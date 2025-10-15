https://sarabic.ae/20251015/بعد-تصريحات-نتنياهو-وترامب-هل-يعرقل-نزع-سلاح-حماس-اتفاق-الحرب-في-غزة-1106049648.html

بعد تصريحات نتنياهو وترامب.. هل يعرقل نزع سلاح حماس اتفاق الحرب في غزة؟

بعد تصريحات نتنياهو وترامب.. هل يعرقل نزع سلاح حماس اتفاق الحرب في غزة؟

مع استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والمضي قدما في عمليات تسليم الرهائن والمحتجزين، تحدث نتنياهو عن مسألة سلاح "حماس"،... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

نتنياهو يهدد "حماس" بفشل الاتفاق حال عدم الاستجابة لمسألة نزع السلاح، وهو ما يتماهى مع التصريحات الأمريكية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب في هذا السياق، ما دفع البعض للتساؤل حول خيارات عودة الحرب في مقابل الضغوط الأمريكية والدولية على إسرائيل من أجل وقفها.وقال مراقبون إن هناك فجوة كبيرة ما بين إسرائيل وحماس في فهم الاتفاق، وهو ما يزيد الهوة بينهما، معتبرين أن مسألة نزع سلاح حماس قد تشكل الكثير من العراقيل أمام استكمال الاتفاق، ما يهدد بإمكانية العودة إلى الحرب مجددا.تهديدات نتنياهو وترامبوصرح نتنياهو، بأنه يأمل في أن تكون المرحلة التالية من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، "سلمية"، لكنه أوضح أن شروط الرئيس ترامب "واضحة جدًا، على "حماس" أن تتخلى عن سلاحها وتُجرّد من قدراتها العسكرية، وإلا ستنفتح أبواب الجحيم"، على حد قوله.وأضاف نتنياهو، في تصريحاته يوم أمس الثلاثاء، بعد يوم من الزيارة القصيرة التي قام بها ترامب إلى إسرائيل، لإطلاق المرحلة الأولى من خطته للسلام المكوّنة من 20 نقطة بشأن غزة، والتي أعلن خلالها أن "الحرب انتهت": "لقد اتفقنا على أن نمنح السلام فرصة".لكن "حماس" رفضت التخلي عن سلاحها (وفقا للمذيع)، بينما حذّر ترامب، الثلاثاء قائلًا: "إذا لم تنزع حماس سلاحها، فسنقوم نحن بنزع سلاحها، وسيحدث ذلك بسرعة وربما بعنف، لكنهم سيتجردون من السلاح".مماطلة وعراقيلاعتبر خليل أبو كرش، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن اللغة التي يخاطب بها نتنياهو الداخل في إسرائيل، والكلمات التي يستعملها مختلفة عن الكلمات التي يستعملها في الحديث مع العالم، حيث يستعمل كلمات مفهومة في الغرب، غير حادة، بينما في خطابه مع إسرائيل يستعمل الكلمات التي يستخدمها التيار اليميني المتطرف.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الاتفاق مبني على 3 مراحل، الأولى تتعلق بتبادل الرهائن والأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، والثانية هي مرحلة السلاح، والثالثة مرحلة الحكم واليوم التالي في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأساس في الاتفاق أن كلا الطرفين قبلا الإطار العام، لكن هناك الكثير من التفاصيل تحتاج إلى تفاهمات وتوضيحات أكثر.فيما يتعلق بالسلاح تحديدا، يطرح أبو كرش عدة تساؤلات بشأن الجهة التي ستنزع السلاح، وكيف سيتم ذلك، وما هو هذا السلاح، لكنه أكد أن الأساس في الموضوع أن حماس عليها التخلي عن سلاحها، حتى يذهب الاتفاق إلى المرحلة الثالثة وإلى بر الأمان.في هذا السياق، بحسب أبو كرش، الوسطاء هم الضامنون للاتفاق، وأمريكا ضامنة للطرف الإسرائيلي، ولكن استمرار الخروقات والتلاعب، وتحويل الاتفاق لقضية ذات فهم مختلف بين حماس وإسرائيل، يؤسس إلى خلق فجوة تتسع مع مرور الوقت، وتتسع مع الإجراءات على الأرض.