خلال مباراة رسمية في الإكوادور... مقتل حكم بالرصاص داخل الملعب أمام الجماهير

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
خلال مباراة رسمية في الإكوادور... مقتل حكم بالرصاص داخل الملعب أمام الجماهير
أثار مقتل حكم كرة قدم رميا بالرصاص خلال مباراة في دولة الإكوادور حالة من الذعر والفوضى العارمة في أرجاء الملعب والمدرجات. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
أثار مقتل حكم كرة قدم رميا بالرصاص خلال مباراة في دولة الإكوادور حالة من الذعر والفوضى العارمة في أرجاء الملعب والمدرجات.
وقد شهدت الملاعب الإكوادورية واقعة مأساوية وصادمة، حيث قتل الحكم في منتصف المباراة أمام أعين اللاعبين والجماهير.
وذكرت صحيفة "دايلي ستار" الرياضية، اليوم الأربعاء، أن الحكم خافيير أورتيغا، البالغ 48 عاما، قد لقي حتفه برصاص مسلحين اقتحموا أرضية الميدان في مدينة "باساخي" في مقاطعة "إل أورو" الإكوادورية.
وأفادت الصحيفة بأن "مجموعة مسلحين مجهولي الهوية اقتربوا من الحكم خلال سير اللقاء، قبل أن يمطروه بوابل من النيران".
وأشارت إلى أن خافيير أورتيغا، الذي يعد حكما معروفا في دوري الهواة، أصبح جثة هامدة وسط ذهول اللاعبين والمشجعين، في حين لاذ القتلة بالفرار من موقع الحادث فور ارتكاب الجريمة.
وتوقفت المباراة على الفور، مساء الأحد الماضي، حيث تدافع اللاعبون والمشجعون بشكل هستيري بحثا عن ساتر للاحتماء من الرصاص، وذلك في وقت أسرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث أو الاستاد، إلا أن كل محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأُعلنت وفاته في قلب الملعب.
وسارعت السلطات المحلية في الإكوادور إلى إغلاق المنطقة أمام الجمهور لإفساح المجال أمام فرق الأدلة الجنائية لمباشرة عملها، ويرجح المحققون أن عملية القتل لم تكن عشوائية، بل كانت عملية تصفية مستهدفة تم التخطيط لها مسبقا.
في وقت تعكف الأجهزة الأمنية حاليا على مراجعة مقاطع الفيديو التي التقطتها الهواتف المحمولة في موقع الحادث.
وأثار الحادث المأساوي موجة استنكار واسعة من هيئات تحكيمية متعددة في الإكوادور، والتي طالبت بفرض إجراءات أمنية مشددة في المباريات المحلية، تشمل تحسين الإضاءة في الملاعب وزيادة أفراد الأمن وتفعيل دور الوساطة المجتمعية.
ومن جانبه، قرر النادي المنظّم تعليق جميع المباريات المقبلة حتى ظهور نتائج التحقيقات وكشف ملابسات حادث إطلاق النار.
