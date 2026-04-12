https://sarabic.ae/20260412/ميشوستين-الفضاء-الروسي-يعزز-ريادته-عبر-مشاريع-استراتيجية-مستمرة-1112494073.html
ميشوستين: الفضاء الروسي يعزز ريادته عبر مشاريع استراتيجية مستمرة
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في رسالة تهنئة وجهها إلى العاملين والخبراء في صناعة الصواريخ والفضاء بمناسبة "يوم رواد الفضاء"، بأن الاستكشافات... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-12T10:15+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
الفضاء
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
سانت بطرسبورغ
علوم
فلك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098970580_0:424:2814:2006_1920x0_80_0_0_43369eff7812053e93624969d5a81f40.jpg
الفضاء
سانت بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098970580_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eba1c74203853ff69eecba014d7f2e8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الفضاء, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, سانت بطرسبورغ, علوم, فلك
أخبار العالم الآن, الفضاء, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, سانت بطرسبورغ, علوم, فلك
10:07 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 10:15 GMT 12.04.2026)
صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في رسالة تهنئة وجهها إلى العاملين والخبراء في صناعة الصواريخ والفضاء بمناسبة "يوم رواد الفضاء"، بأن الاستكشافات الروسية في الفضاء تواصل تعزيز مكانتها الريادية وتنفذ باستمرار مشاريع استراتيجية.
وجاء في الرسالة: "على الرغم من التحديات غير المسبوقة، نواصل الاستكشافات الروسية في الفضاء ونسعى إلى تعزيز مكانتها الريادية. ويجري تنفيذ مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز السيادة التكنولوجية والقدرات الدفاعية والأمن القومي، ولا سيما توسيع نطاق كوكبة الأقمار الصناعية المدارية، بشكل مستمر".
وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى إطلاق أقمار صناعية لخدمة اتصالات عالمية، بالإضافة إلى قمر صناعي من الجيل الجديد لاستشعار الأرض عن بعد، مضيفا أن النتائج التي تم الحصول عليها من القمر الصناعي الحيوي "بيون-إم" تسهم بالفعل في التحضير لرحلات مأهولة مستقبلية إلى الفضاء السحيق
وأضاف أنه تم إنجاز اختبارات محرك صاروخ "سايوز-5" بنجاح، وتحديث مجمع إطلاق مركبة "أنغارا" الثقيلة في قاعدة "فوستوتشني" الفضائية.
وأكد ميشوستين: "كل هذه الإنجازات تحققت بفضل العمل المنسق لآلاف الموظفين ذوي الكفاءات العالية من مهندسين، وباحثين، ومصممين، وفنيي اختبار، ورواد فضاء. إن تفانيكم وكفاءتكم وعزيمتكم تمكن الصناعة من التطور بثقة".
وتابع رئيس الحكومة الروسية أن العاملين في هذا القطاع يحلون مشاكل معقدة يوميا، ويطبقون أحدث التقنيات، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي، ويقدمون إسهاما قيما في تطوير صناعة الصواريخ والفضاء الروسية.
واختتم قائلا: "شكر خاص للرواد، الذين يُلهمون الأجيال الجديدة من المتخصصين. أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح المهني لما فيه خير الوطن، وموفور الصحة، وكل التوفيق لكم ولعائلاتكم".