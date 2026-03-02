ما ارتدادات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي؟

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260302/ما-ارتدادات-التصعيد-العسكري-في-الشرق-الأوسط-على-الاقتصاد-التونسي-1110956814.html
ما ارتدادات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي؟
ما ارتدادات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي؟
سبوتنيك عربي
رغم البعد الجغرافي النسبي لتونس عن بؤرة المواجهة العسكرية، إلا أن التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط يثير جملة من التحذيرات بشأن انعكاساته المحتملة على الوضع... 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T17:28+0000
2026-03-02T17:28+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
إيران
أخبار إيران
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110623781_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f73181ccd243ec249d6a180bc078e3bc.jpg
فتونس، التي تواجه منذ سنوات تحديات تتعلق بتباطؤ النمو واتساع عجز الميزانية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، تجد نفسها معرضة لتداعيات غير مباشرة لصراع إقليمي آخذ في التعقيد، تقوده مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.ويحذر محللون من أن أولى ارتدادات هذا التصعيد ستظهر عبر بوابة الطاقة، باعتبار أن أي توتر عسكري في منطقة تعدّ من أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط والغاز في العالم من شأنه أن ينعكس سريعا على الأسعار الدولية.وسجّلت أسواق النفط اليوم الإثنين 02 آذار/مارس 2026 قفزة حادة، إذ ارتفعت الأسعار بواقع 13%، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أشهر، على وقع تصاعد الهجمات المتبادلة في المنطقة وتعرّض ناقلات نفط لأضرار، إلى جانب اضطرابات في حركة الشحن عبر مضق هرمز الذي عبره نحو خمس النفط العالمي. ويعزز هذا التطور المخاوف من سيناريوهات أكثر حدّة في حال تواصل التصعيد أو اتسعت رقعته.ولا تقتصر التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة فقط، إذ يتوقع مراقبون أن يؤثر التصعيد العسكري على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، سواء عبر ارتفاع كلفة النقل والتأمين أو بسبب اضطراب بعض المسارات البحرية الحيوية. هذه التطورات قد تسهم في مزيد من الضغوط التضخمية داخل تونس، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية، ويغذي التوترات الاجتماعية في سياق اقتصادي واجتماعي حساس تعيشه البلاد.وفي ظل الحاجة الملحّة لتونس إلى موارد مالية خارجية لسد فجوات التمويل، يرى خبراء أن استمرار التصعيد الإقليمي قد يتحول إلى عامل إضافي يقيّد الخيارات الاقتصادية ويعمّق التحديات القائمة، ما يجعل من هذا الملف أحد أبرز مصادر القلق في المرحلة الراهنة.عبء ثقيل على ميزانية تونسوفي تعليق لـ سبوتنيك، حذّر الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة من أن التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط ستكون له انعكاسات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات.وأوضح قعيدة أن "سعر برميل النفط قد ينتقل من مستوى يناهز 62 دولارا إلى أكثر من 120 دولارا، خاصة في حال تعرّض مضيق "هرمز" لاضطرابات عسكرية أو تقليص عدد ناقلات النفط العابرة له، باعتبار أن هذا المضيق الاستراتيجي يتحكم في نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية من المحروقات".وأشار الخبير، إلى أن المواجهات الجارية تستهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، قدرات تكرير النفط في كل من إيران ودول الخليج، وهو ما من شأنه تقليص الكميات المعروضة في الأسواق العالمية وخلق ضغط متزايد على العرض، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار.وأكد قعيدة، أن الاقتصاد العالمي قائم بالأساس على الطاقة، وأن أي ارتفاع في أسعارها لا ينعكس فقط على قطاع بعينه، بل يمتد تأثيره إلى مجمل الأنشطة الاقتصادية. فزيادة كلفة الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع كلفة نقل البضائع وتغذية معدلات التضخم، التي قد تشهد، وفق تعبيره، مستويات تاريخية، وهو ما سينعكس بدوره سلبا على ميزانيات الدول وقدرتها على التحكم في نفقاتها العمومية.وبخصوص تونس، شدد الخبير على أن تأثير هذه التطورات سيكون كبيرا، نظرا إلى أن ميزانيتها مبنية على فرضية تحقيق نسبة نمو في حدود 3 في المائة، وعلى سعر برميل نفط يتراوح بين 62 و65 دولارا. ولفت إلى أن "كل زيادة بدولار واحد في سعر النفط تكبّد الميزانية التونسية كلفة إضافية تقدّر بنحو 150 مليون دولار، فما بالك بارتفاع الأسعار بعشرات الدولارات".وختم قعيدة بالتنبيه إلى أن أحد أخطر انعكاسات الأزمة بالنسبة لتونس قد يأتي من الأسواق الأوروبية، التي يُتوقع أن تشهد حالة من الانكماش الاقتصادي وارتفاعا كبيرا في نسب التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وبما أن نحو 80 في المائة من الصادرات التونسية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن أي تراجع في النشاط الاقتصادي الأوروبي ستكون له، وفق تقديره، تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد التونسي.