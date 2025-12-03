"قبة صاروخية مشتركة"... مشروع دفاعي تعمل دول الخليج على إنجازه قريبا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
بعد مظاهرات في ليبيا عقيلة صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت
10:03 GMT
45 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
12:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: اليابان لم تتنازل عن جزر الكوريل ولكنها لا تريد إشعال التوتر في شمال شرق آسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد طلبه عفوا رئاسيا.. نتنياهو بين استمرار سلطته أو نهايته السياسية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
"قبة صاروخية مشتركة"... مشروع دفاعي تعمل دول الخليج على إنجازه قريبا
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن "دول الخليج تواصل العمل مع شركاء دوليين لإنجاز مشروع "القبة الصاروخية الخليجية المشتركة"، واصفاً المشروع بأنه "محوري للغاية".
وخلال جلسة حوارية في البحرين، سئل البديوي عمّا إذا كانت القمة الخليجية المقبلة ستتطرق إلى تحديث مسار اتفاقية الدفاع المشترك عقب الهجومين الإيراني والإسرائيلي على قطر.
وأوضح في هذا السياق، أن "الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة دفع قادة دول المجلس إلى عقد قمة طارئة، أعقبها اجتماع استثنائي لوزراء الدفاع في العاصمة القطرية، خصّص لمراجعة أوجه القصور وتعزيز العمل العسكري الخليجي".
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
قمة خليجية مرتقبة في البحرين لمناقشة تداعيات التوترات في المنطقة والقضية الفلسطينية
1 ديسمبر, 20:47 GMT
وأضاف أن وزراء الدفاع أقروا خمس نقاط رئيسية تهدف إلى الارتقاء بفاعلية التعاون الدفاعي المشترك، مشيراً إلى أن هناك جهوداً متواصلة لسد الثغرات وتحسين مستوى التنسيق العسكري بين دول المجلس.
وشدد البديوي على أن مشروع القبة الصاروخية لا يزال يحتاج إلى استكمال عدد من الجوانب الفنية، لكنه أكد أن دول الخليج عازمة على المضي فيه بالتعاون مع حلفائها، معبّرا عن تفاؤله بتحقيق تقدم ملموس "في المستقبل القريب".
وكان مجلس الدفاع المشترك لدول الخليج قد أكد، الأسبوع الماضي، أن التكامل الدفاعي بين دول المجلس يمثل "درعاً واقياً" في مواجهة التهديدات، وركيزة أساسية لحماية الأمن والمصالح الوطنية والاقتصادية.
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
دولة خليجية تخفض شروط الحصول على "الإقامة الذهبية"
27 نوفمبر, 15:40 GMT
وجاءت هذه الاجتماعات عقب تكليف قادة دول الخليج، في قمة استثنائية في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في الدوحة، القيادة العسكرية الموحدة بتنفيذ إجراءات عملية لتطوير آليات الدفاع المشترك، في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر.
ووفق بيان للمجلس الأعلى، ستقوم اللجنة العسكرية العليا بتقييم الوضع الدفاعي الخليجي ومصادر التهديدات، ووضع تصور لتعزيز قدرات الردع.
وفي 18 سبتمبر، اعتمد مجلس الدفاع المشترك في اجتماعه في الدوحة، خمس آليات لتعزيز القدرات الدفاعية، بعد مناقشة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قطر، الذي وصفه بأنه "تصعيد خطير ومخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
