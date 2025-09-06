https://sarabic.ae/20250906/جدل-في-تونس-وانتقادات-واسعة-بسبب-مبادرة-تشريعية-أمريكية-لاستعادة-الديمقراطية--1104571058.html

جدل في تونس وانتقادات واسعة بسبب مبادرة تشريعية أمريكية "لاستعادة الديمقراطية"

جدل في تونس وانتقادات واسعة بسبب مبادرة تشريعية أمريكية "لاستعادة الديمقراطية"

سبوتنيك عربي

أثارت مبادرة تشريعية طرحت في الكونغرس الأميركي تحت اسم "استعادة الديمقراطية التونسية" جدلا سياسيا واسعا في تونس، وسط اتهامات بتدخل خارجي وابتزاز سياسي مقنع... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T12:35+0000

2025-09-06T12:35+0000

2025-09-06T12:35+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1104008095_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_de473c633b1bafbaef28983d35dd6cd8.jpg

المقترح الذي قدمه عضوان في الكونغرس الأميركي، الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيسون كرو، ينص على فرض عقوبات على مسؤولين تونسيين تتهمهم واشنطن بالمشاركة في ما تصفه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان"، و"تقويض المؤسسات الديمقراطية"، منذ ما تعتبره "استيلاءً سلطويا" على الحكم من قبل الرئيس قيس سعيد، في إشارة إلى الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو 2021.كما ينصّ المقترح، بحسب التدوينة التي نشرها جو ويلسون على منصة "اكس"، على تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية لتونس، مع إعداد قائمة خلال 180 يوما تضم مسؤولين تونسيين يُشتبه في تورّطهم في الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان، تشمل عقوبات مثل تجميد الأصول، ومنع دخول الولايات المتحدة لهم ولعائلاتهم. ويمنح المقترح الرئيس الأمريكي صلاحية تعليق العقوبات أو رفعها إذا ما عادت تونس إلى دستور 2014 ونظّمت انتخابات "حرّة ونزيهة" بإشراف دولي، وأعادت تفعيل البرلمان، وضمنت استقلالية القضاء. انتقادات حادة في الداخل التونسيوأثارت هذه المبادرة زوبعة من الانتقادات في الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية التونسية، حيث اعتبرها كثيرون "تدخلا سافرا" في الشأن السيادي للبلاد، وأداة ضغط سياسي لخدمة أجندات تتجاوز ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى حسابات ضيقة، فيما رأى فيها البعض محاولة لتطويع تونس وإجبارها على ركوب قطار التطبيع.الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات اعتبر أن تونس تتعرّض لابتزاز سياسي واضح، ودون على حسابه الخاص على الفايسبوك: "إما الانخراط في التطبيع أو إرجاع حكم النهضة وأذيالها على متن الدبابات الأمريكية (...) الحل، في حال اعتماد قانون التهديد والوعيد الأمريكي، هو اعتبار السفير الأميركي بتونس شخصا غير مرغوب فيه." من جهتها، علقت النائب بالبرلمان، فاطمة المسدي، قائلة: "بينما يطرح نواب من الكونغرس الأميركي مشروع قانون لاستعادة الديمقراطية في تونس، وبنفس المنطق سنقترح نحن في البرلمان التونسي مشروعا موازيا لاستعادة غزة من الاحتلال. فليتذكر أولي الألباب أنّ الشعوب لا تُستعاد بالقوانين الأجنبية، بل بالإرادة الحرة والسيادة الوطنية."أما النائب السابق والقيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، فقد اعتبر في تصريح لسبوتنيك، "آخر من يمكنه إعطاؤنا دروسا في الديمقراطية وحقوق الإنسان هو الإدارة الأميركية ومؤسساتها والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع الممنهج الذي تشهده غزة بمشاركة فعلية وفعالة الإدارات الأميركية المتعاقبة تمثل أكبر دليل على ذلك". وأضاف: "كل تدخّل خارجي، مهما كانت أسبابه وخلفياته وعناوينه، مرفوض ومدان ويمثّل ضحكا على الذقون ممن لا مصداقية لهم. في المقابل، المسار الديمقراطي التشاركي واحترام الحقوق والحريات ورفض حكم الفرد الواحد يجب أن يكون مطلبا داخليا ومواطنيّا ملحّا."