وأوضح أن "حركة حماس تؤسس خلال اليومين الماضيين لعودة الحكم في غزة، وما نشهده من إعدامات ميدانية والانتشار والسيطرة بالقوة يعني أن حماس تريد إعادة إنتاج نفسها مرة أخرى، بالتالي هي لا تريد أن تتخلى عن الحكم وبالتبعية لن تتخلى عن السلاح، وهو ما سيشكل عوائق أبرزها عدم انسحاب إسرائيل من باقي الجغرافيا، وكذلك الاستمرار في ذلك الاتفاق سيكون مشكلة، وسيحرج الوسطاء، تحديدا الذين دفعوا بهذا الاتفاق إلى الأمام".وتابع: "في هذا الجانب، كل ما تتحدث به إسرائيل، محاولة للذهاب أكثر وأكثر في إيقاع حماس بالفخ، ويبدو أن حماس تقع فيه مرة بعد مرة، فعندما تحدث الأمريكيون عن السماح لحماس بالذهاب نحو الوجود المسلح في غزة، وافقت إسرائيل لعلمها أن ذلك سوف يؤدي إلى حرب أهلية في غزة، ومواجهة دموية فلسطينية فلسطينية، ومن هذا الجانب صمتت إسرائيل عن وجود مسلحين لحماس، لكنه صمت مرتبط بالتوقيت".ويرى أن الاتفاق مرتبط ببعضه بعضا، ولا يمكن الذهاب لأي مرحلة حتى الانتهاء من المرحلة التي تسبقها، مشيرًا إلى أن حماس من جهة وإسرائيل من جهة أجبروا على الاتفاق، ولم يذهبا إليه بإرادتهما، حيث انعدمت الخيارات أمام حماس، فيما ذهبت إسرائيل للاتفاق بضغط أمريكي واضح، بالتالي إذا ما كانت المقارنة في الداخل الإسرائيلي بين العودة للحرب وتفكك الائتلاف الحكومي، ربما يختار نتنياهو الذهاب إلى الحرب مجددا.في الطرف الآخر – والكلام لا يزال على لسان أبو كرش- إذا كان الاتفاق سيجرد حماس من آخر أوراق القوة وهو السلاح، ستحاول المماطلة والتلاعب لعدم الذهاب بالاتفاق إلى نهايته، وليس بالضرورة العودة للحرب، حيث يمكن القتال بوتيرة منخفضة على غرار نموذج لبنان اليوم.رؤية إسرائيليةمن جانبه قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من الصراع، والتي تشمل نزع سلاح حركة حماس، تتوافق بشكل كبير مع الرؤية الأمريكية والإسرائيلية والوسطاء. وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الرئيس الأمريكي صرح بوضوح أن على حماس تسليم سلاحها، وإلا فسيتم نزعه بالقوة، وهو ما لاقى ترحيباً من نتنياهو.ولفت إلى وجود متغيرات في هذا الأمر، حيث يرفض نتنياهو إكمال المرحلة الثانية قبل الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين كافة.وفيما يتعلق بملف سلاح حماس، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تسوية هذا الملف ستتم خلال المفاوضات، حيث لا تمانع الحركة في تسليم سلاحها الثقيل، لكنها ترغب في الإبقاء على السلاح الخفيف، خاصة في المرحلة الانتقالية، حيث أن تسليم سلاح حماس بشكل كامل دون وجود قوة أمنية سيخلق فراغاً أمنياً، قد يقود إلى حرب أهلية، وهو ما تتفهمه أمريكا والوسطاء.وشدد الرقب على ضرورة وجود مرحلة وترتيبات للوصول إلى نزع سلاح حماس بشكل كامل، حيث يعتقد أن الإسرائيليين سيعتمدون نظام التفتيش الذي تم تطبيقه في العراق، مشيرًا إلى أن المفاوضات تناولت نزع سلاح حماس مع ضمانات الإبقاء على سلاح خفيف، ومحاولة دمج عناصرها في المجلس الذي سيشكل، لكنها ترتيبات تحتاج إلى مشوار طويل.كما أكد الدكتور الرقب أن "عملية نزع السلاح ستشمل تدمير الأنفاق لمنع غزة من امتلاك "حتى رصاصة واحدة"، وهو ما يتفق مع رؤية أمريكا وإسرائيل والوسطاء بضرورة أن تكون غزة منزوعة السلاح، وسيتم العمل على ذلك بشكل كبير جداً خلال الفترة القادمة".ومضى قائلًا: "لا نزال في المرحلة الأولى، ولن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية حتى تسليم جميع القتلى، ورغم تصريحات نتنياهو الذي يحاول من خلالها إفشال الاتفاق، أمريكا ستضغط على إسرائيل، حيث صرح الرئيس الأمريكي بانتقالهم إلى المرحلة الثانية".ويرى الرقب بأن المسافات ليست بعيدة بين تصريحات الرئيس الأمريكي ونتنياهو، فكلاهما يتحدث عن إجراءات نزع سلاح حماس، وفي النهاية، فإن قرار الرئيس الأمريكي هو من سيلزم نتنياهو شخصياً.