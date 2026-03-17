منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مقذوف صاروخي سقط على أراضي محطة "بوشهر" النووية
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مقذوف صاروخي سقط على أراضي محطة "بوشهر" النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن مقذوفا صاروخيا سقط على أراضي محطة "بوشهر" النووية، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية. 17.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-17T18:39+0000
2026-03-17T18:39+0000
2026-03-17T18:39+0000
وجاء في بيان المنظمة: "المقذوف الذي أطلق من جانب العدو باتجاه موقع محطة "بوشهر" النووية لم يُسفر عن أي أضرار مادية أو خسائر بشرية". وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة، مشيرةً إلى أن موسكو تطالب عبر قنوات مختلفة بضمان سلامة المنشأة النووية. وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق". وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: مقذوف صاروخي سقط على أراضي محطة "بوشهر" النووية
أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن مقذوفا صاروخيا سقط على أراضي محطة "بوشهر" النووية، دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
وجاء في بيان المنظمة: "المقذوف الذي أطلق من جانب العدو باتجاه موقع محطة "بوشهر" النووية لم يُسفر عن أي أضرار مادية أو خسائر بشرية".
وأشارت إلى أن الحادث وقع نحو الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:30 بتوقيت موسكو) مساء الثلاثاء.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن محطة "بوشهر" النووية في إيران مهددة، مشيرةً إلى أن موسكو تطالب عبر قنوات مختلفة بضمان سلامة المنشأة النووية.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "وفقًا لخبراء نوويين روس، فإن التهديد قائم، إذ يسمع دوي انفجارات على بعد كيلومترات من خط الدفاع".
وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.