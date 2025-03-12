دراسة جديدة تكشف عن أول كائن نقل الطاعون للبشرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا قد تستهدف المنشآت النووية لإثبات صمودها أمام روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250312/دراسة-جديدة-تكشف-عن-أول-كائن-نقل-الطاعون-للبشرية-1098604829.html
دراسة جديدة تكشف عن أول كائن نقل الطاعون للبشرية
دراسة جديدة تكشف عن أول كائن نقل الطاعون للبشرية
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أول كائن حي قام بنقل مرض الطاعون إلى البشر. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T13:59+0000
2025-03-12T13:59+0000
مجتمع
علوم
الطاعون
انتشار الطاعون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085210730_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_3ce220c1d4d7b10e7c91000df7b943b5.jpg
عُثر على البكتيريا المسؤولة عن الطاعون في سنّ خروفٍ عاش قبل نحو 4000 عام، في بلدة من العصر البرونزي، وبعد آلاف السنين، أطلقت السلالات الظاهرية لهذه البكتيريا أوبئةً شرسةً أودت بحياة ملايين البشر، بما في ذلك طاعون "جستنيان" في القرن السادس، والموت الأسود (الطاعون) في القرن الرابع عشر.معظم مسببات الأمراض للبشر لها أصول حيوانية، ومن المرجح أن العديد منها نشأ في بلدات رعويةٍ ما قبل التاريخ، حيث خلقت حشود من البشر والماشية العديد من فرص الانتشار للأمراض.يمكن إرجاع جميع سلالات بكتيريا الطاعون الحديثة إلى سلف مشترك في أوراسيا، خلال أواخر العصر الحجري الحديث وأوائل العصر البرونزي، أي منذ نحو 3800 عام.كان الرعي جديدًا نسبيًا في ذلك الوقت، حيث لم يكن البشر قد انتقلوا من البحث عن الطعام إلى إنتاجه في بلدات على مدار العام إلا بعد بضعة آلاف من السنين. وكانت تلك البلدات تعج بشكل متزايد بالثدييات، التي زادت كثافتها السكانية وقربها من الناس من خطر الإصابة بالأمراض.أحد المواقع التي يمكن وصفها نقطة انطلاق الطاعون المبكر هو أركيم، وهي بلدة محصنة من العصر البرونزي في جبال الأورال الجنوبية.يعرف هذا النوع باسم سلالة العصر الحجري الحديث البرونزي المتأخر (LNBA)، وقد تم تحديده من خلال عشرات البقايا الأثرية البشرية في جميع أنحاء أوراسيا، ولكن ليس من أي نوع آخر.يفترض الآن أنه انقرض، لكن تشير الأبحاث إلى أن طاعون (LNBA) استمر لألفي عام، من 2900 إلى 500 قبل الميلاد، في وقت "ازداد فيه تنقل الرعاة وتفاعلهم في جميع أنحاء السهوب الأوراسية".يشير الباحثون إلى أن قطعان الماشية الكبيرة والكثيفة كانت أكثر عرضة للإصابة بطاعون (LNBA) من مصادر طبيعية كالقوارض البرية أو الطيور، ما مكّنها من الانتقال إلى البشر. ولأن طاعون (LNBA) لا ينتقل بكفاءة عبر البراغيث، ربما انتشر إلى البشر عبر الأغنام وغيرها من الماشية.يقول تايلور هيرمس، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة أركنساس: "كان من اللافت اكتشاف خروف من العصر البرونزي مصابًا بطاعون (LNBA). وقد منحنا هذا دليلًا مهمًا على كيفية انتقال الطاعون داخل المجتمعات الرعوية دون وجود البراغيث كناقلات".ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن أن تساعد هذه الاكتشافات في كشف غموض التاريخ التطوري لبكتيريا الطاعون، التي لا تزال تشكل تهديدًا للصحة العامة في بعض أنحاء العالم.لماذا يعود الطاعون ليصيب البشر مرة أخرى؟ اكتشاف علمي مثير... سر "الموت الأسود" مدفون في مومياء مصرية
https://sarabic.ae/20250310/سارق-الشباب-الولايات-المتحدة-تشهد-عودة-وباء-قديم-يحصد-أرواح-الآلاف-1098547946.html
https://sarabic.ae/20240531/منظمة-عالمية-تعلن-خلو-مصر-من-مرض-طاعون-الخيل-الأفريقي-1089393453.html
https://sarabic.ae/20250201/يهدد-بعودة-أمراض-خطيرة-مسؤولون-في-دولة-عربية-يحذرون-من-تفشي-الحصبة-1097382885.html
https://sarabic.ae/20250121/دراسة-تكشف-عن-علاقة-بين-أمراض-اللثة-ومرض-ألزهايمر-1096996100.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/14/1085210730_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39458ebe4f71d8a654ee70d2ae642acc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الطاعون, انتشار الطاعون
علوم, الطاعون, انتشار الطاعون

دراسة جديدة تكشف عن أول كائن نقل الطاعون للبشرية

13:59 GMT 12.03.2025
© unsplash/ Mathew MacQuarrieالموت الأسود (الطاعون)
الموت الأسود (الطاعون) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© unsplash/ Mathew MacQuarrie
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء، عن أول كائن حي قام بنقل مرض الطاعون إلى البشر.
عُثر على البكتيريا المسؤولة عن الطاعون في سنّ خروفٍ عاش قبل نحو 4000 عام، في بلدة من العصر البرونزي، وبعد آلاف السنين، أطلقت السلالات الظاهرية لهذه البكتيريا أوبئةً شرسةً أودت بحياة ملايين البشر، بما في ذلك طاعون "جستنيان" في القرن السادس، والموت الأسود (الطاعون) في القرن الرابع عشر.
معظم مسببات الأمراض للبشر لها أصول حيوانية، ومن المرجح أن العديد منها نشأ في بلدات رعويةٍ ما قبل التاريخ، حيث خلقت حشود من البشر والماشية العديد من فرص الانتشار للأمراض.