انعكاسات مباشرة على تحويلات الجالية التونسيةوفي سياق متصل، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن تحويلات التونسيين بالخارج، التي تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد وتجاوزت قيمتها 8 مليار دينار متفوقة بذلك على إيرادات قطاع السياحة، ستتأثر سلبا جراء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.وأوضح أن "هذه التأثيرات لن تقتصر على الجالية المقيمة في دول الخليج فقط، بل ستمتد إلى باقي الدول التي ستشهد بدورها تضخما ماليا وأزمات اقتصادية نتيجة الصراع، مما سيحدّ من القدرة الشرائية للتونسيين في الخارج ويؤثر بالتالي على حجم تحويلاتهم المالية إلى تونس".وأضاف قعيدة أن تداعيات التصعيد ستكون متعددة ومتنوعة بالنسبة للاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن مثل هذه الأزمات العالمية لا يمكن لأي دولة اتخاذ إجراءات استباقية للحد من آثارها. وأوضح أن "الاقتصادات تختلف في قدرتها على امتصاص الصدمات، فهناك دول قادرة على مواجهة الأزمات بشكل أفضل من غيرها".ولفت إلى أن "الهدف الاستراتيجي للتصعيد الأمريكي ليس إيران وحدها، بل يطال بالدرجة الأولى تقويض قدرات الصين على النمو كمنافس عالمي وأيضا على روسيا، وهو ما يضفي أبعادا جيو-استراتيجية أوسع على الأزمة الحالية ويزيد من صعوبة امتصاص تبعاتها على تونس ومختلف دول العالم".سيناريوهات متعددةبدوره، يرى أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن تأثيرات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط بدأت تظهر فعليا على الأسواق، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 13% خلال اليومين الأولين، وهو ما يؤشّر وفقا لقوله إلى وجود حالة من القلق لدى المستثمرين من احتمالية تعطل الإمدادات وتداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي.وأشار الشكندالي إلى أن انعكاسات الأزمة على الاقتصاد التونسي مرتبطة بمستقبل الصراع، ويمكن تصنيفها إلى أربعة سيناريوهات رئيسية.السيناريو الأولوهو الأقل خطرا يتمثل في احتواء محدود للنزاع دون تعطيل حقيقي للإمدادات النفطية، حيث ترتفع الأسعار مؤقتا بنسبة 10–15% كعلاوة مخاطر قبل أن تتراجع تدريجيا مع انحسار التوتر.السيناريو الثانييشمل، وفقا للشكندالي، تعطيلا جزئيا للإمدادات، مثل انخفاض صادرات الخليج أو إيران بنحو 3–5 ملايين برميل يوميا، ما يحوّل علاوة المخاطر إلى صدمة عرض فعلية، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل. يضيف: "في هذه الحالة، ترتفع فاتورة الطاقة في تونس بما يقارب 4 مليارات دينار، مع زيادة التضخم 0.75–1 نقطة مئوية واتساع عجز الميزان التجاري".السيناريو الثالثويتابع: "أما السيناريو الثالث، فهو صدمة نظامية عالمية، في حال تعطّل الملاحة أو إغلاق جزئي لمضيق هرمز، فيرتفع سعر النفط بسرعة إلى 120 دولارا أو أكثر، مع تداعيات تضخمية وركودية عالمية. وفي هذه الحالة تتحمل تونس فاتورة طاقية إضافية تصل إلى 6 و7 مليارات دينار، مع ارتفاع التضخم بأكثر من 1.5 نقطة مئوية، ما يستدعي إعادة ضبط الدعم الطاقي والنفقات العامة".السيناريو الرابعوختم الشكندالي بالتأكيد على أن السيناريو الأكثر تفاؤلا يبقى الأول، معربا عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد التونسي من امتصاص الصدمة إذا بقي نطاق التصعيد محدودا.
https://sarabic.ae/20260301/تونس-تدعو-كافة-الأطراف-إلى-الوقف-الفوري-للعمليات-العسكرية-1110898959.html
https://sarabic.ae/20260226/رئيس-المنظمة-التونسية-للدفاع-عن-المستهلك-إلغاء-الرسوم-الصينية-فرصة-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-1110770245.html
https://sarabic.ae/20260226/تونس-تأمين-العودة-الطوعية-لـ309-مهاجرين-نحو-بلدانهم-1110805744.html
https://sarabic.ae/20260224/العراق-يطالب-بعودتهم-إلى-بلدانهم-هل-تونس-جاهزة-لاستقبال-234-مقاتلا-من-داعش-الإرهابي؟-1110679714.html
https://sarabic.ae/20260302/انعكاسات-الحرب-ضد-إيران-ما-التداعيات-المحتملة-على-الاقتصاد-والاستقرار-في-ليبيا-1110955130.html
https://sarabic.ae/20260302/عضو-مجلس-السيادة-السوداني-السابق-يكشف-لـسبوتنيك-تداعيات-الحرب-ضد-إيران-على-بلاده-1110954182.html
https://sarabic.ae/20260302/زاخاروفا-تعبر-عن-استيائها-من-تصريحات-فون-دير-لاين-عن-أمل-إيران-الجديد-1110954417.html
https://sarabic.ae/20260302/وزارة-الدفاع-القطرية-تعلن-إسقاط-طائرتين-من-طراز-سو-24-قادمتين-من-إيران-و7-صواريخ-باليستية--1110954005.html
تونس
أخبار تونس اليوم
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110623781_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_07effe2715b652e5421189c41135720c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, أخبار تونس اليوم, إيران, أخبار إيران, تقارير سبوتنيك, حصري

