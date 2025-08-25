https://sarabic.ae/20250825/إسرائيل-تتغول-في-الجنوب-السوري-ماذا-عن-التفاهمات-الأمنية-بين-حكومة-دمشق-وتل-أبيب؟-1104109464.html

إسرائيل تتغول في الجنوب السوري... ماذا عن التفاهمات الأمنية بين حكومة دمشق وتل أبيب؟

25.08.2025

وفي تعليق على هذه التطورات، أفاد أحد وجهاء الجنوب السوري، عمر عقلة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "التصعيد الإسرائيلي الأخير يُعد غير مسبوق على الجبهة الجنوبية، حيث دخلت القوات الإسرائيلية قرية بريقا في ريف القنيطرة، واستولت على مفرزة أمنية هناك، وأقامت حاجزًا لتفتيش المارة".وأضاف: "كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار في الهواء عند دخولها قرى جباتا الخشب وطرنجة، وأبلغت السكان أنها تبحث عن شخص متهم بحيازة أسلحة وذخيرة. واستمرت عمليات التفتيش لساعات دون العثور عليه".تهجير قسري واستيلاء على ممتلكات المدنيينوأوضح عقلة، أن "القوات الإسرائيلية قامت بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة، خاصة في المحاور الجنوبية، وحولت بعضها إلى نقاط تمركز عسكرية، كما أجبرت السكان على مغادرة منازلهم القريبة من المواقع الإسرائيلية في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وريف القنيطرة، بحجة أنها تشكل خطرًا على تلك المواقع".تحركات إسرائيلية في ريف دمشقوفي صباح يوم الاثنين، سجلت القوات الإسرائيلية أكبر عملية توغل من نوعها، انطلقت من قواعدها في جبل الشيخ باتجاه منطقة بيت جن جنوب غرب العاصمة دمشق. ووفقًا لمصادر محلية تحدثت لـ"سبوتنيك"، فقد "شاركت نحو 15 آلية عسكرية إسرائيلية وأكثر من 80 جنديًا في السيطرة على تل باط الورد قرب بيت جن، واقتحموا عدة مزارع في محيط التل الاستراتيجي المطل على معظم مناطق ريف دمشق الغربي".وتزعم القوات الإسرائيلية أن هذه العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مجموعات مسلحة داخل منطقة بيت جن، حيث أقدمت القوات الإسرائيلية على اعتقال 6 أشخاص من أهالي المنطقة واقتادتهم إلى جهة مجهولة للتحقيق.صمت حكومي أمام التوغلات والاعتداءات الإسرائيليةوأضاف: "هذا التناقض بين الواقع الميداني والتوجهات السياسية يطرح تساؤلات جوهرية حول أولويات الحكومة السورية الانتقالية، التي يبدو أنها تفضل التفاوض على طاولة باريس بدلًا من مواجهة التصعيد الإسرائيلي على الأرض"، وتابع: "فبينما تتعرض قرى الجنوب السوري لانتهاكات صارخة، يُبحث في باريس إعادة تفعيل اتفاق فصل القوات لعام 1974، وخفض التصعيد، ومراقبة وقف إطلاق النار، وفتح ممر انساني في السويداء".واللافت، بحسب الأحمد، أن هذه المباحثات "تأتي في وقت تتحدث فيه تقارير عن احتمال توقيع اتفاق أمني يشمل نزع السلاح في مناطق درعا والقنيطرة واجزاء من ريف دمشق والسويداء، مقابل حصول دمشق على مساعدات لإعادة الإعمار، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه التفاهمات مقدمة لتنازلات استراتيجية، تُمنح لإسرائيل على حساب السيادة السورية ووحدة أراضيها".وأكد أن "أي تفاهمات تُبرم في الخارج، دون إشراك القوى الوطنية السورية أو توضيح موقف رسمي واضح، قد تُفهم على أنها شرعنة للواقع المفروض بالقوة، وتفريط بحقوق السوريين في أرضهم وأمنهم".وختم الأحمد: "في ظل هذا المشهد، يصبح من الضروري أن تعلن الحكومة موقفًا واضحًا من هذه المباحثات، وتحدد خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها، حفاظًا على السيادة الوطنية، واحترامًا لتضحيات السوريين الذين يواجهون الاحتلال على الأرض".وتتضمن الاتفاقية منع تركيا من إعادة تسليح الجيش السوري، حظر نشر أسلحة استراتيجية داخل سوريا لضمان التفوق الجوي الإسرائيلي، نزع السلاح من مناطق تمتد من دمشق إلى السويداء مرورًا بالجولان، إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز لدعم الطائفة الدرزية، وتعهدات بإعادة إعمار سوريا بدعم أمريكي وخليجي مقابل تقليص النفوذ الإيراني، بحسب القناة.