وتزداد التساؤلات في الشارع التونسي حول ما إذا كانت المبادرة الأمريكية تهدف فعلا إلى دعم الديمقراطية، أم أنها تمثل تدخلا سياديا جديدا في بلد يمرّ بمرحلة انتقالية معقّدة. كما يطرح البعض إشكالية ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية الأميركية، خاصة حين يتعلّق الأمر بمسائل الحريات وحقوق الإنسان في الدول العربية. ابتزاز مدفوع من لوبيات الضغط وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، قال المتحدث باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي، إن هذا المقترح يندرج ضمن تحركات تقودها "لوبيات الضغط" داخل الإدارة الأمريكية منذ مدة على خلفية المواقف التونسية من القضية الفلسطينية من جهة وإصرار الدولة التونسية على تنويع علاقاتها الخارجية خارج دائرة الدول الغربية من جهة ثانية. ويرى النابتي أن هذا المقترح دُفع دفعا من قبل بعض أطراف المعارضة التونسية بالخارج والمحسوبين خاصة على حركة الإسلام السياسي، مضيفا: "دائما ما تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على نفس الخلطة الهجينة من المعارضة التي تهدف بها إلى تطبيق أجنداتها في الدول العربية، وهي خليط هجين من الإسلاميين والليبراليين والحقوقيين". وقال النابتي إن "الإدارة الأمريكية تضع تونس أمام خيارين اثنين. يتمثل الأول في فرض تقاسم للسلطة بين النظام القائم وبين المجموعات السياسية التي برزت بعد الثورة، والتي ترتبط أساسا بالمشروع الغربي ـ الأمريكي في المنطقة. غير أن النظام في تونس اختار المضي بعيدا في مسار المحاسبة وفتح ملفات محاكمة تلك المجموعات، رافضا أي حوار أو تواصل معها، وفقا لقوله."أما الخيار الثاني، بحسب قوله، فهو رهن الاقتصاد التونسي للغرب ووضعه تحت الوصاية الصهيونية، في سياق خيار أشمل يندرج ضمن مسار التطبيع، مضيفا: "الولايات المتحدة لا يعنيها قيام ديمقراطية حقيقية في تونس، والدليل على ذلك أن معظم حلفائها في المنطقة لا علاقة لهم بالديمقراطية، فيما تظل الانتخابات لديهم شكلية وصورية". وأشار النابتي إلى أن النظام التونسي رفض كلا الخيارين، وهو ما دفع دوائر القرار في واشنطن إلى تسريع اللجوء إلى سلاح العقوبات، الذي وصفه بأنه من أبرز الأدوات الفتاكة التي دأب النظام الأمريكي على استعمالها لعقود طويلة ضد دول عديدة، متسببا لها في دمار شامل كما حدث في العراق وليبيا وسوريا، ومُعطِّلًا لمحركات التنمية في إيران وفنزويلا وكوبا. وشدد النابتي على ضرورة أن يتعامل النظام التونسي مع هذه التحديات بجدية، وأن يتمسك بخيار السيادة الوطنية وبالمنحى الاجتماعي الذي يضع مصلحة التونسيين في الصدارة. كما دعا إلى التحرر من دائرة الوصاية الغربية والهيمنة الأمريكية، عبر التوجه نحو تنويع الشراكات والعلاقات الدولية، بما يضمن لتونس استقلال قرارها السياسي والاقتصادي ويعزز قدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية. مجرد مشروع قراروفي سياق الموضوع، أوضح رئيس المكتب السياسي لمشروع مسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن هذا المقترح ناجم عن الضغوط التي تمارسها أطراف من حزب حركة النهضة وحلفائها عن طريق "لوبيينغ" داخل الكونجرس الأمريكي.واعتبر أن الغاية من هذه التحركات، التي وصفها بـ"البائسة"، هي دفع السلطات التونسية نحو إطلاق سراح الموقوفين في قضايا التآمر واستغلال المال العام، وإعفاء آخرين من المحاسبة.وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى مثل هذه الضغوط، حيث سبق لنفس الأطراف أن دفعت، يوم 17 يونيو/جوان 2023 وخلال الدورة 118 لمجلس الشيوخ الأمريكي، نحو تمرير مشروع قانون يتضمن جملة من الإجراءات تحت شعار "إعادة الديمقراطية إلى تونس" باعتبارها امتدادا لما يُسمى بالربيع العربي.وقد تضمن المشروع حينها مقترحا بإنشاء صندوق لدعم الديمقراطية بقيمة مائة مليون دولار، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الحريات، خاصة حرية التعبير والاحتجاج، والإفراج عن "المساجين السياسيين". غير أن ذلك المشروع بقي حبيس رفوف لجنة العلاقات الخارجية ولم يُفعّل إلى اليوم، بحسب تأكيده.وأوضح الخلولي أن المقترح الحالي، الذي أشار إليه أحد النواب، يعود إلى شهر يونيو/جوان 2025، لكنه لم يُدرج بعد ضمن جدول الجلسات العامة للكونغرس وما يزال في مرحلة المسودة.

https://sarabic.ae/20250905/وزير-التجارة-التونسي-القوة-الحقيقية-لقارتنا-الأفريقية-تكمن-في-وحدتها-1104552589.html

https://sarabic.ae/20250905/فنان-تونسي-في-أسطول-الصمود-العالمي-المتجه-إلى-غزة-تهديدات-إسرائيل-لن-تخيفنا-1104529159.html

https://sarabic.ae/20250904/الرئيس-التونسي-أفريقيا-ملكا-للأفارقة-فقط-بعيدا-عن-هيمنة-القوى-الخارجية-1104509354.html

https://sarabic.ae/20250903/جهود-تونسية-غير-معلنة-لإعادة-العلاقات-بين-تونس-والمغرب-هل-تنجح-في-إذابة-جليد-الخلافات-1104473922.html

https://sarabic.ae/20250904/تونس-تستدعي-القائم-بالأعمال-الفرنسي-احتجاجا-على-مقتل-شاب-تونسي-في-مرسيليا-جنوبي-فرنسا-1104483903.html

https://sarabic.ae/20250906/وزيرة-الصناعة-التونسية-نسعى-لبناء-أفريقيا-صناعية-ذات-سيادة-1104567742.html

تونس

أخبار تونس اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية