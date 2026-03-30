بيان عربي إسلامي مشترك يدين القيود الإسرائيلية على حرية العبادة في القدس

أدانت مجموعة من الدول العربية والإسلامية، في بيان مشترك، القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة في القدس، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي... 30.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية المصرية، أن السلطات الإسرائيلية تواصل منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى، كما تفرض قيوداً على وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، بما في ذلك منع شخصيات دينية من أداء الشعائر، مثل قدّاس أحد الشعانين.وأكدت الدول الموقعة رفضها القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في المدينة، مشددة على أن هذه الإجراءات تمثل تعدياً على الحق في حرية العبادة.وأشار البيان إلى أن استمرار إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالياً، بما في ذلك خلال شهر رمضان، يشكل انتهاكاً خطيراً للالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال.كما شدد على أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن هي الجهة القانونية المختصة بإدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.ودعت الدول المشاركة إسرائيل إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، وضمان حرية العبادة لجميع الأديان.كما طالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، محذراً من أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يزيد من حدة التوتر ويهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.ويأتي هذا البيان بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، في إطار تنسيق المواقف إزاء التطورات في القدس.وأعلنت بطريركية اللاتين في القدس، اليوم الأحد، أن الشرطة الإسرائيلية منعت البطريرك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا من إقامة قداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة بالقدس.وقالت البطريركية في بيان على موقعها الرسمي: "منعت الشرطة الإسرائيلية بطريرك القدس اللاتيني، صاحب الغبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، برفقة حارس الأراضي المقدسة، الأب فرانشيسكو إيلبو، الفرنسيسكاني، الحارس الرسمي لكنيسة القيامة، من دخول كنيسة القيامة في القدس، أثناء توجههما للاحتفال بقداس أحد الشعانين".وأضاف البيان: "تم إيقافهما في الطريق، بينما كانا يسيران بشكل فردي ودون أي مظاهر احتفالية أو طقوسية، وأجبرا على العودة، ونتيجة لذلك، ولأول مرة منذ قرون، منع رئيسا الكنيسة من الاحتفال بقداس أحد الشعانين في كنيسة القيامة".وتابع البيان: "يمثل هذا الحادث سابقة خطيرة، وتجاهلا لمشاعر مليارات البشر حول العالم الذين يتطلعون، خلال هذا الأسبوع، إلى القدس".وأردف البيان: "لقد تصرف رؤساء الكنائس بمسؤولية كاملة، والتزموا منذ بداية الحرب بجميع القيود المفروضة: فقد أُلغيت التجمعات العامة، ومنع الحضور، ووضعت الترتيبات اللازمة لبث الاحتفالات لمئات الملايين من المؤمنين حول العالم، الذين يتجهون بأنظارهم خلال أيام عيد الفصح هذه إلى القدس وكنيسة القيامة".وجاء في البيان: "إن منع دخول الكاردينال والحارس، اللذين يتحملان أعلى مسؤولية كنسية عن الكنيسة الكاثوليكية والأماكن المقدسة، يُعد إجراءً غير معقول بشكل واضح ومفرطًا للغاية".وحذر البيان من أن هذا القرار "المتسرع والمعيب بجوهره...، يمثل خروجا صارخا عن المبادئ الأساسية للعقلانية وحرية العبادة واحترام الوضع الراهن".وأعربت البطريركية اللاتينية في القدس وحراسة الأراضي المقدسة عن أسفهما العميق للمؤمنين المسيحيين في الأراضي المقدسة وفي جميع أنحاء العالم لمنع الصلاة في أحد أقدس أيام التقويم المسيحي.

https://sarabic.ae/20260317/إغلاق-الأقصى-وكنيسة-القيامة-وسط-قيود-إسرائيلية-مشددة-على-حرية-العبادة-في-القدس-1111604031.html

https://sarabic.ae/20260329/محافظة-القدس-لـسبوتنيك-منع-بطريرك-اللاتين-من-دخول-القيامة-وحصار-الأقصى-ضمن-مخطط-التهويد-1112079509.html

https://sarabic.ae/20260219/خطيب-الأقصى-يكشف-لـ-سبوتنيك-خطة-الاحتلال-للتضييق-على-المصلين-خلال-شهر-رمضان-1110535533.html

