https://sarabic.ae/20260509/روسيا-توافق-على-مبادرة-ترامب-لوقف-إطلاق-النار-وتبادل-الأسرى-مع-الجانب-الأوكراني-1113257482.html

روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس الجمعة، أن موسكو وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، في الفترة من 9 إلى 11... 09.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-09T12:35+0000

2026-05-09T12:35+0000

2026-05-09T12:35+0000

راديو

عالم سبوتنيك

روسيا

أخبار أوكرانيا

دونالد ترامب

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/09/1113257052_35:0:1279:700_1920x0_80_0_0_d41c34839dbb10bf6cce09a439854cad.png

روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني سبوتنيك عربي روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

وأضاف أوشاكوف، في تصريحات صحفية، أنه "بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أخيرًا بشأن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا".واعتبر ملحم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدوائر الأمريكية والغربية تريد استمرار الحرب للاستفادة منها، بينما الهدنة الروسية مبادرة حُسن نية تعكس حرص روسيا على السلام وتراعي المشاعر المشتركة، لكنها لن تغيّر مسار الصراع الكبير"، بحسب قوله.أمريكا تتوقع رد إيران على مقترح سلام وسط اشتباكات بمضيق هرمزأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة "تتوقع ردًا من إيران، بشأن المفاوضات الجارية بين الطرفين قريبًا".يأتي ذلك تزامنًا مع وقوع اشتباكات بين قوات أمريكية وإيرانية في مضيق هرمز، وتعرّض الإمارات العربية المتحدة لهجوم جديد.وقال روبيو، في تصريحات صحفية، إنه "من المفترض أن تتلقى واشنطن ردًا من طهران، خلال اليوم"، وأعرب عن أمله أن "يكون هذا الرد خطوة تفضي إلى عقد عملية تفاوض جادة".وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "رغم أن العمل العسكري يُستخدم كأداة تفاوض، يبدو أن الطرفين يرغبان في اتفاق ما، لكنهما ينظران إليه من زوايا مختلفة"، بحسب قوله.رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يزور دمشق على رأس وفد وزاريبدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، زيارة للعاصمة السورية دمشق، على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.يأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن "ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان، يومي 14 و15 مايو الجاري".كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع إعلان باريس عن مبادرة لترسيم الحدود بين لبنان و سوريا.وأكد المسالمة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الزيارة تأتي في إطار إعادة ترتيب العلاقات السورية اللبنانية وإعادة رسم منظومة العلاقات الثنائية، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن مفاوضات لبنانية إسرائيلية قد تلقي ظلالها على ملفات إقليمية أكثر تعقيدًا"."التيار الصدري" يدعو إلى حل الفصائل المسلحة في العراق وإبعادها عن تشكيل الحكومةدعا زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية المقبلة إلى "حل كافة الفصائل المسلحة، وإبعادها عن التشكيل الوزاري تماما".وأضاف، في بيان، أنه "يجب تحويل الفصائل المسلحة باختلاف توجهاتها، إلى تشكيل إنساني للإغاثة والمعونات الإنسانية، تحت سلطة هيئة الحج والعمرة".وأضاف الكاظمي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مبادرة الصدر تحمل رسالتين، الأولى موجّهة إلى القوى السياسية لإثبات الجدية في الإصلاح، والثانية إلى الشارع العراقي للتأكيد على أن التيار الصدري قدّم مبادرة واضحة لإنهاء هيمنة السلاح على الحياة السياسية".اقتصاديا... مصر تعتزم إطلاق صناديق استثمارية جديدة لدعم وتمويل القطاع الصناعيقال وزير الصناعة المصري المهندس خالد هاشم، إن "الوزارة تعمل على إطلاق صناديق استثمارية جديدة تتيح للمواطنين الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي".وأضاف أن "أول صندوق استثماري لتمويل الصناعة سيتم إطلاقه خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، بما يمثل خطوة جديدة لدعم الإنتاج المحلي وتنويع آليات التمويل".وأردف أبو الفتوح، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أهمية هذه الخطوة لا تقتصر فقط على توفير التمويل للصناعة، بل تمتد إلى تغيير ثقافة الاستثمار لدى المصريين، عبر فتح مسار جديد لتوجيه المدخرات نحو أنشطة إنتاجية، بدلًا من التركيز التقليدي على الشهادات البنكية أو الذهب أو العقارات".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

عالم سبوتنيك, روسيا, أخبار أوكرانيا, دونالد ترامب, أخبار سوريا اليوم, аудио