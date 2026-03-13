بتكلفة بسيطة… هل تغير أسلحة الليزر قواعد الدفاع ضد المسيرات؟

بتكلفة بسيطة… هل تغير أسلحة الليزر قواعد الدفاع ضد المسيرات؟

سبوتنيك عربي

تعد أشعة الليزر العالية الطاقة سلاحا واعدا من حيث الفعالية والتكلفة المعقولة لردع التهديدات، لا سيما الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة نحو المنشآت النفطية".

2026-03-13T14:39+0000

2026-03-13T14:39+0000

تقدر تكلفة طلقة الليزر بنحو 3.5 دولارات فقط، بينما في المقابل تبلغ تكلفة صاروخ واحد من منظومة مثل "باتريوت" 3 ملايين دولار، لإسقاط طائرة مسيرة لا تتجاوز قيمتها بضعة آلاف من الدولارات.وأضاف: "التكنولوجيا الليزرية التي نمتلكها الآن مذهلة وستدخل الخدمة قريبا".وقد كرس القادة العسكريون الأمريكيون عقودا من البحث لتحويل حلم امتلاك سلاح يصيب الهدف بسرعة الضوء ودون قيود على الذخيرة إلى واقع عملي.طريقة عمل أسلحة الليزرتركّز أسلحة الليزر حزما شديدة التركيز من الضوء على نقاط الضعف في الطائرة المسيرة، فتحرق مكوناتها الإلكترونية وكأنها شعلة لحام تعمل عن بعد، بحسب وصف ديفيد ستود، المدير التنفيذي لجمعية الطاقة الموجّهة.وتعد أسلحة الليزر فعّالة في الظروف المناخية المثالية، لكنها ليست حلا شاملا لجميع التهديدات. مخاطر أسلحة الليزر والعوامل التي تؤثر في عملهاتتأثر فعالية هذه الأسلحة سلبا بالعوامل البيئية: فالرطوبة العالية قد تشتت شعاع الليزر، والضباب الكثيف يحول دون وصوله إلى الهدف، بينما يتسبب رذاذ البحر والغبار والرمال في تلف المكونات البصرية الدقيقة، هذه التحديات تعقد عملية التشغيل السريع وإصلاح الأنظمة ميدانيا، ما يحد من قدرتها على العمل المستمر في البيئات القاسية مثل الصحارى أو المناطق الساحلية. وتشير بيانات إدارة الطيران الفيدرالية إلى تسجيل نحو 11 ألف حادثة استهداف بأشعة الليزر للطائرات خلال العام الماضي وحده، ما يبرز الحاجة إلى ضوابط صارمة تحكم استخدام هذه التكنولوجيا في البيئات المدنية والعسكرية على حد سواء.دميترييف: تجاوز أزمة الطاقة العالمية مستحيل دون روسيالافروف: من الضروري ضمان حصول الدول على فوائد الطاقة النووية السلمية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, ليزر