحدد مع اقتراب موعد انعقاد القمة.
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روسييا, مجموعة العشرين, اقتصاد, العالم
روسييا, مجموعة العشرين, اقتصاد, العالم
ممثل روسيا لدى "مجموعة العشرين": موسكو لم ترصد حتى الآن أي عراقيل تعيق عملها في المجموعة
أكد دينيس أغافونوف، ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين"، أن موسكو لم ترصد حتى الآن أي عوائق خطيرة تحول دون مشاركتها وعملها في المجموعة، تحت الرئاسة الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.
وقال أغافونوف، اليوم الخميس، ردًا على سؤال من "سبوتنيك"، حول وجود أي مشاكل في عمل روسيا الاتحادية بالمجموعة: "حتى الآن لا توجد أي عوائق جادة أمام عملنا".
وفي الوقت نفسه، أشار أغافونوف إلى أن أي قيود وعقوبات تؤثر حتمًا على الحوار الثنائي، بما في ذلك التفاعل على المنصات الدولية، مؤكدًا أن واشنطن كانت تعهدت في عام 2023، الالتزام بالتنفيذ اللائق لمهام رئاستها.
وبيّن ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين" أن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة "مجموعة العشرين" المقبلة في ميامي، سيتم حسمه مع اقتراب موعد الفعالية الدولية.
وقال أغافونوف: "أي مسألة تتعلق بمشاركة رئيس الدولة أو رئيس الوفد يتم حسمها مع اقتراب موعد انعقاد القمة، وهناك عدد كبير من العوامل المتنوعة تمامًا والتي تؤثر على ذلك، بما في ذلك سير التحضيرات ونُهج الدولة المستضيفة".
وأشار إلى أن روسيا مستعدة للانخراط مع الولايات المتحدة بشأن الأولويات الأساسية لرئاسة واشنطن للمجموعة، قائلًا: "سيبدأ العمل الآن على المواضيع الرئيسية التي حددها الجانب الأمريكي كأولويات لرئاسته، وهي النمو الاقتصادي والتجارة والابتكار والطاقة. ونحن على أتم الاستعداد للمضي قدمًا في هذه المجالات".
وأضاف ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين": "بشكل عام، كما نرى، يجب أن نشيد بالرئاسة الأمريكية (للمجموعة)، فإن البداية جيدة للغاية، بل أقول مشجعة".
وبيّن أغافونوف أن روسيا والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال "مجموعة العشرين"، بما في ذلك الطاقة والنمو الاقتصادي والتكنولوجيا والتجارة.
وأردف: "تتوافق الأولويات التي حددتها الولايات المتحدة، ضمن "مجموعة العشرين"، إلى حد كبير مع توجهاتنا، ما يتيح فرصة للحوار والبحث عن مقاربات مشتركة"، مشيرًا إلى أن "هذه التوجهات تتعلق بالمقام الأول بالطاقة
، لكنها تتناول أيضًا أهمية ضمان النمو الاقتصادي والحلول التكنولوجية الجديدة".
وأضاف ممثل روسيا الاتحادية لدى المجموعة: "نحن على اتصال وثيق، إلى حد ما، بما في ذلك من خلال "مجموعة العشرين" على المستوى الثنائي، ما يمنحنا الفرصة لإيجاد أرضية مشتركة".
وتابع أغافونوف: "أعلن الجانب الأمريكي، ونحن نتفق مع ذلك تمامًا، عن العودة إلى المبادئ الأساسية التي قامت عليها "مجموعة العشرين"، وهي تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي، دون إقحام أي ملفات إضافية، وهذا يتوافق مع فهمنا".
وأشار إلى "أهمية نهج الجانب الأمريكي تجاه قضايا التعاون في مجال الطاقة"، مضيفًا: "يبقى مبدأ الحياد التكنولوجي وأهمية ضمان استقرار الإمدادات من أولويات الجانب الأمريكي، وأصبح من الواضح أن الاعتماد على نوع محدد من توليد الطاقة لا ينبغي أن يتحول إلى غاية بحد ذاته، وهو ما يفتح المجال أمام استخدام مصادر الوقود الأحفوري".