دُرست البكتيريا المسبّبة للطاعون، "يرسينيا بيستيس"، بشكلٍ مكثّف باستخدام الحمض النووي القديم، حيث أُعيد بناء ما يقرب من 200 جينوم من آثار عثر عليها في بقايا بشرية.

ممرضة تقوم بإطعام مريض في وحدة العناية المركزة بالمستشفى السريري باسم أو. ام. فيلاتوف رقم 15 في موسكو، 8 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
مجتمع
"سارق الشباب"... الولايات المتحدة تشهد عودة وباء قديم يحصد أرواح الآلاف
10 مارس, 11:08 GMT
يمكن إرجاع جميع سلالات بكتيريا الطاعون الحديثة إلى سلف مشترك في أوراسيا، خلال أواخر العصر الحجري الحديث وأوائل العصر البرونزي، أي منذ نحو 3800 عام.
كان الرعي جديدًا نسبيًا في ذلك الوقت، حيث لم يكن البشر قد انتقلوا من البحث عن الطعام إلى إنتاجه في بلدات على مدار العام إلا بعد بضعة آلاف من السنين. وكانت تلك البلدات تعج بشكل متزايد بالثدييات، التي زادت كثافتها السكانية وقربها من الناس من خطر الإصابة بالأمراض.
وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "على وجه الخصوص، افتُرض أن تدجين الأغنام والماعز والخنازير والماشية وتعايشها مع البشر كانا سببًا في ظهور مسببات الأمراض البشرية القاتلة التي تسبب أمراضًا معدية متنوعة مثل السل والسالمونيلا والحصبة والطاعون".
خيول في مرعى بالقرب من قرية زيلينوغورسكويه بحي يبلوغورسك، في القرم، روسيا 26 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
مجتمع
منظمة عالمية تعلن خلو مصر من مرض طاعون الخيل الأفريقي
31 مايو 2024, 15:22 GMT
أحد المواقع التي يمكن وصفها نقطة انطلاق الطاعون المبكر هو أركيم، وهي بلدة محصنة من العصر البرونزي في جبال الأورال الجنوبية.

في ذلك الوقت، تسبب شكل سابق من بكتيريا "يرسينيا بيستيس" في تفشيات دورية بين البشر في أوراسيا، ولكن دون سمات وراثية رئيسية لانتقال البراغيث، ما يشير إلى أن هذا الطاعون انتشر دون براغيث.

يعرف هذا النوع باسم سلالة العصر الحجري الحديث البرونزي المتأخر (LNBA)، وقد تم تحديده من خلال عشرات البقايا الأثرية البشرية في جميع أنحاء أوراسيا، ولكن ليس من أي نوع آخر.
التطعيم ضد الحصبة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجتمع
"يهدد بعودة أمراض خطيرة"... مسؤولون في دولة عربية يحذرون من تفشي "الحصبة"
1 فبراير, 15:38 GMT
يفترض الآن أنه انقرض، لكن تشير الأبحاث إلى أن طاعون (LNBA) استمر لألفي عام، من 2900 إلى 500 قبل الميلاد، في وقت "ازداد فيه تنقل الرعاة وتفاعلهم في جميع أنحاء السهوب الأوراسية".
يشير الباحثون إلى أن قطعان الماشية الكبيرة والكثيفة كانت أكثر عرضة للإصابة بطاعون (LNBA) من مصادر طبيعية كالقوارض البرية أو الطيور، ما مكّنها من الانتقال إلى البشر. ولأن طاعون (LNBA) لا ينتقل بكفاءة عبر البراغيث، ربما انتشر إلى البشر عبر الأغنام وغيرها من الماشية.
صورة لمريض يعاني من مرض في اللثة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن علاقة بين أمراض اللثة ومرض ألزهايمر
21 يناير, 10:00 GMT
يقول تايلور هيرمس، عالم الأنثروبولوجيا في جامعة أركنساس: "كان من اللافت اكتشاف خروف من العصر البرونزي مصابًا بطاعون (LNBA). وقد منحنا هذا دليلًا مهمًا على كيفية انتقال الطاعون داخل المجتمعات الرعوية دون وجود البراغيث كناقلات".
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، يمكن أن تساعد هذه الاكتشافات في كشف غموض التاريخ التطوري لبكتيريا الطاعون، التي لا تزال تشكل تهديدًا للصحة العامة في بعض أنحاء العالم.
لماذا يعود الطاعون ليصيب البشر مرة أخرى؟
اكتشاف علمي مثير... سر "الموت الأسود" مدفون في مومياء مصرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала