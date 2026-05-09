روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس الجمعة، أن موسكو وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، في الفترة من 9 إلى 11... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس الجمعة، أن موسكو وافقت على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، في الفترة من 9 إلى 11 مايو/ أيار الجاري، وإجراء عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، خلال هذه الفترة.
وأضاف أوشاكوف، في تصريحات صحفية، أنه "بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أؤكد قبول الجانب الروسي للمبادرة التي طرحها نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أخيرًا بشأن وقف إطلاق النار وتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

في هذ السياق، قال الباحث الإستراتيجي، مدير مركز "جي إس إم"، د.آصف ملحم إن "الهجمات الأوكرانية، مثل استهداف روستوف، رغم الهدنة الروسية في عيد النصر، تهدف فقط إلى الدعاية الإعلامية"، واصفًا تهديد فلاديمير زيلينسكي، للضيوف الأجانب الذين سيحضرون فعاليات عرض "يوم النصر" بالعاصمة موسكو، بأنه "سقوط أخلاقي كامل".

واعتبر ملحم، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدوائر الأمريكية والغربية تريد استمرار الحرب للاستفادة منها، بينما الهدنة الروسية مبادرة حُسن نية تعكس حرص روسيا على السلام وتراعي المشاعر المشتركة، لكنها لن تغيّر مسار الصراع الكبير"، بحسب قوله.
أمريكا تتوقع رد إيران على مقترح سلام وسط اشتباكات بمضيق هرمز
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة "تتوقع ردًا من إيران، بشأن المفاوضات الجارية بين الطرفين قريبًا".
يأتي ذلك تزامنًا مع وقوع اشتباكات بين قوات أمريكية وإيرانية في مضيق هرمز، وتعرّض الإمارات العربية المتحدة لهجوم جديد.
وقال روبيو، في تصريحات صحفية، إنه "من المفترض أن تتلقى واشنطن ردًا من طهران، خلال اليوم"، وأعرب عن أمله أن "يكون هذا الرد خطوة تفضي إلى عقد عملية تفاوض جادة".

في هذا الصدد، قال خبير الشؤون الآسيوية د.حسين إسماعيل، إن "الاشتباكات في مضيق هرمز جزء من المفاوضات، إذ تسعى أمريكا للضغط على إيران للحصول على أكبر تنازلات ممكنة".

وتابع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أنه "رغم أن العمل العسكري يُستخدم كأداة تفاوض، يبدو أن الطرفين يرغبان في اتفاق ما، لكنهما ينظران إليه من زوايا مختلفة"، بحسب قوله.
رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يزور دمشق على رأس وفد وزاري
بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، زيارة للعاصمة السورية دمشق، على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن "ستعمل على تسهيل محادثات مكثفة على مدى يومين بين حكومتي إسرائيل ولبنان، يومي 14 و15 مايو الجاري".
كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع إعلان باريس عن مبادرة لترسيم الحدود بين لبنان و سوريا.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي أحمد المسالمة، إن زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى دمشق على رأس وفد وزاري، تمثل "زيارة تاريخية في توقيت بالغ الحساسية، في ظل التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

وأكد المسالمة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الزيارة تأتي في إطار إعادة ترتيب العلاقات السورية اللبنانية وإعادة رسم منظومة العلاقات الثنائية، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن مفاوضات لبنانية إسرائيلية قد تلقي ظلالها على ملفات إقليمية أكثر تعقيدًا".
"التيار الصدري" يدعو إلى حل الفصائل المسلحة في العراق وإبعادها عن تشكيل الحكومة
دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية المقبلة إلى "حل كافة الفصائل المسلحة، وإبعادها عن التشكيل الوزاري تماما".
وأضاف، في بيان، أنه "يجب تحويل الفصائل المسلحة باختلاف توجهاتها، إلى تشكيل إنساني للإغاثة والمعونات الإنسانية، تحت سلطة هيئة الحج والعمرة".

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي باسل الكاظمي، إن "دعوة زعيم التيار الصدري تمثل رسالة مباشرة إلى القوى السياسية العراقية، مفادها ضرورة إثبات حسن النوايا إذا كانت جادة فعلا في بناء دولة مستقرة وإنهاء حالة السلاح المنفلت".

وأضاف الكاظمي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مبادرة الصدر تحمل رسالتين، الأولى موجّهة إلى القوى السياسية لإثبات الجدية في الإصلاح، والثانية إلى الشارع العراقي للتأكيد على أن التيار الصدري قدّم مبادرة واضحة لإنهاء هيمنة السلاح على الحياة السياسية".
اقتصاديا... مصر تعتزم إطلاق صناديق استثمارية جديدة لدعم وتمويل القطاع الصناعي
قال وزير الصناعة المصري المهندس خالد هاشم، إن "الوزارة تعمل على إطلاق صناديق استثمارية جديدة تتيح للمواطنين الاستثمار المباشر في القطاع الصناعي".
وأضاف أن "أول صندوق استثماري لتمويل الصناعة سيتم إطلاقه خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، بما يمثل خطوة جديدة لدعم الإنتاج المحلي وتنويع آليات التمويل".

في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي د. هاني أبو الفتوح، إن "اتجاه الدولة المصرية لإطلاق صناديق استثمارية جديدة لدعم وتمويل القطاع الصناعي، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في التنمية الصناعية، وخلق بدائل استثمارية أكثر أمانًا وربحية للمواطنين".

وأردف أبو الفتوح، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أهمية هذه الخطوة لا تقتصر فقط على توفير التمويل للصناعة، بل تمتد إلى تغيير ثقافة الاستثمار لدى المصريين، عبر فتح مسار جديد لتوجيه المدخرات نحو أنشطة إنتاجية، بدلًا من التركيز التقليدي على الشهادات البنكية أو الذهب أو العقارات".