ما ارتدادات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الاقتصاد التونسي؟

17:28 GMT 02.03.2026
© Sputnik . Mariam.Gaderaرمضان في تونس
رمضان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
رغم البعد الجغرافي النسبي لتونس عن بؤرة المواجهة العسكرية، إلا أن التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط يثير جملة من التحذيرات بشأن انعكاساته المحتملة على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، خاصة في ظل هشاشة التوازنات المالية الكبرى لتونس وارتفاع درجة الارتهان للعوامل الخارجية.
فتونس، التي تواجه منذ سنوات تحديات تتعلق بتباطؤ النمو واتساع عجز الميزانية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، تجد نفسها معرضة لتداعيات غير مباشرة لصراع إقليمي آخذ في التعقيد، تقوده مواجهة مفتوحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
ويحذر محللون من أن أولى ارتدادات هذا التصعيد ستظهر عبر بوابة الطاقة، باعتبار أن أي توتر عسكري في منطقة تعدّ من أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط والغاز في العالم من شأنه أن ينعكس سريعا على الأسعار الدولية.
شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
تونس تدعو كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية
أمس, 09:36 GMT
وبالنسبة لتونس، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد حاجياتها الطاقية، فإن ارتفاع الأسعار يعني زيادة في كلفة الواردات، ما يفاقم العجز التجاري ويضغط على احتياطي العملة الصعبة، في وقت تسعى فيه السلطات إلى الحفاظ على حد أدنى من التوازنات المالية.
وسجّلت أسواق النفط اليوم الإثنين 02 آذار/مارس 2026 قفزة حادة، إذ ارتفعت الأسعار بواقع 13%، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أشهر، على وقع تصاعد الهجمات المتبادلة في المنطقة وتعرّض ناقلات نفط لأضرار، إلى جانب اضطرابات في حركة الشحن عبر مضق هرمز الذي عبره نحو خمس النفط العالمي. ويعزز هذا التطور المخاوف من سيناريوهات أكثر حدّة في حال تواصل التصعيد أو اتسعت رقعته.
ولا تقتصر التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة فقط، إذ يتوقع مراقبون أن يؤثر التصعيد العسكري على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، سواء عبر ارتفاع كلفة النقل والتأمين أو بسبب اضطراب بعض المسارات البحرية الحيوية. هذه التطورات قد تسهم في مزيد من الضغوط التضخمية داخل تونس، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية، ويغذي التوترات الاجتماعية في سياق اقتصادي واجتماعي حساس تعيشه البلاد.
رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك، لطفي الرياحي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك: إلغاء الرسوم الصينية فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي
26 فبراير, 09:48 GMT
وفي ظل الحاجة الملحّة لتونس إلى موارد مالية خارجية لسد فجوات التمويل، يرى خبراء أن استمرار التصعيد الإقليمي قد يتحول إلى عامل إضافي يقيّد الخيارات الاقتصادية ويعمّق التحديات القائمة، ما يجعل من هذا الملف أحد أبرز مصادر القلق في المرحلة الراهنة.

