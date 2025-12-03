https://sarabic.ae/20251203/قبة-صاروخية-مشتركة-مشروع-دفاعي-تعمل-دول-الخليج-على-إنجازه-قريبا-1107762357.html

"قبة صاروخية مشتركة"... مشروع دفاعي تعمل دول الخليج على إنجازه قريبا

"قبة صاروخية مشتركة"... مشروع دفاعي تعمل دول الخليج على إنجازه قريبا

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن "دول الخليج تواصل العمل مع شركاء دوليين لإنجاز مشروع "القبة الصاروخية الخليجية المشتركة"

وخلال جلسة حوارية في البحرين، سئل البديوي عمّا إذا كانت القمة الخليجية المقبلة ستتطرق إلى تحديث مسار اتفاقية الدفاع المشترك عقب الهجومين الإيراني والإسرائيلي على قطر. وأوضح في هذا السياق، أن "الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة دفع قادة دول المجلس إلى عقد قمة طارئة، أعقبها اجتماع استثنائي لوزراء الدفاع في العاصمة القطرية، خصّص لمراجعة أوجه القصور وتعزيز العمل العسكري الخليجي".وأضاف أن وزراء الدفاع أقروا خمس نقاط رئيسية تهدف إلى الارتقاء بفاعلية التعاون الدفاعي المشترك، مشيراً إلى أن هناك جهوداً متواصلة لسد الثغرات وتحسين مستوى التنسيق العسكري بين دول المجلس.وشدد البديوي على أن مشروع القبة الصاروخية لا يزال يحتاج إلى استكمال عدد من الجوانب الفنية، لكنه أكد أن دول الخليج عازمة على المضي فيه بالتعاون مع حلفائها، معبّرا عن تفاؤله بتحقيق تقدم ملموس "في المستقبل القريب".وكان مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج قد أكد، الأسبوع الماضي، أن التكامل الدفاعي بين دول المجلس يمثل "درعاً واقياً" في مواجهة التهديدات، وركيزة أساسية لحماية الأمن والمصالح الوطنية والاقتصادية.وجاءت هذه الاجتماعات عقب تكليف قادة دول الخليج، في قمة استثنائية في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في الدوحة، القيادة العسكرية الموحدة بتنفيذ إجراءات عملية لتطوير آليات الدفاع المشترك، في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر.ووفق بيان للمجلس الأعلى، ستقوم اللجنة العسكرية العليا بتقييم الوضع الدفاعي الخليجي ومصادر التهديدات، ووضع تصور لتعزيز قدرات الردع.وفي 18 سبتمبر، اعتمد مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه في الدوحة، خمس آليات لتعزيز القدرات الدفاعية، بعد مناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر، الذي وصفه بأنه "تصعيد خطير ومخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

