خلال مباراة رسمية في الإكوادور... مقتل حكم بالرصاص داخل الملعب أمام الجماهير

خلال مباراة رسمية في الإكوادور... مقتل حكم بالرصاص داخل الملعب أمام الجماهير

سبوتنيك عربي

أثار مقتل حكم كرة قدم رميا بالرصاص خلال مباراة في دولة الإكوادور حالة من الذعر والفوضى العارمة في أرجاء الملعب والمدرجات. 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T14:12+0000

2026-04-15T14:12+0000

2026-04-15T14:12+0000

وقد شهدت الملاعب الإكوادورية واقعة مأساوية وصادمة، حيث قتل الحكم في منتصف المباراة أمام أعين اللاعبين والجماهير.وذكرت صحيفة "دايلي ستار" الرياضية، اليوم الأربعاء، أن الحكم خافيير أورتيغا، البالغ 48 عاما، قد لقي حتفه برصاص مسلحين اقتحموا أرضية الميدان في مدينة "باساخي" في مقاطعة "إل أورو" الإكوادورية.وأفادت الصحيفة بأن "مجموعة مسلحين مجهولي الهوية اقتربوا من الحكم خلال سير اللقاء، قبل أن يمطروه بوابل من النيران".وأشارت إلى أن خافيير أورتيغا، الذي يعد حكما معروفا في دوري الهواة، أصبح جثة هامدة وسط ذهول اللاعبين والمشجعين، في حين لاذ القتلة بالفرار من موقع الحادث فور ارتكاب الجريمة.وتوقفت المباراة على الفور، مساء الأحد الماضي، حيث تدافع اللاعبون والمشجعون بشكل هستيري بحثا عن ساتر للاحتماء من الرصاص، وذلك في وقت أسرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث أو الاستاد، إلا أن كل محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأُعلنت وفاته في قلب الملعب.وسارعت السلطات المحلية في الإكوادور إلى إغلاق المنطقة أمام الجمهور لإفساح المجال أمام فرق الأدلة الجنائية لمباشرة عملها، ويرجح المحققون أن عملية القتل لم تكن عشوائية، بل كانت عملية تصفية مستهدفة تم التخطيط لها مسبقا.في وقت تعكف الأجهزة الأمنية حاليا على مراجعة مقاطع الفيديو التي التقطتها الهواتف المحمولة في موقع الحادث.وأثار الحادث المأساوي موجة استنكار واسعة من هيئات تحكيمية متعددة في الإكوادور، والتي طالبت بفرض إجراءات أمنية مشددة في المباريات المحلية، تشمل تحسين الإضاءة في الملاعب وزيادة أفراد الأمن وتفعيل دور الوساطة المجتمعية.ومن جانبه، قرر النادي المنظّم تعليق جميع المباريات المقبلة حتى ظهور نتائج التحقيقات وكشف ملابسات حادث إطلاق النار.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