وأوضح أغافونوف أن روسيا ستطرح في "مجموعة العشرين" قضايا العقوبات والقيود التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، قائلًا: "إذا نظرنا إلى العقوبات من منظور اقتصادي، فهي قيود وحواجز مثل أي رسوم جمركية أو أي إجراءات تنظيمية غير سوقية أخرى. لذلك، بالطبع، في إطار "مجموعة العشرين"، نلفت الانتباه إلى هذه القضايا".
وأكد أن "العقوبات تؤثر بلا شك على الاقتصاد العالمي"، مشيرًا إلى أن الأطراف تحاول في الاجتماعات مناقشة القضايا الاقتصادية تحديدًا، مضيفًا: "نُقدّر جهود الجانب الأمريكي لالتزامه بهذا النهج بشكل متسق إلى حد كبير".
وأضاف أغافونوف: "عندما نتحدث عن المشاكل الاقتصادية وقضايا الطاقة
، فإن أوضاعًا مثل أزمة مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من استهلاك النفط العالمي، تُعدّ عاملًا خطيرًا لزعزعة استقرار الأسواق، ومن المستحيل تجاهل هذه المشكلة"، مشيرًا إلى أن هذه المسألة مطروحة على طاولة النقاشات خلال جدول أعمال قمة "مجموعة العشرين".
و أكد ممثل روسيا الاتحادية لدى "مجموعة العشرين"، أن تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي يُقدّر بمبالغ هائلة.
تأكيدات أغافونوف، جاءت تعليقًا على تقدير من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والذي بموجبه يصل تأثير العقوبات والقيود الحالية إلى ما يقرب من 200-300 مليار دولار سنويًا.
وقال أغافونوف، ردًا على سؤال من "سبوتنيك" حول تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي
: "هذا تقدير متحفظ. وبمعنى آخر، إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية أوسع، وإذا استمر هذا الوضع وتفاقم، فسنتحدث عن تريليونات الدولارات (تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي)، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبالتالي يصبح عاملًا مهمًا".
وأضاف: "في الواقع، فيما يتعلق بالوضع في الاقتصاد العالمي، فإنه يمر بلا شك بمرحلة انتقالية في الوقت الحالي... هناك تغيير جيوسياسي شامل يحدث. أولًا، هناك انتقال في التركيز وتحول في مراكز النمو الاقتصادي نحو دول الجنوب العالمي. ثانيًا، غياب القواعد العامة المقبولة التي يحترمها الجميع"، مؤكدًا أن هناك انتهاكات واسعة النطاق لهذه القواعد، حتى من قبل واضعيها.
23 نوفمبر 2025, 14:40 GMT
وتابع ممثل روسيا لدى المجموعة: "عندما تدعو الحاجة إلى حوار جاد لصياغة قواعد جديدة للاقتصاد العالمي، فإن "مجموعة العشرين"، تُعدّ على الأرجح، أحد أكثر الأطر ملاءمة لذلك"، مضيفًا أن "أي قرار يُتخذ في إطار "مجموعة العشرين" يمكن اعتباره رأي الغالبية العظمى من أبرز الفاعلين في الاقتصاد العالمي".
وأكد أغافونوف أن روسيا تعتبر "مجموعة العشرين" أداة وآلية مهمة للحوار ومنتدى رائدًا للتعاون الاقتصادي الدولي
، مشيرًا إلى أن "مجموعة العشرين"، تعتبر إلى حدٍّ ما، "نموذجًا فريدا، ومن أهمّ مزاياها تشكيلتها المتوازنة، كما أن هذه المجموعة صمدت رغم التحديات الجسيمة، وهي قادرة أيضًا على توحيد دول من مناطق مختلفة ذات نماذج ورؤى اقتصادية متباينة"، مبيّنًا أن "التوازن وتمثيل مختلف الدول هما من نقاط قوة "مجموعة العشرين".
15 سبتمبر 2025, 05:41 GMT
وحول مشاركة روسيا الاتحادية في قمة "مجموعة العشرين"، بيّن أغافونوف أنه "في جميع الأحوال، ومهما كان القرار الذي سيتم اتخاذه، فإن روسيا ستمثل بمستوى رفيع يليق بمكانتها في هذا الحدث".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، صرّح في وقت سابق، بأن روسيا دُعيت للمشاركة في قمة "مجموعة العشرين" المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية، على أعلى مستوى.
وبعد ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، لم يُتخذ بعد، وأن صيغة مشاركة موسكو ستُحدد مع اقتراب موعد انعقاد القمة.