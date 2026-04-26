في ظل تصاعد التوتر... هل يصل "الناتو" إلى مرحلة "الموت السريري"؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
في ظل تصاعد التوتر... هل يصل "الناتو" إلى مرحلة "الموت السريري"؟
أثارت دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن مصالحهم، وأن الولايات المتحدة تقف ضدهم، تساؤلات مهمة حول مستقبل العلاقة... 26.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260425/ماكرون-بند-الدفاع-المشترك-في-الاتحاد-الأوروبي-أقوى-من-نظيره-في-الناتو-1112883895.html
https://sarabic.ae/20260424/الناتو-لا-يوجد-بند-يسمح-بالطرد-أو-تعليق-العضوية--1112839527.html
https://sarabic.ae/20260424/إعلام-الولايات-المتحدة-تدرس-تعليق-عضوية-إسبانيا-في-حلف-الناتو-1112833019.html
https://sarabic.ae/20260421/ترامب-الناتو-نمر-من-ورق-ولسنا-بحاجته-1112748752.html
أثارت دعوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأوروبيين لتحمل مسؤولية أكبر في الدفاع عن مصالحهم، وأن الولايات المتحدة تقف ضدهم، تساؤلات مهمة حول مستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
دعوات ماكرون جاءت خلال نقاش مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس في أثينا، الجمعة الماضية، حيث توقع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب.
ويرى خبراء أن التوترات الحالية بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة ستؤثر على مستقبل "الناتو" خلال السنوات المقبلة، إذ يمكن أن يتحول إلى مرحلة تشبه "الموت السريري"، دون أي فعالية مهمة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2026
ماكرون: بند الدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي أقوى من نظيره في "الناتو"
أمس, 20:29 GMT
في هذا الإطار، قال الخبير الأمني المصري حاتم صابر، إن تحركات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال عام 2026 تأتي في سياق أزمات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة.

وأضاف صابر في حديثه مع "سبوتنيك"، أن دعوات ماكرون انتقلت من "الاستقلال" إلى "المواجهة"، حيث لم تعد تقتصر على الاستقلال الدفاعي، بل امتدت لتشمل مواجهة هيمنة الدولار والمطالبة باقتراض أوروبي مشترك لتعزيز التنافسية ضد التكنولوجيا الأمريكية والصينية.

وأوضح أن ماكرون استغل التوترات المتعلقة بملفي غرينلاند والشرق الأوسط ليؤكد أن واشنطن لم تعد شريكًا يمكن التنبؤ بتصرفاته، وأن باريس تضغط لتفعيل بند المساعدة المتبادلة (المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي) كبديل أو مكمل للمادة 5 من ميثاق الناتو.
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
"الناتو": لا يوجد بند يسمح بالطرد أو تعليق العضوية
24 أبريل, 12:27 GMT
حرب تجارية
وبشأن شكل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن في 2026، يرى صابر أنها تحولت إلى حرب تجارية معلنة مع فرض رسوم جمركية متبادلة، إضافة إلى انعدام الثقة الجيوسياسية بسبب قيام واشنطن بعمليات عسكرية كبرى دون تشاور مسبق، رغم الانقسام داخل البيت الأوروبي بين دول الشرق ودول الغرب التي تميل نحو الاستقلال الاستراتيجي.
وحول مستقبل الناتو، توقع الخبير الأمني المصري ألا يكون التفكك الفوري للحلف، بل تحوله إلى هيكل هش يشبه "شركة تأمين" تخضع للمساومات التجارية.
ويرى أن التوجه الحالي يسير نحو بناء "ركيزة أوروبية" قوية داخل الحلف، وأن التهديد الحقيقي للناتو ليس في الانسحاب الرسمي، بل في "الموت السريري" للتنسيق، حيث تبدأ الدول الأعضاء في اتخاذ قرارات أحادية، كما فعلت فرنسا في تعزيز دفاعاتها الجوية في المتوسط بعيدًا عن غطاء الحلف.
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
إعلام: الولايات المتحدة تدرس تعليق عضوية إسبانيا في حلف الناتو
24 أبريل, 07:42 GMT

في هذا الإطار، قال الخبير السياسي المصري محمد شعت، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن سيناريو تفكك حلف شمال الأطلسي (الناتو) غير وارد في المدى المنظور، وأن ما يشهده الحلف حاليًا هو محاولة لإعادة رسم موازين القوى داخل المعسكر الغربي بدلًا من الانهيار.

صعوبة الاستقلال الدفاعي الأوروبي
ويرى شعت أن التباينات وتصاعد الخلافات داخل الحلف لا تدفع نحو التفكك في وقت قريب، خاصة في ظل صعوبة قدرة أوروبا على بناء نظام دفاعي مستقل تمامًا خلال سنوات قليلة، بالإضافة إلى وجود تحديات وتهديدات مشتركة تدفع الأطراف لإجراء تفاهمات والحفاظ على التحالف الحالي.

ويرى أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير من الناحية الأمنية على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يجعل فكرة التفكك أمرًا غير واقعي في الوقت الراهن.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
ترامب: الناتو "نمر من ورق" ولسنا بحاجته
21 أبريل, 13:28 GMT
توتر نسبي لا يصل للقطيعة
ويرى شعت أن العلاقة بين واشنطن والاتحاد الأوروبي تقوم على محاور متعددة، تبدأ من التحالف الاستراتيجي في القضايا الأمنية والدفاعية، وصولًا إلى التنافس الاقتصادي والتجاري الكبير في بعض القطاعات.
دعوات ماكرون والاستقلال الاستراتيجي

وأوضح شعت أن دعوة ماكرون تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال لأوروبا في مجالات حيوية مثل الدفاع، والاقتصاد، والطاقة، والتكنولوجيا.
ووفق الخبير المصري، فإن التحركات تسعى لعدم الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الأمريكية، وتعزيز التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الضغوط التجارية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب سابقًا.
ودخلت العلاقة بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية مرحلة توتر غير مسبوقة في ظل تباينات كبيرة بشأن الحرب على إيران، وكذلك الأزمة الأوكرانية.
