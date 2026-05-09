علماء فلك: يكشفون ولأول مرة أدق صورة لكوكب جهنمي خارج المجموعة الشمسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
سبوتنيك عربي
تمكن علماء فلك باستخدام تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، من الحصول على أوضح صورة حتى الآن لسطح كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية، في خطوة تم وصفها... 09.05.2026, سبوتنيك عربي
علماء فلك: يكشفون ولأول مرة أدق صورة لكوكب جهنمي خارج المجموعة الشمسية

تمكن علماء فلك باستخدام تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة "ناسا"، من الحصول على أوضح صورة حتى الآن لسطح كوكب صخري خارج المجموعة الشمسية، في خطوة تم وصفها بأنها تطور مهم في دراسة الكواكب البعيدة.
وكشفت الدراسة، المنشورة في مجلة "نيتشر" أن الكوكب المعروف باسم "LHS 3844 b" عبارة عن عالم صخري قاحل وخال تقريبا من الغلاف الجوي، ويشبه "نسخة عملاقة من كوكب عطارد"، وفق وصف الباحثين.
ويقع الكوكب على بعد نحو 49 سنة ضوئية من الأرض، ويدور حول نجم قزم أحمر، إذ يكمل دورة كاملة كل 11 ساعة فقط.
وأشار الباحثون إلى أن سطح الكوكب مغطى على الأرجح بصخور بركانية داكنة وتربة صخرية قديمة، تشكلت بفعل الإشعاع واصطدام النيازك الدقيقة عبر مليارات السنين، كما أكدوا أن غياب الغلاف الجوي يجعل فرص وجود الماء السائل أو الحياة شبه معدومة.
ويعد هذا الاكتشاف مرحلة جديدة في أبحاث الكواكب الخارجية، إذ نجح العلماء للمرة الأولى تقريبا في تحليل طبيعة سطح كوكب بعيد بشكل مباشر، وليس فقط دراسة غلافه الجوي، مستفيدين من قدرات الأشعة تحت الحمراء المتطورة في تلسكوب "جيمس ويب".
