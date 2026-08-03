https://sarabic.ae/20260803/حراك-الشارع-في-طرابلس-الليبية-احتجاج-على-الواقع-المعيشي-أم-رفض-للحكومة؟-1115730306.html
حراك الشارع في طرابلس الليبية... احتجاج على الواقع المعيشي أم رفض للحكومة؟
حراك الشارع في طرابلس الليبية... احتجاج على الواقع المعيشي أم رفض للحكومة؟
سبوتنيك عربي
تتواصل الدعوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات في ليبيا خاصة بالعاصمة طرابلس، وسط تصاعد الانتقادات للأداء الحكومي وتفاقم أزمات الكهرباء والسيولة... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T14:08+0000
2026-08-03T14:08+0000
2026-08-03T14:08+0000
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وفي السياق، قال الناطق باسم حراك سوق الجمعة، الدكتور أبو بكر مروان، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "عقد الحراك اجتماعات مع عدد من الشباب من مناطق تاجوراء وبوطليم وعين زارة إلى جانب شباب من سوق الجمعة والمنطقة الغربية بشكل عام لبحث الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد".وتابع: "هل يعقل أن يتم التعامل مع المواطن بهذه الطريقة؟! وهل يعقل أن يكون رئيس الحكومة غير مدرك لما يجري في البلاد؟! نحن أمام أوضاع معيشية تتدهور يومًا بعد يوم، رغم أن الحكومات أنفقت خلال السنوات الماضية مبالغ ضخمة كان من الممكن أن تسهم في بناء دول بينما نجد أنفسنا اليوم أمام أزمات متتالية من بينها أزمة الكهرباء والسيولة وارتفاع الأسعار".وأضاف: "ما خرجنا من أجله في 17 فبراير/شباط لم يكن هذا هو الهدف نحن نريد دولة قانون ودولة دستور وأن تكون هناك انتخابات دورية يختار فيها الشعب ممثليه ثم يحاسبهم ويستبدلهم بعد انتهاء ولايتهم"، موضحًا أن "الحراك بدأ متابعة هذه الأوضاع منذ نحو عامين وتحديدًا منذ مايو/أيار 2024 ، وأن الأمور شهدت مزيدًا من التدهور وأن مظاهر الفساد أصبحت أكثر وضوحًا مع مرور الوقت".وانتقد مروان استمرار الأجسام السياسية لسنوات طويلة، وقال: "لا يمكن أن تستمر الحكومات لثماني سنوات أو عشر سنوات أو أكثر، بينما يستمر مجلس النواب منذ سنوات طويلة، وكذلك مجلس الدولة، في وقت تُستنزف فيه أموال الشعب على رواتب ومخصصات كبيرة من دون أن نرى نتائج ملموسة أو قوانين تخدم المواطن".من جانبه، قال المحلل السياسي محمد محفوظ في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الأمر المؤكد وغير القابل للجدل أو النقاش هو أن هناك أزمة حقيقية ومشكلة واضحة تتمثل في تردي مستوى الخدمات، ولا سيما الكهرباء، إضافة إلى المشكلات المعيشية التي يعاني منها المواطنون نتيجة الانقسام السياسي والإنفاق الموازي".وأوضح أن "هناك دون شك جهات وأطرافًا عدة قد تحاول استغلال هذا الوضع، إلا أن الأمر المثير للريبة هو عدم تعاطي السلطة مع المواطنين ومع هذه الأزمة بالشكل المطلوب"، وتابع: "هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالكهرباء والخدمات والوقود وكان من المفترض أن تتعامل السلطة مع هذه الملفات بقدر أكبر من التفاعل مع الرأي العام، وبقدر عالٍ من الشفافية حتى لا يكون هناك مجال للشائعات أو الشكوك أو الريبة".وأكد محفوظ أن "استمرار تدوير الأزمات وإعادة إنتاجها لا يمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة بل يثبت فشل هذا النهج في معالجة الأوضاع القائمة، وما يحدث اليوم يمثل دلالة واضحة على أن إعادة إنتاج الأزمات ومحاولات تدويرها لم تؤدِّ إلا إلى مزيد من الشقاء والمعاناة للمواطن الليبي".
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https://sarabic.ae/20260228/ليبيا-احتجاجات-شبابية-في-طرابلس-تطالب-بإسقاط-الأجسام-السياسية-وإقرار-الدستور-1110848880.html
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أخبار ليبيا اليوم, الحراك الشعبي, احتجاجات, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, الحراك الشعبي, احتجاجات, تقارير سبوتنيك, حصري
حراك الشارع في طرابلس الليبية... احتجاج على الواقع المعيشي أم رفض للحكومة؟
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تتواصل الدعوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات في ليبيا خاصة بالعاصمة طرابلس، وسط تصاعد الانتقادات للأداء الحكومي وتفاقم أزمات الكهرباء والسيولة وارتفاع الأسعار.