مراوغة سياسي مأزومفي السياق، أوضح ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن تصريحات نتنياهو، قبل وبعد قمة شرم الشيخ، التي تكللت بالنجاح، تخرج من سياسي مأزوم.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يسعى نتنياهو من خلال هذه التصريحات إلى استمرار الحرب بأي طريقة، بهدف عدم عودة الهدوء والاستقرار إلى قطاع غزة، حيث يعتبر بأن الانشغال بالحرب وتداعياتها يعيق المجتمع الإسرائيلي عن محاسبة نتنياهو، مستشهدًا باستدعائه المستمر للمحكمة واستماع القضاء للتهم الموجهة إليه قبل الحرب، مما يضع نتنياهو على مفترق طرق ويهدد مكانته السياسية والسيادية بالانهيار.وأشار إلى أن هذا الوضع يأتي في ظل متابعة أخبار المعارضة الإسرائيلية بقيادة خصمه يائير لابيد، الذي يسعى إلى تشكيل تحالف معارض قادر على مواجهة سياسات نتنياهو واليمين المتطرف في حكومته وصولًا إلى انتخابات عامة.وبين مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات أن ادعاءات نتنياهو بأن السلام مرهون بوقف الحرب وتسليم السلاح واستئصال أي إمكانية لإنتاجه، هو حديث غير صحيح ويخالف الحقيقة.ويرى أن سبب قول نتنياهو يتضمن توتير أجواء اتفاق شرم الشيخ ومحاولة إيجاد أي ثغرة للتملص من الاستحقاقات المترتبة على حكومة الاحتلال بناءً على خطة ترامب، مشيرًا إلى أن أهم هذه الاستحقاقات تشمل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وإعادة فتح المعابر والمنافذ الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر، واستعادة الحياة في غزة على طريق البناء والإعمار.وشدد على أن قطاع غزة، وبعد حرب الإبادة التي استمرت لمدة عامين، لا يمتلك أي مقومات بسيطة للحياة، متسائلًا: "كيف لغزة أن تمتلك أسلحة وعملية إنتاجية عسكرية، وواقع غزة يتحدث عن نفسه وسط دمار شامل وكامل على المستوى الإنساني والعمراني والخدماتي.واعتبر أن نتنياهو يسعى لإظهار نفسه أمام المجتمع الإسرائيلي بأنه هو وحده القادر على إدارة دفة الحياة السياسية في ظل تهديدات الخصم، التي هو صانعها ويقوم بالترويج لها عبر وسائل الإعلام.وأنهى حديثه قائلًا: "بنيامين نتنياهو، لا يريد الوصول لسلام شامل وعادل يقوم على فكرة حل الدولتين، ولهذا نجده دومًا يتجه بتصريحاته ومواقفه عكس تحقيق رؤية السلام، التي أصبحت مطلبًا عالميًا وليس فلسطينيًا".يذكر أن الاتفاق، الذي توسطت فيه إدارة ترامب، أدى إلى إطلاق سراح آخر 20 رهينة إسرائيلية على قيد الحياة مقابل الإفراج عن نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.كما أعادت "حماس" رفات 4 رهائن إسرائيليين متوفين،أول أمس الاثنين، و4 آخرين أمس الثلاثاء، فيما تبقى 20 جثمانًا لم تُسلَّم بعد. وقد دعا "منتدى عائلات الأسرى والمفقودين" في إسرائيل، إلى تعليق "خطة السلام حتى تُعاد جميع الجثامين"، بينما أقرّ ترامب بأن بعض الجثث لم يُعثر عليها بعد.ويُعد هذا التبادل خطوة محورية نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، وفتح الطريق أمام سلام دائم في منطقة أنهكتها عقود من الصراع.وتنص الخطة أيضًا على انسحاب إسرائيل من أجزاء من قطاع غزة، وإرسال مساعدات إنسانية عاجلة وكاملة إلى القطاع الذي يعاني من المجاعة.وتشمل الخطة قضايا أوسع لم تُحسم بعد، من بينها إدارة غزة بعد الحرب، ومستقبل الدولة الفلسطينية، ونزع سلاح حماس.وفي رده على المشككين في نوايا إسرائيل تجاه السلام، قال نتنياهو إن "عليهم النظر إلى اتفاقات أبراهام، التي طبّعت فيها إسرائيل علاقاتها مع أربع دول عربية"، مضيفًا: "لدينا فرصة لتوسيع نطاق السلام، وهذا سيكون أعظم هدية يمكن أن نقدمها لشعب إسرائيل، وشعوب المنطقة، والعالم بأسره".