عبء ثقيل على ميزانية تونس

وفي تعليق لـ سبوتنيك، حذّر الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة من أن التصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط ستكون له انعكاسات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات.
وأوضح قعيدة أن "سعر برميل النفط قد ينتقل من مستوى يناهز 62 دولارا إلى أكثر من 120 دولارا، خاصة في حال تعرّض مضيق "هرمز" لاضطرابات عسكرية أو تقليص عدد ناقلات النفط العابرة له، باعتبار أن هذا المضيق الاستراتيجي يتحكم في نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية من المحروقات".
تونس: تأمين العودة الطوعية لـ309 مهاجرين نحو بلدانهم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
تونس: تأمين العودة الطوعية لـ309 مهاجرين نحو بلدانهم
26 فبراير, 20:46 GMT
وأشار الخبير، إلى أن المواجهات الجارية تستهدف، بشكل مباشر أو غير مباشر، قدرات تكرير النفط في كل من إيران ودول الخليج، وهو ما من شأنه تقليص الكميات المعروضة في الأسواق العالمية وخلق ضغط متزايد على العرض، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار.
واعتبر المتحدث، أن هذا العامل، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، يمثل أحد أبرز المحركات المحتملة لموجة غلاء غير مسبوقة في أسعار الطاقة.
وأكد قعيدة، أن الاقتصاد العالمي قائم بالأساس على الطاقة، وأن أي ارتفاع في أسعارها لا ينعكس فقط على قطاع بعينه، بل يمتد تأثيره إلى مجمل الأنشطة الاقتصادية. فزيادة كلفة الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع كلفة نقل البضائع وتغذية معدلات التضخم، التي قد تشهد، وفق تعبيره، مستويات تاريخية، وهو ما سينعكس بدوره سلبا على ميزانيات الدول وقدرتها على التحكم في نفقاتها العمومية.
مركبات عسكرية أمريكية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، في القامشلي بسوريا، 8 فبراير/ فبراير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
العراق يطالب بعودتهم إلى بلدانهم... هل تونس جاهزة لاستقبال 234 مقاتلا من "داعش" الإرهابي؟
24 فبراير, 08:12 GMT
وبخصوص تونس، شدد الخبير على أن تأثير هذه التطورات سيكون كبيرا، نظرا إلى أن ميزانيتها مبنية على فرضية تحقيق نسبة نمو في حدود 3 في المائة، وعلى سعر برميل نفط يتراوح بين 62 و65 دولارا. ولفت إلى أن "كل زيادة بدولار واحد في سعر النفط تكبّد الميزانية التونسية كلفة إضافية تقدّر بنحو 150 مليون دولار، فما بالك بارتفاع الأسعار بعشرات الدولارات".
وأضاف أن هذا الوضع ستكون له تداعيات وخيمة على نسب التضخم، باعتبار أن مختلف السلع مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بسعر المحروقات. كما ذكّر بأن تونس تعاني أصلا من عجز طاقي يقدّر بنحو 11 مليار دينار، إلى جانب عجز مالي في الميزانية في حدود 11.5 مليار دينار، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من البنك المركزي.
وختم قعيدة بالتنبيه إلى أن أحد أخطر انعكاسات الأزمة بالنسبة لتونس قد يأتي من الأسواق الأوروبية، التي يُتوقع أن تشهد حالة من الانكماش الاقتصادي وارتفاعا كبيرا في نسب التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وبما أن نحو 80 في المائة من الصادرات التونسية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن أي تراجع في النشاط الاقتصادي الأوروبي ستكون له، وفق تقديره، تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد التونسي.
السلاح خارج الدولة وتأثيره على الأمن في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
انعكاسات الحرب ضد إيران... ما التداعيات المحتملة على الاقتصاد والاستقرار في ليبيا؟
16:48 GMT