وفي السياق، قال الناطق باسم حراك سوق الجمعة، الدكتور أبو بكر مروان، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "عقد الحراك اجتماعات مع عدد من الشباب من مناطق تاجوراء وبوطليم وعين زارة إلى جانب شباب من سوق الجمعة والمنطقة الغربية بشكل عام لبحث الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد".
وأوضح مروان أن "مطالب الشباب تتركز بشكل أساسي على تحسين الوضع المعيشي والعمل على تحقيق الأهداف التي خرجوا من أجلها"، وأضاف: "بدأنا نشعر بأن الأمر تحول إلى نوع من المهزلة فكل مرة نسمع وعودًا كاذبة وبالية لا يمكن تنفيذها، ثم تخرج علينا الحكومة وكأنها لا تعلم شيئًا عما يحدث".
وتابع: "هل يعقل أن يتم التعامل مع المواطن بهذه الطريقة؟! وهل يعقل أن يكون رئيس الحكومة غير مدرك لما يجري في البلاد؟! نحن أمام أوضاع معيشية تتدهور يومًا بعد يوم، رغم أن الحكومات أنفقت خلال السنوات الماضية مبالغ ضخمة كان من الممكن أن تسهم في بناء دول بينما نجد أنفسنا اليوم أمام أزمات متتالية من بينها أزمة الكهرباء والسيولة وارتفاع الأسعار".
وأشار مروان إلى أن "هذه الأوضاع دفعت المحتجين إلى المطالبة بإسقاط جميع الأسماء السياسية وليس الحكومة فقط"، معتبرًا أن "كل من ساهم في إضلال الشعب الليبي وحرمانه من العيش الكريم والحرية التي يستحقها، رغم امتلاك البلاد ثروات هائلة من النفط، يتحمل المسؤولية".
وأضاف: "ما خرجنا من أجله في 17 فبراير/شباط لم يكن هذا هو الهدف نحن نريد دولة قانون ودولة دستور وأن تكون هناك انتخابات دورية يختار فيها الشعب ممثليه ثم يحاسبهم ويستبدلهم بعد انتهاء ولايتهم
"، موضحًا أن "الحراك بدأ متابعة هذه الأوضاع منذ نحو عامين وتحديدًا منذ مايو/أيار 2024 ، وأن الأمور شهدت مزيدًا من التدهور وأن مظاهر الفساد أصبحت أكثر وضوحًا مع مرور الوقت".
وانتقد مروان استمرار الأجسام السياسية لسنوات طويلة، وقال: "لا يمكن أن تستمر الحكومات لثماني سنوات أو عشر سنوات أو أكثر، بينما يستمر مجلس النواب منذ سنوات طويلة، وكذلك مجلس الدولة، في وقت تُستنزف فيه أموال الشعب على رواتب ومخصصات كبيرة من دون أن نرى نتائج ملموسة أو قوانين تخدم المواطن".
وتابع: "لم نرَ قوانين حقيقية لحماية المستهلك، أو ضمان حقوق المواطن، ولم نرَ دستورًا ينظم الحياة السياسية ويضع أسسًا واضحة لمستقبل الأجيال القادمة، وفي المقابل تتوالى الأزمات واحدة تلو الأخرى".
من جانبه، قال المحلل السياسي محمد محفوظ في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "الأمر المؤكد وغير القابل للجدل أو النقاش هو أن هناك أزمة حقيقية ومشكلة واضحة
تتمثل في تردي مستوى الخدمات، ولا سيما الكهرباء، إضافة إلى المشكلات المعيشية التي يعاني منها المواطنون نتيجة الانقسام السياسي والإنفاق الموازي".
وأوضح أن "هناك دون شك جهات وأطرافًا عدة قد تحاول استغلال هذا الوضع، إلا أن الأمر المثير للريبة هو عدم تعاطي السلطة مع المواطنين ومع هذه الأزمة بالشكل المطلوب"، وتابع: "هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالكهرباء والخدمات والوقود
وكان من المفترض أن تتعامل السلطة مع هذه الملفات بقدر أكبر من التفاعل مع الرأي العام، وبقدر عالٍ من الشفافية حتى لا يكون هناك مجال للشائعات أو الشكوك أو الريبة".
وأشار محفوظ إلى أن "التعامل مع الأزمة وكأنها غير موجودة أو التقليل من حجمها، أدى إلى تصاعد حالة السخط والغضب لدى المواطنين، سواء من خلال الاحتجاجات والمظاهرات أو عبر حالة الضجر والغضب التي باتت واضحة على منصات التواصل الاجتماعي".
وأكد محفوظ أن "استمرار تدوير الأزمات وإعادة إنتاجها لا يمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة
بل يثبت فشل هذا النهج في معالجة الأوضاع القائمة، وما يحدث اليوم يمثل دلالة واضحة على أن إعادة إنتاج الأزمات ومحاولات تدويرها لم تؤدِّ إلا إلى مزيد من الشقاء والمعاناة للمواطن الليبي".