انعكاسات مباشرة على تحويلات الجالية التونسية

وفي سياق متصل، يرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن تحويلات التونسيين بالخارج، التي تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد وتجاوزت قيمتها 8 مليار دينار متفوقة بذلك على إيرادات قطاع السياحة، ستتأثر سلبا جراء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
وأوضح أن "هذه التأثيرات لن تقتصر على الجالية المقيمة في دول الخليج فقط، بل ستمتد إلى باقي الدول التي ستشهد بدورها تضخما ماليا وأزمات اقتصادية نتيجة الصراع، مما سيحدّ من القدرة الشرائية للتونسيين في الخارج ويؤثر بالتالي على حجم تحويلاتهم المالية إلى تونس".
عضو مجلس السيادة السوداني السابق، الصديق تاور - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
عضو مجلس السيادة السوداني السابق يكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات الحرب ضد إيران على بلاده
16:35 GMT
وأضاف قعيدة أن تداعيات التصعيد ستكون متعددة ومتنوعة بالنسبة للاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أن مثل هذه الأزمات العالمية لا يمكن لأي دولة اتخاذ إجراءات استباقية للحد من آثارها. وأوضح أن "الاقتصادات تختلف في قدرتها على امتصاص الصدمات، فهناك دول قادرة على مواجهة الأزمات بشكل أفضل من غيرها".
وأشار الخبير إلى تجربة تونس خلال جائحة كوفيد، حيث أظهرت البلاد قدرة على التحمل رغم القيود المالية، معربا عن أمله في أن تكون هذه القدرة كافية لمواجهة تداعيات الأزمة الجديدة في الشرق الأوسط، التي تبدو وفق المؤشرات أنها لن تكون قصيرة الأمد.
ولفت إلى أن "الهدف الاستراتيجي للتصعيد الأمريكي ليس إيران وحدها، بل يطال بالدرجة الأولى تقويض قدرات الصين على النمو كمنافس عالمي وأيضا على روسيا، وهو ما يضفي أبعادا جيو-استراتيجية أوسع على الأزمة الحالية ويزيد من صعوبة امتصاص تبعاتها على تونس ومختلف دول العالم".

سيناريوهات متعددة

بدوره، يرى أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن تأثيرات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط بدأت تظهر فعليا على الأسواق، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 13% خلال اليومين الأولين، وهو ما يؤشّر وفقا لقوله إلى وجود حالة من القلق لدى المستثمرين من احتمالية تعطل الإمدادات وتداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
زاخاروفا تعبر عن استيائها من تصريحات فون دير لاين عن "أمل إيران الجديد"
16:32 GMT
وأشار الشكندالي إلى أن انعكاسات الأزمة على الاقتصاد التونسي مرتبطة بمستقبل الصراع، ويمكن تصنيفها إلى أربعة سيناريوهات رئيسية.

السيناريو الأول

وهو الأقل خطرا يتمثل في احتواء محدود للنزاع دون تعطيل حقيقي للإمدادات النفطية، حيث ترتفع الأسعار مؤقتا بنسبة 10–15% كعلاوة مخاطر قبل أن تتراجع تدريجيا مع انحسار التوتر.

ويوضح: "في هذه الحالة، ترتفع فاتورة الطاقة في تونس بشكل محدود، مع زيادة طفيفة في التضخم، إذ تكلف كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر البرميل الميزانية التونسية نحو 1.6 مليار دينار إضافية، ويمكن للقطاع الاقتصادي امتصاص الصدمة دون اضطرابات هيكلية".

السيناريو الثاني

يشمل، وفقا للشكندالي، تعطيلا جزئيا للإمدادات، مثل انخفاض صادرات الخليج أو إيران بنحو 3–5 ملايين برميل يوميا، ما يحوّل علاوة المخاطر إلى صدمة عرض فعلية، وقد تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل. يضيف: "في هذه الحالة، ترتفع فاتورة الطاقة في تونس بما يقارب 4 مليارات دينار، مع زيادة التضخم 0.75–1 نقطة مئوية واتساع عجز الميزان التجاري".
طائرة سو-24. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
الدفاع القطرية تعلن إسقاط طائرتين "سو 24" قادمتين من إيران و7 صواريخ باليستية
16:03 GMT

السيناريو الثالث

ويتابع: "أما السيناريو الثالث، فهو صدمة نظامية عالمية، في حال تعطّل الملاحة أو إغلاق جزئي لمضيق هرمز، فيرتفع سعر النفط بسرعة إلى 120 دولارا أو أكثر، مع تداعيات تضخمية وركودية عالمية. وفي هذه الحالة تتحمل تونس فاتورة طاقية إضافية تصل إلى 6 و7 مليارات دينار، مع ارتفاع التضخم بأكثر من 1.5 نقطة مئوية، ما يستدعي إعادة ضبط الدعم الطاقي والنفقات العامة".

السيناريو الرابع

وأخيرا، السيناريو الرابع، وهو الأكثر تعقيدا، كما يصفه الشكندالي، فيتمثل في توسع الحرب دوليا عبر انضمام تحالفات دولية، ما يحول النفط إلى أداة استراتيجية ويؤدي إلى ارتفاع سعر البرميل إلى 150 دولارا أو أكثر، مع تداعيات حادة على ميزانية تونس وعجز تجاري كبير يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ويحدّ من قدرة البلاد على جذب الاستثمار الخارجي.
وختم الشكندالي بالتأكيد على أن السيناريو الأكثر تفاؤلا يبقى الأول، معربا عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد التونسي من امتصاص الصدمة إذا بقي نطاق التصعيد محدودا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала